Biedronka odpaliła ogromną promocję. Biorąc 9 produktów, za 3 nie zapłacisz. Można robić zapasy
Biedronka uruchomiła kolejną dużą promocję. Od poniedziałku 5 października wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin „Na co dzień” objęte są akcją 2+1 gratis. Produkty można dowolnie mieszać, a jako gratis naliczany jest najtańszy z trzech. Promocja potrwa do soboty 10 października. Biedronka potwierdza, że nowa oferta tygodnia obowiązuje od 5 do 10 października.
To promocja, która może zainteresować szczególnie osoby robiące większe zakupy dla całej rodziny. Zamiast kupować trzy identyczne opakowania, można wybierać różne wędliny objęte akcją.
Wędliny 2+1 gratis. Można je dowolnie mieszać
Mechanizm promocji jest prosty. Klient wybiera trzy opakowania wędlin w plastrach Kraina Wędlin „Na co dzień”, a najtańsze z nich otrzymuje gratis.
Na grafice promocyjnej Biedronka pokazuje m.in. polędwicę sopocką i schab wędzony na wiśniowo w opakowaniach po 250 g. Marka Kraina Wędlin „Na co dzień” obejmuje również inne produkty dostępne w sieci.
Co ważne, sieć zaznacza: „Mieszaj dowolnie”. Nie trzeba więc kompletować trzech takich samych opakowań.
Można zrobić większy zapas, ale jest limit
Przy większych zakupach trzeba pamiętać o ograniczeniu.
Promocja jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a dzienny limit wynosi 9 produktów na jedną kartę, z czego maksymalnie 3 produkty mogą zostać naliczone jako gratis.
Oznacza to, że podczas jednych dziennych zakupów można wykorzystać mechanizm 2+1 aż trzykrotnie i zabrać łącznie dziewięć opakowań, płacąc za sześć.
W praktyce to całkiem spory zapas wędlin.
Gratis może wyglądać inaczej na paragonie
Biedronka zastrzega również, że rabat odpowiadający wartości produktów gratisowych zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
Dlatego na paragonie klient nie musi zobaczyć po prostu jednego produktu wycenionego na 0 zł. Liczy się łączna wartość naliczonego rabatu.
Tylko do 10 października
Akcja wystartowała dzisiaj, 5 października, i potrwa do 10 października 2026 roku.
Przy zasadzie 2+1 gratis i możliwości dowolnego łączenia produktów promocja może być szczególnie atrakcyjna dla większych gospodarstw domowych oraz osób, które część zakupionych opakowań chcą przeznaczyć na kolejne dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.