Biedronka rozdaje kolejne produkty gratis. Od środy nadal działa 2+2 i 2+1. Trzeba znać warunki
W środę, 7 października, w Biedronce nadal działa kilka bardzo mocnych akcji wielosztukowych. Tym razem sieć postawiła na mechanizmy 2+2 oraz 2+1 gratis. Bez dodatkowej opłaty można dostać m.in. jogurty, kabanosy i wybrane wędliny. Promocje są częścią „Festiwalu Nabiału” i „Festiwalu Wędlin” i obowiązują do 10 października.
To dobra wiadomość dla osób, które robią większe zakupy i mogą wykorzystać kilka opakowań tego samego rodzaju produktu. Trzeba jednak uważać na warunki, bo w części akcji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, a sieć stosuje limity dzienne.
Jogurty 2+2 gratis
Jedną z najmocniejszych ofert w aktualnym „Festiwalu Nabiału” są jogurty owocowe Fruvita 400 g.
Mechanizm promocji to 2+2 gratis. Oznacza to, że przy zakupie czterech opakowań dwa najtańsze klient otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Produkty uczestniczące w promocji można mieszać, co pozwala wybrać różne smaki zamiast czterech identycznych opakowań. Oferta obowiązuje dla klientów korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Kabanosy również 2+2 gratis
Jeszcze jedna duża akcja obejmuje paczkowane kabanosy.
Tutaj również obowiązuje mechanizm 2+2 gratis. Przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze zostaną objęte rabatem odpowiadającym ich wartości.
Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty znajdujące się w promocji.
To oznacza, że przy odpowiednim dobraniu produktów można znacząco obniżyć koszt całego zestawu.
Wędliny 2+1 gratis
Na tym akcja się nie kończy. Kiełbasa kanapkowa z szynki Kraina Wędlin 400 g została objęta promocją 2+1 gratis.
Klient wybiera trzy produkty, a najtańszy otrzymuje gratis. Także w tym przypadku można mieszać warianty objęte akcją.
Są też duże rabaty zamiast gratisów
Nie wszystkie promocje polegają na dokładaniu produktu bez opłaty.
W aktualnej ofercie znajdują się również m.in.:
wszystkie twarogi klinki – drugi, tańszy 50 proc. taniej, a także wybrane parówki i produkty Tarczyński, przy których drugi tańszy produkt może kosztować 70 proc. mniej.
Oznacza to, że jedna wizyta w sklepie może objąć kilka różnych mechanizmów promocyjnych.
W środę promocje już działają
„Festiwal Nabiału” i „Festiwal Wędlin” rozpoczęły się 6 października i potrwają do 10 października. W środę 7 października wszystkie wymienione akcje będą więc nadal dostępne.
Jednocześnie część innych promocji Biedronki kończy się właśnie 7 października, dlatego przed zakupami warto sprawdzić datę przy konkretnym produkcie. Oficjalna strona sieci pokazuje obecnie zarówno akcje kończące się 7 października, jak i kolejne obowiązujące do 9, 10, 14 czy 17 października.
Przy kasie trzeba pamiętać o jednej rzeczy
W przypadku promocji wielosztukowych Biedronka może rozkładać wartość rabatu proporcjonalnie pomiędzy produkty znajdujące się na paragonie. Dlatego produkt określany w materiałach jako „gratis” nie zawsze będzie na wydruku widniał dosłownie za 0 zł.
Najważniejsze jest jednak to, że wartość rabatu odpowiada cenie produktów objętych mechanizmem gratisowym, zgodnie z warunkami danej akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.