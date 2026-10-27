Biedronka rozdaje drugą czekoladę Milka gratis. Promocja na duże tabliczki, ale jest limit
Miłośnicy słodyczy mają powód, by zajrzeć do Biedronki. Sieć przygotowała promocję na duże czekolady Milka o gramaturze od 250 do 300 g. W ramach akcji „1+1 gratis” klienci mogą otrzymać drugą tabliczkę bez dodatkowej opłaty. Oferta obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku. Jest jednak ważny warunek: do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Biedronka uruchomiła promocję na Milkę. Druga tabliczka gratis
Biedronka przygotowała specjalną ofertę dla osób, które lubią czekolady Milka w dużych opakowaniach.
Promocją objęto tabliczki o gramaturze od 250 do 300 g, w tym wybrane warianty z serii Milka MMMAX.
Zasada jest prosta: kupujesz dwie czekolady, a za tańszą nie płacisz.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch tabliczek w tej samej cenie koszt jednej z nich zostanie odliczony od rachunku.
W przypadku produktów o różnych cenach rabat obejmuje tańszą czekoladę.
Oferta trwa od 26 do 31 października 2026 roku.
Można mieszać smaki. Nie trzeba kupować dwóch takich samych
Jednym z najważniejszych elementów promocji jest możliwość dowolnego łączenia wariantów smakowych objętych akcją.
Na materiale promocyjnym Biedronki pokazano między innymi duże tabliczki Milka MMMAX oraz wariant z kremem o smaku ciasteczek Biscoff i waflem.
Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych czekolad.
Można skomponować własny zestaw, łącząc dostępne smaki w ramach oferty.
To rozwiązanie dla osób, które chcą spróbować kilku rodzajów czekolady lub kupić słodycze dla domowników.
Jest ważny warunek. Potrzebna karta Moja Biedronka
Promocja „1+1 gratis” nie jest dostępna bezwarunkowo.
Biedronka zaznacza, że oferta obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną sieci.
Aby otrzymać rabat, należy zeskanować kartę albo aplikację podczas zakupów.
Bez tego promocyjna cena może nie zostać naliczona.
Przed zapłatą warto sprawdzić na ekranie kasy lub paragonie, czy rabat został prawidłowo uwzględniony.
Limit sześciu czekolad dziennie. Ile można otrzymać gratis?
Sieć wprowadziła dzienny limit zakupów objętych promocją.
Na jedną kartę Moja Biedronka przypada maksymalnie sześć czekolad dziennie, w tym trzy gratis.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocji na maksymalnie trzy pary tabliczek w ciągu jednego dnia.
Przykładowo:
- przy zakupie dwóch czekolad jedna jest gratis;
- przy zakupie czterech czekolad dwie mogą być gratis;
- przy zakupie sześciu czekolad trzy mogą być gratis.
W każdej parze rabat dotyczy tańszego produktu.
Jeżeli klient wybierze sześć czekolad w tej samej cenie, zapłaci równowartość trzech tabliczek.
Wysokość oszczędności zależy od aktualnych cen poszczególnych wariantów.
Duże czekolady Milka w promocji przed końcem października
Czekolady o gramaturze 250–300 g należą do większych tabliczek dostępnych w sprzedaży.
Biedronka pokazuje w reklamie kilka wariantów, w tym produkty z dodatkami i nadzieniami.
Promocja może zainteresować osoby, które planują zakup słodyczy na weekend, spotkanie rodzinne lub jako dodatek do domowych deserów.
Czekoladę można wykorzystać również do wypieków, polew i przygotowania słodkich przekąsek.
Warto jednak zwrócić uwagę na gramaturę. Akcja dotyczy wskazanych w ofercie tabliczek Milka o wadze od 250 do 300 g, a nie wszystkich czekolad tej marki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz kupić duże czekolady Milka, promocja Biedronki pozwala otrzymać nawet trzy tabliczki gratis dziennie.
Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach:
- oferta obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku;
- dotyczy czekolad Milka o gramaturze 250–300 g objętych akcją;
- można dowolnie mieszać warianty smakowe;
- tańszy produkt jest gratis;
- potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja;
- limit wynosi sześć sztuk dziennie na kartę, w tym trzy gratis.
Promocja kończy się w sobotę, 31 października. Dostępność poszczególnych smaków może różnić się w zależności od sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.