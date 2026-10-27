Lidl mocno przecenił popularne wędliny. Kiełbasa za 1,19 zł, a parówki nawet 25 proc. taniej
Lidl przygotował kolejne promocje, które mogą zainteresować osoby planujące codzienne zakupy spożywcze. Od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października 2026 roku, sieć obniżyła ceny popularnych wędlin, parówek i kiełbas. Największy rabat wynosi aż 55 proc., a jeden z produktów można kupić za zaledwie 1,19 zł. Są jednak ważne warunki: część promocji wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a niektóre ceny obowiązują dopiero przy zakupie dwóch opakowań.
Lidl przecenił wędliny nawet o 55 proc. Oferta tylko do środy
W najnowszej gazetce Lidla znalazło się kilka produktów, które często trafiają do koszyków podczas codziennych zakupów.
Sieć przygotowała obniżki na parówki, polędwicę sopocką, schab, boczek oraz kiełbasy.
Największa procentowa przecena dotyczy kiełbasy śląskiej marki Morliny w dużej paczce.
Produkt kosztuje obecnie 1,19 zł za 100 g, zamiast 2,69 zł za 100 g.
To obniżka o 55 proc.
Warto jednak zwrócić uwagę, że podana cena dotyczy 100 g produktu, a nie całego opakowania.
Promocja obowiązuje od 26 do 28 października.
Parówki z filetem z kurczaka za 8,99 zł
Jedną z ciekawszych ofert są parówki z filetem z kurczaka XXL marki Pikok.
Opakowanie o wadze 500 g kosztuje 8,99 zł, zamiast 11,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 25 proc.
Limit zakupowy wynosi 6 opakowań na paragon.
Parówki można wykorzystać do przygotowania szybkiego śniadania, kolacji lub domowych hot dogów.
Parówki wieprzowe XXL również przecenione
Lidl obniżył także cenę parówek wieprzowych XXL marki Pikok.
Opakowanie o wadze 700 g kosztuje 8,99 zł, zamiast 11,49 zł.
Rabat wynosi 21 proc.
Aby skorzystać z tej ceny, trzeba kupić dwa opakowania lub ich wielokrotność oraz aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
W przypadku zakupu dwóch opakowań rachunek wyniesie 17,98 zł.
Filet z indyka za 3,99 zł. Trzeba spełnić warunki
Kolejną promocją objęto filet z indyka marki Piratki.
Opakowanie o wadze 80 g kosztuje 3,99 zł, zamiast 4,99 zł.
To obniżka o 20 proc.
Podobnie jak w przypadku parówek wieprzowych, promocyjna cena obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań lub ich wielokrotności.
Konieczna jest również aktywacja kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Za dwa opakowania klient zapłaci 7,98 zł.
Polędwica sopocka i schab też taniej
Na liście przecenionych produktów znalazła się również polędwica sopocka marki Pikok.
Opakowanie o wadze 100 g kosztuje 4,99 zł.
To propozycja dla osób poszukujących dodatków do kanapek, tostów lub śniadaniowych bułek.
Lidl przygotował także rabat na schab lux szynka z liściem laurowym marki Pikok od Kraina Wędlin.
Produkt w opakowaniu 100 g kosztuje 5,49 zł, zamiast 6,99 zł.
To obniżka o 21 proc.
Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić dwa opakowania lub ich wielokrotność oraz aktywować kupon Lidl Plus.
Boczek pieczony za 3,29 zł
Wśród promocji znalazł się również boczek pieczony marki Pikok od Kraina Wędlin.
Opakowanie o wadze 100 g kosztuje 3,29 zł, zamiast 3,99 zł.
To rabat w wysokości 17 proc.
Boczek można wykorzystać do kanapek, jajecznicy, zapiekanek czy potraw jednogarnkowych.
Kiełbasa frankfurterki z jagnięciną za 15,99 zł
Lidl przecenił także polskie frankfurterki z jagnięciną XXL marki Regionalne Szlaki.
Opakowanie o wadze 700 g kosztuje 15,99 zł, zamiast 22,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 30 proc.
Limit zakupowy wynosi 6 opakowań na paragon.
Lista promocji na wędliny w Lidlu
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Kiełbasa śląska Morliny, 100 g
|1,19 zł
|55%
|Parówki z filetem z kurczaka XXL Pikok, 500 g
|8,99 zł
|25%
|Parówki wieprzowe XXL Pikok, 700 g
|8,99 zł
|21%
|Filet z indyka Piratki, 80 g
|3,99 zł
|20%
|Polędwica sopocka Pikok, 100 g
|4,99 zł
|Cena promocyjna
|Schab lux szynka z liściem laurowym, 100 g
|5,49 zł
|21%
|Boczek pieczony, 100 g
|3,29 zł
|17%
|Frankfurterki z jagnięciną XXL, 700 g
|15,99 zł
|30%
Nie każda promocja naliczy się automatycznie
Przed zakupami warto dokładnie sprawdzić warunki oferty.
W przypadku parówek wieprzowych XXL, filetu z indyka Piratki oraz schabu lux szynki z liściem laurowym konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Dodatkowo ceny promocyjne tych produktów obowiązują przy zakupie dwóch opakowań lub ich wielokrotności.
Pozostałe produkty mają warunki wskazane przy poszczególnych ofertach w gazetce.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz uzupełnić lodówkę o wędliny, parówki lub kiełbasy, promocje Lidla mogą pozwolić ograniczyć wydatki.
Największy rabat wynosi 55 proc., ale dotyczy ceny kiełbasy śląskiej za 100 g, a nie za całe opakowanie.
Warto też pamiętać o krótkim terminie obowiązywania akcji.
Promocje trwają tylko do środy, 28 października 2026 roku. Dostępność produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.