Biedronka odpaliła potężną promocję na praliny. Drugi produkt aż 80 proc. taniej
Biedronka przygotowała mocną promocję na praliny i słodycze prezentowe. Od 8 do 10 października drugi, tańszy produkt można kupić aż 80 proc. taniej. Akcja obejmuje wszystkie praliny wskazane przez sieć, a poszczególne rodzaje można dowolnie łączyć.
Na grafice promocyjnej widać m.in. Merci, Toffifee, Ferrero Rocher, Raffaello, Ptasie Mleczko oraz praliny Melltie.
Drugi produkt 80 proc. taniej
Mechanizm promocji jest prosty.
Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy kosztuje o 80 proc. mniej.
To oznacza, że nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań. Biedronka pozwala mieszać produkty dowolnie, więc można połączyć np. Raffaello z Merci albo Ferrero Rocher z Toffifee.
Trzeba mieć kartę lub aplikację
Promocja wymaga użycia karty Moja Biedronka albo aplikacji.
Obowiązuje również limit:
4 sztuki dziennie na kartę
czyli maksymalnie dwa rabatowane zestawy.
Promocja tylko do 10 października
Oferta obowiązuje od 8 do 10 października, więc czasu na skorzystanie z niej zostało niewiele.
Przy produktach takich jak praliny promocje wielosztukowe mogą szczególnie zainteresować osoby, które kupują słodycze na zapas albo kompletują drobne prezenty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.