Biedronka odpaliła kolejną falę wielkich promocji. 1+1 gratis, ceny w dół o 65 proc. i drugi produkt 70 proc. taniej
Biedronka rozpoczęła 5 października kolejną dużą falę promocji. Klienci mogą skorzystać m.in. z akcji 1+1 gratis na mięso mielone, kupić ziemniaki za 0,99 zł/kg oraz jasne winogrona bezpestkowe za 6,99 zł/kg. W tym ostatnim przypadku obniżka sięga aż 65 proc. Równocześnie wystartowały nowe oferty przemysłowe, a przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy można dostać 70 proc. taniej.
Poniedziałek przyniósł dużą zmianę oferty jednej z największych sieci handlowych w Polsce. Oficjalna strona Biedronki pokazuje kilka nowych promocji rozpoczynających się właśnie 5 października. Część kończy się już 7 października, podstawowa oferta tygodnia trwa do 10 października, a wybrane akcje przemysłowe aż do 17 października.
Mięso mielone 1+1 gratis
Jedną z najmocniejszych spożywczych promocji jest akcja na mięso mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs.
Przy zakupie dwóch produktów objętych promocją tańszy z nich klient otrzymuje gratis. Produkty można łączyć zgodnie z warunkami akcji.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. Akcja obowiązuje od 5 do 7 października w sklepach bez tradycyjnej lady mięsnej.
To promocja, która może szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy – drugie opakowanie można wykorzystać później lub zamrozić.
Ziemniaki za 0,99 zł/kg
Mocna cena pojawiła się również na jednym z najbardziej podstawowych produktów.
Polskie ziemniaki sprzedawane luzem kosztują 0,99 zł za kilogram.
Przy większym zakupie rachunek wygląda następująco: za 5 kg trzeba zapłacić 4,95 zł, a za 10 kg – 9,90 zł.
Winogrona za 6,99 zł. Cena spadła aż o 65 proc.
Jeszcze większą przecenę Biedronka przygotowała na owoce.
Jasne winogrona bezpestkowe kosztują 6,99 zł/kg zamiast 19,99 zł/kg.
Oznacza to spadek ceny aż o 65 proc., czyli 13 zł różnicy na każdym kilogramie.
To właśnie jedna z największych procentowych obniżek wśród produktów spożywczych znajdujących się w aktualnej ofercie.
Drugi produkt 70 proc. taniej
Na żywności promocje się nie kończą. Od 5 października Biedronka ma również nowe akcje na artykuły przemysłowe. Oficjalna strona sieci potwierdza kilka ofert startujących 5 października i obowiązujących nawet do 17 października.
Jedna z szerokich promocji obejmuje artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki oraz książki.
Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy jest o 70 proc. tańszy. Produkty można łączyć w ramach zasad promocji.
Potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. Dzienny limit wynosi 12 produktów, w tym maksymalnie sześć produktów z rabatem, na jedną kartę.
Trzeba przy tym sprawdzać oznaczenia w sklepie, ponieważ promocja ma wyłączenia i nie obejmuje całego asortymentu z wymienionych kategorii.
Biedronka ma kilka różnych terminów
Przy tak dużej liczbie jednoczesnych akcji łatwo przeoczyć daty.
Oficjalna strona Biedronki pokazuje obecnie oferty rozpoczynające się 5 października i kończące 7 października, główną ofertę obowiązującą 5–10 października, a w sekcji artykułów przemysłowych także kilka nowych ofert zaplanowanych na 5–17 października.
Dlatego przed większymi zakupami warto sprawdzić termin konkretnej promocji oraz warunki przypisane do produktu.
Jedno jest pewne: 5 października Biedronka uruchomiła jednocześnie kilka nowych akcji, a najmocniejsze ceny dotyczą zarówno podstawowej żywności, jak i produktów kupowanych okazjonalnie.
Mięso jest w promocji 1+1 gratis, ziemniaki kosztują 0,99 zł/kg, winogrona 6,99 zł/kg, a w szerokiej akcji przemysłowej drugi, tańszy produkt można dostać 70 proc. taniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.