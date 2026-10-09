Biedronka odpaliła potężną promocję na praliny. Drugi produkt aż 80 proc. taniej

9 października 2026 08:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała mocną promocję na praliny i słodycze prezentowe. Od 8 do 10 października drugi, tańszy produkt można kupić aż 80 proc. taniej. Akcja obejmuje wszystkie praliny wskazane przez sieć, a poszczególne rodzaje można dowolnie łączyć.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Na grafice promocyjnej widać m.in. Merci, Toffifee, Ferrero Rocher, Raffaello, Ptasie Mleczko oraz praliny Melltie.

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Drugi produkt 80 proc. taniej

Mechanizm promocji jest prosty.

Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy kosztuje o 80 proc. mniej.

To oznacza, że nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań. Biedronka pozwala mieszać produkty dowolnie, więc można połączyć np. Raffaello z Merci albo Ferrero Rocher z Toffifee.

Trzeba mieć kartę lub aplikację

Promocja wymaga użycia karty Moja Biedronka albo aplikacji.

Obowiązuje również limit:

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4 sztuki dziennie na kartę

czyli maksymalnie dwa rabatowane zestawy.

Promocja tylko do 10 października

Oferta obowiązuje od 8 do 10 października, więc czasu na skorzystanie z niej zostało niewiele.

Przy produktach takich jak praliny promocje wielosztukowe mogą szczególnie zainteresować osoby, które kupują słodycze na zapas albo kompletują drobne prezenty.

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