Biedronka odpaliła gigantyczne promocje. 1+1 gratis, ziemniaki za 0,99 zł i przecena aż o 65 proc.
Biedronka rozpoczęła poniedziałek od całej serii dużych promocji. Od 5 października klienci mogą skorzystać m.in. z akcji 1+1 gratis na mięso mielone, kupić polskie ziemniaki za 0,99 zł/kg oraz jasne winogrona bezpestkowe za 6,99 zł/kg. W tym ostatnim przypadku cena spada aż o 65 proc. Równolegle wystartowała szeroka promocja na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki – drugi, tańszy produkt można dostać 70 proc. taniej.
Oficjalna strona Biedronki potwierdza start kilku nowych ofert od poniedziałku, 5 października. Część najgorętszych promocji potrwa zaledwie do środy, 7 października, dlatego na skorzystanie z nich nie ma dużo czasu.
Mięso mielone 1+1 gratis
Jedną z najmocniejszych akcji początku tygodnia jest promocja obejmująca mięso mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs.
Mechanizm jest prosty: 1+1 gratis. Produkty można dowolnie łączyć, a jako gratis naliczany jest tańszy z dwóch produktów.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. Akcja obowiązuje od 5 do 7 października w sklepach bez tradycyjnej lady mięsnej.
To oferta, która może szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy na kilka dni – mięso mielone można wykorzystać m.in. do kotletów, sosów, zapiekanek czy zamrozić.
Ziemniaki za 0,99 zł za kilogram
Kolejna bardzo mocna cena dotyczy jednego z najbardziej podstawowych produktów w polskich domach.
Polskie ziemniaki sprzedawane luzem kosztują 0,99 zł za kilogram.
Przy większych zakupach cena robi się jeszcze bardziej zauważalna. Pięć kilogramów kosztuje 4,95 zł, a dziesięć kilogramów – 9,90 zł.
Winogrona przecenione aż o 65 proc.
Jeszcze większa procentowo obniżka pojawiła się na stoisku z owocami.
Jasne winogrona bezpestkowe kosztują 6,99 zł/kg zamiast 19,99 zł/kg. Oznacza to obniżkę aż o 65 proc.
Różnica wynosi więc 13 zł na każdym kilogramie.
Dla porównania w internetowym sklepie Biedronki standardowa cena jasnych winogron bezpestkowych jest obecnie prezentowana właśnie na poziomie 19,99 zł/kg.
Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Biedronka nie ograniczyła poniedziałkowych promocji do żywności.
Od 5 października ruszyła również szeroka akcja obejmująca artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki.
Przy zakupie dwóch produktów objętych promocją drugi, tańszy kosztuje o 70 proc. mniej. Produkty można łączyć w ramach zasad akcji.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. Dzienny limit wynosi 12 produktów, czyli maksymalnie sześć produktów z rabatem, na jedną kartę.
Trzeba jednak uważać na wyłączenia. Promocja nie obejmuje wszystkich produktów z tych kategorii. Z akcji wyłączone są m.in. wybrane artykuły marek LEGO, Stanley, Lonsdale, Aquaphor, Lee Cooper, Gatta, Dafi czy Philips.
Oficjalna strona Biedronki pokazuje obecnie kilka nowych ofert przemysłowych rozpoczynających się właśnie 5 października.
Biedronka zaczyna tydzień od całej serii obniżek
Początek tygodnia przyniósł więc jednocześnie promocje na produkty z kilku zupełnie różnych kategorii.
Klienci mogą kupić ziemniaki za 0,99 zł/kg, winogrona bezpestkowe za 6,99 zł/kg, skorzystać z 1+1 gratis na mięso mielone, a przy zakupach produktów przemysłowych otrzymać 70 proc. rabatu na drugi, tańszy artykuł.
Warto jednak zwracać uwagę na terminy poszczególnych promocji i ich regulaminy. Biedronka prowadzi obecnie równolegle kilka akcji, a część z nich kończy się już 7 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.