Biedronka odpala od poniedziałku wielką sezonową ofertę. Ceny zaczynają się od 3,99 zł
Biedronka szykuje dużą zmianę w swojej ofercie przemysłowej. Od poniedziałku 5 października w sklepach pojawi się szeroka kolekcja produktów na Halloween. Ceny zaczynają się już od 3,99 zł. W sprzedaży znajdziemy maski, dekoracje LED, akcesoria do przebrań, ozdoby do domu, wiaderka na słodycze, a nawet czapki z ruszającymi się uszami.
Biedronka rusza z ofertą na Halloween
Do Halloween zostało jeszcze kilka tygodni, ale Biedronka zaczyna sprzedaż sezonowych produktów już w poniedziałek 5 października.
Sieć przygotowała zarówno drobne ozdoby za kilka złotych, jak i bardziej rozbudowane dekoracje świetlne, elementy przebrań oraz gadżety dla dzieci.
Jednymi z najtańszych produktów są maski na Halloween za 3,99 zł za sztukę. W tej samej cenie dostępne będą również żelowe naklejki na okno.
Halloweenowe zakupy już od 3,99 zł
Osoby przygotowujące przyjęcie albo dekorujące mieszkanie będą miały znacznie większy wybór.
W oficjalnej ofercie Biedronki znajdują się między innymi:
- maski na Halloween – 3,99 zł,
- wiaderka na słodycze – 4,99 zł,
- kapelusze na Halloween – od 4,99 zł,
- girlandy, kościotrupy lub pajęczyny – 4,99 zł,
- akcesoria na halloweenowe przyjęcie – 4,99 zł,
- balony – 5,99 zł za opakowanie,
- dekoracje LED – od 5,99 zł,
- biżuteria i ozdoby do włosów – 9,99 zł,
- kołatka lub latarenka LED – 14,99 zł.
Dzięki temu podstawowe dekoracje można skompletować za kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych.
Czapki z ruszającymi się uszami za 19,99 zł
Jednym z bardziej nietypowych produktów nowej kolekcji są czapki z ruszającymi się uszami.
Najtańsze warianty kosztują 19,99 zł za sztukę, natomiast inne modele wyceniono na 29,99 zł.
W sprzedaży pojawią się również klasyczne halloweenowe kapelusze. Najtańsze kosztują 4,99 zł, a inne warianty 9,99 zł.
Pajęczyna z aż 70 diodami LED
Dla osób, które chcą przygotować bardziej efektowną dekorację domu, Biedronka ma m.in. pajęczynę wyposażoną w 70 diod LED.
Produkt kosztuje 24,99 zł. W tej samej pozycji ofertowej sieć wymienia również matę dźwiękową.
W kolekcji znajdziemy ponadto świecące wiedźmy, kościotrupy lub dynie LED za 19,99 zł oraz inne dekoracje świetlne kosztujące od 5,99 zł.
Dzieci mogą przygotować się na zbieranie słodyczy
Biedronka pomyślała również o charakterystycznym elemencie Halloween, czyli zbieraniu słodyczy.
Wiaderko na słodycze kosztuje 4,99 zł za sztukę. Za taką samą kwotę można kupić wybrane ozdoby, girlandy czy pajęczyny.
W ofercie znajdują się również naklejki do ozdabiania twarzy za 6,99 zł, opaski na włosy od 4,99 zł oraz różnego rodzaju rekwizyty i elementy przebrań.
Oferta rusza już w poniedziałek
Nowa sezonowa kolekcja pojawi się od poniedziałku 5 października. Biedronka opublikowała już pełną ofertę na swojej oficjalnej stronie.
Najniższy próg cenowy wynosi zaledwie 3,99 zł, dlatego nie trzeba wydawać dużych pieniędzy, żeby kupić kilka podstawowych dekoracji.
Maski za 3,99 zł, wiaderka na słodycze za 4,99 zł, dekoracje LED od 5,99 zł i czapki z ruszającymi się uszami od 19,99 zł – od poniedziałku halloweenowe produkty zajmą sporą część sezonowej oferty Biedronki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.