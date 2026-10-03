Biedronka odpala wielką promocję tylko w sobotę. Drugi produkt aż 84 proc. taniej
Biedronka przygotowała na sobotę, 3 października, jednodniową promocję na jeden z najpopularniejszych produktów śniadaniowych. Oferta obowiązuje tylko tego dnia, a przy zakupie dwóch opakowań drugi produkt jest aż o 84 proc. tańszy. W efekcie jego cena spada do zaledwie 99 groszy. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.
Na grafice promocyjnej sieć wyraźnie zaznacza: „Oferta tylko 3.10”. To oznacza, że klienci mają zaledwie jeden dzień na skorzystanie z obniżki.
Drugi produkt za 99 groszy
Dopiero tutaj kryje się najważniejsza informacja. Promocja dotyczy parówek Berlinki Morliny w opakowaniu 315 g.
Standardowa cena wskazana przez Biedronkę to 6,89 zł za opakowanie. W sobotniej promocji mechanizm wygląda następująco:
przy zakupie dwóch opakowań drugi produkt jest o 84 proc. tańszy i kosztuje tylko 0,99 zł.
Za dwa opakowania klient zapłaci więc:
6,89 zł + 0,99 zł = 7,88 zł.
Łącznie otrzyma 630 g produktu.
Średnio 3,94 zł za opakowanie
Po przeliczeniu promocja wygląda jeszcze ciekawiej.
Dwa opakowania kosztują łącznie 7,88 zł, a więc średnia cena jednego wynosi zaledwie:
3,94 zł za 315 g.
Bez promocji dwa opakowania po 6,89 zł kosztowałyby 13,78 zł.
Oszczędność na jednym zestawie wynosi zatem 5,90 zł.
Jest jeden ważny warunek
Promocja nie zostanie naliczona każdemu klientowi automatycznie.
Do skorzystania z oferty potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja Biedronka. Trzeba również kupić jednocześnie dwa opakowania objęte akcją.
Przy zakupie tylko jednej sztuki obowiązuje cena 6,89 zł.
Biedronka wprowadziła również limit
Sieć ograniczyła liczbę produktów, które można kupić w ramach tej oferty.
Dzienny limit wynosi 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to możliwość skorzystania maksymalnie z dwóch promocyjnych par w ciągu dnia na jedną kartę.
Przy czterech opakowaniach rachunek wyniesie:
2 × 6,89 zł + 2 × 0,99 zł = 15,76 zł.
Bez promocji cztery opakowania kosztowałyby 27,56 zł.
Klient wykorzystujący cały limit może więc zaoszczędzić 11,80 zł.
Tylko w sobotę, 3 października
W tym przypadku szczególnie ważny jest termin. Nie jest to promocja obowiązująca przez cały weekend czy kilka kolejnych dni.
Biedronka wskazuje wprost:
„Oferta tylko 3.10”.
Promocja na parówki Berlinki Morliny 315 g obowiązuje więc wyłącznie w sobotę, 3 października, zgodnie z warunkami przedstawionymi przez sieć.
Warto przed zakupem sprawdzić oznaczenie przy półce oraz dostępność produktu w konkretnym sklepie.
Sobota pełna promocji w Biedronce
Jednodniowa oferta na Berlinki wpisuje się w większą kumulację promocji, które Biedronka przygotowała na 3 października. Tego dnia kończą się również inne akcje obejmujące m.in. mięso, nabiał, owoce oraz produkty dla zwierząt.
W przypadku Berlinek mechanizm jest jednak wyjątkowo prosty: kupując dwa opakowania z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, za drugie klient płaci tylko 99 groszy.
Na skorzystanie z tej konkretnej oferty jest tylko jeden dzień – sobota, 3 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.