Lidl mocno przecenił popularne wędliny. Kiełbasa za 1,19 zł, a parówki nawet 25 proc. taniej

27 października 2026 16:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował kolejne promocje, które mogą zainteresować osoby planujące codzienne zakupy spożywcze. Od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października 2026 roku, sieć obniżyła ceny popularnych wędlin, parówek i kiełbas. Największy rabat wynosi aż 55 proc., a jeden z produktów można kupić za zaledwie 1,19 zł. Są jednak ważne warunki: część promocji wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a niektóre ceny obowiązują dopiero przy zakupie dwóch opakowań.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Lidl przecenił wędliny nawet o 55 proc. Oferta tylko do środy

W najnowszej gazetce Lidla znalazło się kilka produktów, które często trafiają do koszyków podczas codziennych zakupów.

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Sieć przygotowała obniżki na parówki, polędwicę sopocką, schab, boczek oraz kiełbasy.

Największa procentowa przecena dotyczy kiełbasy śląskiej marki Morliny w dużej paczce.

Produkt kosztuje obecnie 1,19 zł za 100 g, zamiast 2,69 zł za 100 g.

To obniżka o 55 proc.

Warto jednak zwrócić uwagę, że podana cena dotyczy 100 g produktu, a nie całego opakowania.

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Promocja obowiązuje od 26 do 28 października.

Parówki z filetem z kurczaka za 8,99 zł

Jedną z ciekawszych ofert są parówki z filetem z kurczaka XXL marki Pikok.

Opakowanie o wadze 500 g kosztuje 8,99 zł, zamiast 11,99 zł.

Oznacza to obniżkę o 25 proc.

Limit zakupowy wynosi 6 opakowań na paragon.

Parówki można wykorzystać do przygotowania szybkiego śniadania, kolacji lub domowych hot dogów.

Parówki wieprzowe XXL również przecenione

Lidl obniżył także cenę parówek wieprzowych XXL marki Pikok.

Opakowanie o wadze 700 g kosztuje 8,99 zł, zamiast 11,49 zł.

Rabat wynosi 21 proc.

Aby skorzystać z tej ceny, trzeba kupić dwa opakowania lub ich wielokrotność oraz aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.

W przypadku zakupu dwóch opakowań rachunek wyniesie 17,98 zł.

Filet z indyka za 3,99 zł. Trzeba spełnić warunki

Kolejną promocją objęto filet z indyka marki Piratki.

Opakowanie o wadze 80 g kosztuje 3,99 zł, zamiast 4,99 zł.

To obniżka o 20 proc.

Podobnie jak w przypadku parówek wieprzowych, promocyjna cena obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań lub ich wielokrotności.

Konieczna jest również aktywacja kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Za dwa opakowania klient zapłaci 7,98 zł.

Polędwica sopocka i schab też taniej

Na liście przecenionych produktów znalazła się również polędwica sopocka marki Pikok.

Opakowanie o wadze 100 g kosztuje 4,99 zł.

To propozycja dla osób poszukujących dodatków do kanapek, tostów lub śniadaniowych bułek.

Lidl przygotował także rabat na schab lux szynka z liściem laurowym marki Pikok od Kraina Wędlin.

Produkt w opakowaniu 100 g kosztuje 5,49 zł, zamiast 6,99 zł.

To obniżka o 21 proc.

Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić dwa opakowania lub ich wielokrotność oraz aktywować kupon Lidl Plus.

Boczek pieczony za 3,29 zł

Wśród promocji znalazł się również boczek pieczony marki Pikok od Kraina Wędlin.

Opakowanie o wadze 100 g kosztuje 3,29 zł, zamiast 3,99 zł.

To rabat w wysokości 17 proc.

Boczek można wykorzystać do kanapek, jajecznicy, zapiekanek czy potraw jednogarnkowych.

Kiełbasa frankfurterki z jagnięciną za 15,99 zł

Lidl przecenił także polskie frankfurterki z jagnięciną XXL marki Regionalne Szlaki.

Opakowanie o wadze 700 g kosztuje 15,99 zł, zamiast 22,99 zł.

Oznacza to obniżkę o 30 proc.

Limit zakupowy wynosi 6 opakowań na paragon.

Lista promocji na wędliny w Lidlu

Produkt Cena promocyjna Obniżka
Kiełbasa śląska Morliny, 100 g 1,19 zł 55%
Parówki z filetem z kurczaka XXL Pikok, 500 g 8,99 zł 25%
Parówki wieprzowe XXL Pikok, 700 g 8,99 zł 21%
Filet z indyka Piratki, 80 g 3,99 zł 20%
Polędwica sopocka Pikok, 100 g 4,99 zł Cena promocyjna
Schab lux szynka z liściem laurowym, 100 g 5,49 zł 21%
Boczek pieczony, 100 g 3,29 zł 17%
Frankfurterki z jagnięciną XXL, 700 g 15,99 zł 30%

Nie każda promocja naliczy się automatycznie

Przed zakupami warto dokładnie sprawdzić warunki oferty.

W przypadku parówek wieprzowych XXL, filetu z indyka Piratki oraz schabu lux szynki z liściem laurowym konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Dodatkowo ceny promocyjne tych produktów obowiązują przy zakupie dwóch opakowań lub ich wielokrotności.

Pozostałe produkty mają warunki wskazane przy poszczególnych ofertach w gazetce.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz uzupełnić lodówkę o wędliny, parówki lub kiełbasy, promocje Lidla mogą pozwolić ograniczyć wydatki.

Największy rabat wynosi 55 proc., ale dotyczy ceny kiełbasy śląskiej za 100 g, a nie za całe opakowanie.

Warto też pamiętać o krótkim terminie obowiązywania akcji.

Promocje trwają tylko do środy, 28 października 2026 roku. Dostępność produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.

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