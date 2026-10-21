Biedronka rozdaje drugi produkt gratis! Wielka promocja na markowe artykuły. Jest jeden warunek
Biedronka przygotowała promocję, dzięki której klienci mogą zaoszczędzić nawet połowę wydatków na wybrane produkty do prania. W ramach akcji 1+1 gratis drugi, tańszy produkt otrzymamy bez dodatkowej opłaty. Oferta obejmuje wszystkie żele do prania Coccolino, ale obowiązuje tylko do 24 października. Aby skorzystać z rabatu, trzeba spełnić określone warunki.
Wielka promocja w Biedronce. Drugi żel do prania gratis
Biedronka ponownie przyciąga uwagę klientów promocją na produkty codziennego użytku. Tym razem sieć postawiła na chemię gospodarczą, która stanowi stałą pozycję na listach zakupów wielu polskich rodzin.
Od 19 do 24 października 2026 roku w sklepach obowiązuje oferta 1+1 gratis na wszystkie żele do prania marki Coccolino. Oznacza to, że kupując dwa produkty objęte akcją, za tańszy z nich nie trzeba płacić.
Co istotne, promocja pozwala dowolnie łączyć warianty żeli. Nie ma więc konieczności wybierania dwóch identycznych opakowań.
Na materiałach promocyjnych sieci widoczne są między innymi żele przeznaczone do prania kolorowych, białych oraz różnych rodzajów tkanin.
Nawet 50 proc. oszczędności. Jak działa promocja?
Zasada jest prosta. Klient wybiera dwa żele do prania Coccolino, a przy kasie naliczany jest rabat odpowiadający wartości tańszego produktu.
Jeżeli oba opakowania kosztują tyle samo, oszczędność wynosi 50 proc. ich łącznej regularnej ceny. Przy wyborze produktów w różnych cenach procentowa korzyść będzie odpowiednio mniejsza.
Biedronka zaznacza również, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty objęte promocją. Oznacza to, że na paragonie obniżka może być widoczna przy obu opakowaniach, a nie wyłącznie przy jednym z nich.
To rozwiązanie może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie kupują żele do prania i chcą uzupełnić domowe zapasy.
Jest ważny warunek. Bez karty rabat nie zostanie naliczony
Nie wszyscy klienci automatycznie skorzystają z promocji. Oferta została przygotowana dla uczestników programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Aby otrzymać drugi produkt gratis, należy podczas zakupów użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
Obowiązuje również limit dzienny wynoszący dwie sztuki produktów, z czego jedna jest gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach promocji klient może kupić dziennie jedną parę żeli na preferencyjnych warunkach.
Oferta kończy się 24 października
Promocja obowiązuje od poniedziałku 19 października do soboty 24 października 2026 roku.
Osoby zainteresowane zakupem powinny pamiętać o terminie zakończenia akcji oraz o tym, że dostępność poszczególnych wariantów produktów może różnić się między sklepami.
Najważniejsze zasady promocji:
- Produkty: wszystkie żele do prania Coccolino.
- Oferta: 1+1 gratis.
- Gratis: tańszy z dwóch produktów.
- Możliwość dowolnego łączenia wariantów.
- Wymagana karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Limit dzienny: dwie sztuki, w tym jedna gratis, na kartę.
- Termin: 19–24 października 2026 roku.
Dla gospodarstw domowych regularnie korzystających z produktów Coccolino to okazja do ograniczenia wydatków na chemię gospodarczą. Największą procentową oszczędność uzyskają osoby wybierające dwa opakowania w tej samej cenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.