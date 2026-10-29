Biedronka rozdaje znicze gratis przed Wszystkich Świętych. Wielka promocja, ale jest ważny warunek
Biedronka przygotowała mocną ofertę na ostatnie dni przed Wszystkich Świętych. Klienci mogą otrzymać cztery znicze gratis przy zakupie kolejnych czterech. Promocja obejmuje różne modele i rozmiary, ale obowiązują konkretne warunki. Trzeba mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację, a sposób naliczania rabatu może zaskoczyć niektórych kupujących.
Zbliża się 1 listopada, kiedy miliony Polaków odwiedzają cmentarze, porządkują groby bliskich i zapalają znicze. Sieci handlowe przygotowały z tej okazji specjalne oferty, a jedną z najbardziej przyciągających uwagę jest promocja Biedronki.
Na materiałach reklamowych sieci pojawiła się akcja „4+4 gratis” na wszystkie znicze. Oznacza to możliwość otrzymania połowy wybranych produktów bez dodatkowej opłaty, pod warunkiem spełnienia zasad promocji.
Cztery znicze gratis. Jak działa promocja Biedronki?
Mechanizm jest prosty. Klient wybiera osiem zniczy objętych akcją, a przy kasie naliczany jest rabat odpowiadający wartości czterech najtańszych produktów.
Co istotne, znicze można dowolnie mieszać. Nie trzeba wybierać ośmiu identycznych modeli.
Przykładowo, jeśli wszystkie osiem zniczy kosztuje po 10 zł, klient zapłaci 40 zł zamiast 80 zł.
Jeżeli jednak wybierze cztery znicze po 20 zł i cztery po 5 zł, za darmo otrzyma cztery najtańsze. Wówczas zapłaci 80 zł zamiast 100 zł.
Warto więc pamiętać, że promocja 4+4 gratis nie zawsze oznacza obniżkę całego rachunku dokładnie o połowę.
Bez karty Moja Biedronka promocja nie zadziała
Sieć przewidziała dodatkowy warunek. Aby skorzystać z oferty, trzeba podczas zakupów zeskanować kartę Moja Biedronka lub użyć aplikacji.
Obowiązuje również limit dzienny wynoszący 32 znicze na konto klienta, z czego maksymalnie 16 może zostać objętych rabatem gratisowym.
Warto zwrócić uwagę na wyłączenia. Oferta nie obejmuje osobno sprzedawanych wkładów do zniczy, świec oraz latarenek i wkładów LED.
Dlatego przed zapłatą dobrze jest sprawdzić, czy wszystkie wybrane artykuły są objęte promocją.
Do kiedy obowiązuje oferta? W materiałach pojawiają się różne daty
Na udostępnionej grafice reklamowej Biedronki wskazano termin od 29 do 31 października 2026 roku.
Jednak w oficjalnym komunikacie prasowym opublikowanym 28 października sieć potwierdziła ogólnopolską akcję 4+4 gratis na środę, 28 października.
Przed zakupami w dniach 29–31 października warto więc sprawdzić aktualny regulamin i informację o obowiązywaniu promocji w sklepie lub aplikacji. Sama grafika nie pozwala rozstrzygnąć rozbieżności pomiędzy terminami.
Biedronka wydłuża godziny otwarcia przed Wszystkich Świętych
To nie koniec informacji dla osób planujących zakupy przed 1 listopada.
Biedronka oficjalnie zapowiedziała, że w dniach 29–31 października ponad 3000 sklepów będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30.
Dzięki temu klienci będą mieli więcej czasu na zakup zniczy, kwiatów i artykułów potrzebnych do przygotowania grobów bliskich.
Godziny działania konkretnego sklepu najlepiej sprawdzić przed wyjazdem.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz kupić większą liczbę zniczy, oferta 4+4 gratis może przynieść zauważalne oszczędności. Najkorzystniej wypada przy wyborze produktów o podobnych cenach, ponieważ rabat naliczany jest od czterech najtańszych sztuk.
Pamiętaj o karcie lub aplikacji Moja Biedronka, limicie zakupowym oraz wyłączeniu wkładów i świec LED.
Przed wyjazdem sprawdź również, czy akcja nadal obowiązuje. Jest to szczególnie istotne przy zakupach po 28 października ze względu na rozbieżność dat w dostępnych materiałach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.