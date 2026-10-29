ZUS podał 4530 zł emerytury na 2027 rok. To ani obietnica ani żadna zmiana
Blisko 4530 zł miesięcznie – taką kwotę ZUS przewiduje w 2027 roku. Mieszkańcy Warszawy i całej Polski nie powinni jednak traktować jej jako obietnicy wypłaty dla każdego emeryta. Liczba pochodzi z prognozy finansowej, a własne świadczenie można sprawdzić w kalkulatorze ZUS, który bierze pod uwagę indywidualne dane.
Emeryt otrzymujący obecnie 2200 zł może przeczytać o 4530 zł i pomyśleć, że właśnie do tej wysokości wzrośnie jego świadczenie. Osoba zbliżająca się do wieku emerytalnego może uznać, że podobną kwotę otrzyma po zakończeniu pracy. Oba wnioski byłyby błędne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił średnią dla milionów świadczeniobiorców, a nie nową stawkę dla wszystkich. W tej grupie znajdują się zarówno osoby z niskimi rentami, jak i emeryci otrzymujący znacznie więcej.
4530 zł to przeciętna emerytura i renta, a nie kwota gwarantowana każdemu
W komunikacie z 26 października 2026 roku ZUS przedstawił plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na następny rok. Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w 2027 roku ma wynieść blisko 4530 zł. To prognoza dla świadczeń wypłacanych z FUS, nie osobna stawka dla nowych emerytów. Liczba emerytów i rencistów ma przekroczyć średnio 8,7 mln miesięcznie, o 113 tys. więcej niż w 2026 roku. Na emerytury i renty przewidziano 471,3 mld zł. Wszystkie te wielkości mogą jeszcze różnić się od rzeczywistych wyników.
Najważniejsze jest słowo „przeciętna”. Jeśli jedna osoba dostaje 2500 zł, a druga 6560 zł, średnia wynosi 4530 zł, choć żadna nie otrzymuje takiego przelewu. To przykład matematyczny, a nie dane o konkretnych seniorach. W całym systemie obok emerytur minimalnych są świadczenia wysokie oraz różne rodzaje rent. Średnia nie mówi więc, ile wynosi najczęściej wypłacana emerytura, jaką kwotę dostaje przeciętny mieszkaniec Warszawy ani ile pieniędzy trafi na konto konkretnej osoby.
Średnia ma wzrosnąć o 6,2 proc., ale waloryzacja emerytury to inny wskaźnik
Według ZUS przeciętna emerytura i renta w 2027 roku ma być o 6,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Tego wskaźnika nie należy jednak stosować do obecnej emerytury. W planie FUS przyjęto prognozowaną waloryzację w wysokości 3,96 proc. Średnia dla całego systemu i marcowa podwyżka już przyznanego świadczenia mierzą co innego. Na przeciętną wpływają także zmiany w grupie świadczeniobiorców, a w 2027 roku również zwiększenie udziału drugiego świadczenia w rencie wdowiej. Wzrost średniej o 6,2 proc. nie oznacza takiej samej podwyżki dla wszystkich.
Przy waloryzacji o 3,96 proc. emerytura wynosząca dziś 2500 zł brutto wzrosłaby od marca 2027 roku do 2599 zł. Przy 3000 zł byłoby to 3118,80 zł, przy 4000 zł – 4158,40 zł, a przy 5000 zł – 5198 zł. Oznacza to podwyżki odpowiednio o 99 zł, 118,80 zł, 158,40 zł i 198 zł miesięcznie. To przykładowe kwoty brutto, a nie gwarantowane przelewy. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero po danych za cały 2026 rok. Senior z emeryturą 3000 zł nie powinien więc wpisywać do budżetu 4530 zł od stycznia lub marca.
Minimalna emerytura to dziś 1978,49 zł. Nie każdy ma nawet gwarancję tej kwoty
Od 1 marca 2026 roku najniższa gwarantowana emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Przy założeniu waloryzacji o 3,96 proc. od marca 2027 roku wzrosłaby do około 2056,84 zł. To wciąż znacznie mniej niż średnia 4530 zł. Jest też ważny warunek: ukończenie 60 lat przez kobietę albo 65 lat przez mężczyznę nie gwarantuje automatycznie minimalnej kwoty. Co do zasady ZUS podwyższa wyliczoną emeryturę do minimum, gdy kobieta ma co najmniej 20 lat, a mężczyzna 25 lat odpowiednich okresów składkowych i nieskładkowych.
Osoba, która pracowała krótko lub przez wiele lat nie odprowadzała składek emerytalnych, może dostać świadczenie niższe od ustawowego minimum. W nowym systemie wysokość emerytury zależy przede wszystkim od zgromadzonego kapitału, nie od ostatniej pensji. Znaczenie mają też okresy faktycznego ubezpieczenia i prawidłowo udokumentowany staż, zwłaszcza sprzed 1999 roku. Dlatego dwie osoby kończące pracę w tym samym miesiącu mogą otrzymać zupełnie inne decyzje, choć przez ostatnie lata zarabiały podobnie.
ZUS dzieli zgromadzony kapitał przez liczbę miesięcy. Wiek przejścia na emeryturę zmienia wynik
Przy obliczaniu emerytury na nowych zasadach ZUS bierze pod uwagę zwaloryzowane składki zapisane na koncie, kapitał początkowy za okresy sprzed 1999 roku i odpowiednie środki na subkoncie. Następnie dzieli sumę przez średnie dalsze trwanie życia w miesiącach, zgodnie z tablicami GUS. Dla zobrazowania rachunku przyjmijmy umowny dzielnik 240 miesięcy. Kapitał 600 tys. zł dałby 2500 zł miesięcznie, a 1,08 mln zł – 4500 zł. To ilustracja sposobu liczenia, nie rzeczywista tablica dla wybranego wieku i roku.
Także 2 osoby z identycznym kapitałem mogą otrzymać różne kwoty, jeśli przejdą na emeryturę w innym wieku. Liczba miesięcy średniego dalszego trwania życia zależy od momentu przyznania świadczenia. Dłuższa praca może jednocześnie przynieść nowe składki i zmienić dzielnik. Nie oznacza to, że każdemu opłaca się zwlekać tak samo długo: znaczenie mają zdrowie, możliwość dalszego zatrudnienia i wysokość zarobków. Dlatego ogólnopolska średnia jest znacznie mniej użyteczna niż własne dane zapisane w ZUS.
W eZUS jest już informacja za 2025 rok. Można znaleźć własne składki i prognozę
Od 30 czerwca 2026 roku dostępna jest „Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” za 2025 rok. Zakład przygotował ponad 12,1 mln dokumentów. Można je znaleźć po zalogowaniu do PUE ZUS/eZUS, a także w aplikacji mZUS. Na stronie internetowej trzeba wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać „Informacje o stanie konta” i otworzyć „Informację za 2025 r.”. Dokument zawiera dane na koniec 2025 roku, nie wszystkie składki wpłacone w ostatnich miesiącach 2026 roku.
Osoby, które na koniec 2025 roku miały ukończone 35 lat, znajdą tam również szacunki hipotetycznej emerytury. ZUS pokazuje między innymi wariant dalszej pracy i wpływu składek oraz wariant bez kolejnych składek. To pozwala ocenić, jak duże znaczenie może mieć kontynuowanie ubezpieczenia. Roczna informacja i kalkulator nie muszą jednak pokazywać identycznych kwot: kalkulator uwzględnia więcej założeń dotyczących przyszłych wynagrodzeń i waloryzacji. Żaden z tych wyników nie jest decyzją przyznającą świadczenie.
Kalkulator emerytalny ZUS pozwala zmienić wiek i zarobki. Tak sprawdzisz własną prognozę
Osoba planująca zakończenie pracy może skorzystać z kalkulatora emerytalnego ZUS. Po zalogowaniu na zus.pl należy przejść do części „Ubezpieczony” i z menu wybrać „Kalkulator emerytalny”. Dla większości obecnych pracowników właściwa będzie opcja „Emerytura na nowych zasadach”. Na publicznej stronie ZUS działa również kalkulator bez logowania, ale dane o składkach i kapitale trzeba tam uzupełnić samodzielnie. Wersja uproszczona wymaga mniej informacji, a zaawansowana pozwala uwzględnić różne zarobki i przyszłe przerwy w opłacaniu składek.
Przydatne jest wykonanie 2 symulacji: jednej z zakończeniem pracy w wieku 60 lat w przypadku kobiety lub 65 lat w przypadku mężczyzny, a drugiej z terminem przesuniętym o rok albo 2 lata. Wynik jest szacunkową kwotą brutto. Zależy od przyjętych prognoz gospodarczych i może się zmieniać wraz z nowymi danymi. Kalkulator nie służy do przewidywania świadczenia osobie, która już ma przyznaną emeryturę. Z kolei osobom osiągającym wiek emerytalny jeszcze w 2026 roku ZUS zaleca konsultację z doradcą w sprawie wyliczenia na bieżący rok.
Warszawa: własną emeryturę można sprawdzić bez wizyty w oddziale ZUS
Mieszkaniec Mokotowa i pracownik mieszkający na Pradze-Północ podlegają takim samym zasadom emerytalnym jak reszta Polski. Wyższe zarobki w stolicy nie tworzą osobnej stawki świadczenia dla warszawiaków. Liczą się zapisane składki, kapitał i ustawowe parametry. Nie istnieje więc gwarantowana „warszawska emerytura 4530 zł”. Dwie osoby mieszkające przy tej samej ulicy mogą zgromadzić bardzo różny kapitał, chociaż korzystają z tych samych sklepów, przychodni i komunikacji.
Sprawdzenie konta i kalkulatora nie wymaga wizyty w urzędzie. Przy brakujących okresach zatrudnienia albo wątpliwościach można jednak skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego. W Warszawie działa między innymi III Oddział ZUS przy ul. Czerniakowskiej 16, obsługujący Mokotów i Wilanów, oraz Inspektorat Warszawa-Praga Północ przy ul. 11 Listopada 15a. Pomoc jest dostępna także w innych placówkach i podczas e-wizyty. Centrum Kontaktu Klientów ZUS działa pod numerem 22 560 16 00. W rozmowie najważniejsze będą dane z własnego konta, a nie ogólnopolska średnia.
Co zrobić, gdy kalkulator pokazuje znacznie mniej niż 4530 zł
Najpierw należy porównać dane w kalkulatorze z informacją o stanie konta i sprawdzić, czy zgadzają się okresy ubezpieczenia oraz zapisane składki. Szczególnego znaczenia nabiera kapitał początkowy za pracę sprzed 1999 roku. Przy brakach w dokumentacji może być potrzebne odszukanie świadectw pracy lub innych dokumentów u dawnych pracodawców i w archiwach. Trzeba też pamiętać, że kalkulator pokazuje prognozę brutto, a nie kwotę przelewu po podatku i składce zdrowotnej. Nie należy porównywać tych dwóch wartości bez uwzględnienia potrąceń.
Jeśli do emerytury zostało jeszcze kilka lat, można zmienić w kalkulatorze przewidywany wiek zakończenia pracy i przyszłe wynagrodzenie, by porównać wyniki. Gdy prognoza jest zaskakująco niska, doradca ZUS może pomóc wyjaśnić, które dane wpłynęły na obliczenia, zwłaszcza przy przerwach w zatrudnieniu lub pracy za granicą. Obecni emeryci powinni natomiast sprawdzać kwotę z decyzji i późniejsze waloryzacje. Blisko 4530 zł to prognoza przeciętnej emerytury i renty w 2027 roku, nie obietnica indywidualnej wypłaty. Własną sytuację można ocenić dopiero na podstawie danych zapisanych na koncie w ZUS.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.