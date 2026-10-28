Od czwartku wyłączenia wody w Warszawie. Nawet 8 godzin bez wody w kranach. Sprawdź swoją ulicę
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na kolejne utrudnienia. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało harmonogram planowanych wyłączeń wody na czwartek, 29 października, i piątek, 30 października 2026 roku. Przerwy obejmą wybrane posesje w wielu dzielnicach stolicy. W niektórych miejscach woda zniknie na kilka godzin, a najdłuższe zaplanowane wyłączenia potrwają nawet osiem godzin.
Warszawskie wodociągi informują o kolejnych planowanych przerwach w dostawach wody. Utrudnienia dotkną między innymi mieszkańców Wawra, Pragi-Południe, Mokotowa, Białołęki, Bemowa, Ochoty, Woli i Włoch.
W harmonogramie znalazły się zarówno krótkie, godzinne przerwy, jak i wielogodzinne wyłączenia. Część prac zaplanowano na godziny wieczorne i nocne.
Ważne: wyłączenia nie obejmą całych dzielnic, lecz konkretne budynki i posesje wskazane przez MPWiK.
Czwartek, 29 października. W tych dzielnicach zabraknie wody
Wawer — godz. 8:00–13:00
Jedno z większych wyłączeń zaplanowano na Wawrze. Prace w rejonie ulicy Węglarskiej obejmą wybrane posesje przy ulicach:
- Lucerny,
- Murarskiej,
- Mydlarskiej,
- Pielęgniarek,
- Snopowej,
- Węglarskiej.
Na samej ulicy Węglarskiej wyłączenie obejmie liczne posesje, między innymi numery od 30 do 124, zgodnie ze szczegółowym wykazem MPWiK. Nie oznacza to jednak wyłączenia wszystkich numerów w tym przedziale.
Praga-Południe — godz. 8:00–13:00
Przerwa w dostawach wody obejmie wybrane budynki na Saskiej Kępie, przy ulicach:
- Bajońskiej,
- Genewskiej,
- Paryskiej,
- Wersalskiej.
W harmonogramie wskazano między innymi posesje przy Genewskiej od numeru 1 do 19A, z wyłączeniem części numerów nieujętych w wykazie, a także Paryską 3, 5 i 7 oraz Wersalską 7 i 9.
Kolejne utrudnienia na Pradze-Południe zaplanowano przy ulicy gen. Romana Abrahama 12 w godzinach 15:00–21:00.
Z kolei od godziny 17:00 do północy przerwa dotknie wybrane budynki przy Szaserów, Szklanych Domów i Wspólnej Drodze.
Mokotów — godz. 8:00–12:00
Czterogodzinna przerwa obejmie posesje przy ulicy Morszyńskiej:
11, 13, 13A, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35A, 37 i 39.
Bez wody pozostanie również budynek przy Okrężnej 22.
Białołęka — kilka wyłączeń w ciągu dnia
Na Białołęce zaplanowano kilka następujących po sobie przerw przy ulicy Odkrytej:
- 12:30–13:30 — Odkryta 29,
- 14:00–15:00 — Odkryta 40,
- 15:00–17:00 — Odkryta 67H, 67I i 67J,
- 16:00–18:00 — Odkryta 67A, 67C, 67D, 67E i 67F.
Bemowo — godz. 10:00–12:00
MPWiK zapowiada dwugodzinne wyłączenie w rejonie ulicy gen. Ludomiła Rayskiego. Szczegółowy wykaz posesji należy sprawdzić w harmonogramie przedsiębiorstwa.
Wola — godz. 9:30–12:00
Przerwa obejmie adresy:
- Agawy 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8,
- Płocka 53A.
Włochy — godz. 8:00–10:00
Wyłączenie zaplanowano przy Alejach Jerozolimskich 202.
Nocne wyłączenia wody w centrum Warszawy
Utrudnienia obejmą także Śródmieście i Ochotę.
W nocy ze środy na czwartek, od 28 października od godziny 23:00 do 29 października do godziny 5:00, wody zabraknie w wybranych budynkach przy ulicach:
- Drewnianej 7, 8, 9 i 10/16,
- Oboźnej 1,
- Topiel 18, 21, 23, 25, 27 i 29.
Kolejne nocne wyłączenie rozpocznie się w czwartek, 29 października, o godzinie 23:00 i potrwa do piątku, 30 października, do godziny 5:00.
Dotyczyć będzie nieruchomości przy Alejach Jerozolimskich 117A, Nowogrodzkiej 74 oraz placu Starynkiewicza 5.
Piątek, 30 października. Kolejne ulice bez wody
Na piątek MPWiK zaplanowało następne przerwy w dostawach wody.
Wawer — godz. 8:00–13:00
Wyłączenie obejmie wybrane posesje przy ulicach Lucerny, Snopowej i Wapiennej.
W wykazie znajdują się między innymi adresy przy Lucerny od numeru 32 do 81, wybrane nieruchomości przy Snopowej od 7 do 18 oraz przy Wapiennej od 16 do 43.
Praga-Południe — godz. 8:00–11:00
Kolejna przerwa dotyczy wybranych posesji przy ulicy Genewskiej, od numeru 1 do 19A, zgodnie z wykazem operatora.
Praga-Południe — godz. 8:00–13:00
Wody zabraknie również w części budynków przy Afrykańskiej, między innymi pod numerami 12A–12E, 14A–14F i 16A–16E, z uwzględnieniem numerów wskazanych przez MPWiK.
Ochota — godz. 8:00–16:00
Ośmiogodzinną przerwę zaplanowano przy Szczęśliwickiej 50/54.
Włochy — godz. 17:00–21:00
Wyłączenie obejmie wybrane posesje przy ulicach Malowniczej, Modularnej, Muszkieterów i Rękodzielniczej.
Dodatkowo od godziny 23:00 w piątek do północy zaplanowano przerwę przy ulicy Trzcinowej, obejmującą wybrane numery od 22 do 41.
Co zrobić, zanim zabraknie wody?
Mieszkańcy nieruchomości objętych harmonogramem powinni wcześniej przygotować niewielki zapas wody.
Warto napełnić czyste naczynia wodą przeznaczoną do picia i przygotowywania posiłków. Przydatna może być również dodatkowa woda do podstawowych czynności higienicznych.
Przed rozpoczęciem wyłączenia dobrze jest zakończyć pranie, zmywanie oraz inne czynności wymagające bieżącej wody.
Jeżeli z przerwy mają korzystać osoby starsze, chore lub wymagające opieki, warto odpowiednio wcześniej przygotować potrzebną ilość wody.
Gdzie sprawdzić aktualny harmonogram?
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji publikuje informacje o planowanych oraz awaryjnych wyłączeniach wody na swojej oficjalnej stronie internetowej.
Mieszkańcy mogą tam sprawdzić dokładne adresy budynków, planowany termin rozpoczęcia prac oraz przewidywaną godzinę przywrócenia dostaw.
Informacji udziela również całodobowe Pogotowie Wodociągowe pod bezpłatnym numerem telefonu 994.
Należy pamiętać, że harmonogram może ulegać zmianom, a rzeczywisty czas trwania utrudnień może różnić się od planowanego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na Wawrze, Pradze-Południe, Mokotowie, Białołęce, Bemowie, Woli, Ochocie, we Włochach lub w Śródmieściu, sprawdź dokładny adres swojej nieruchomości w wykazie MPWiK.
Najdłuższe zaplanowane wyłączenie w najbliższych dniach potrwa osiem godzin. W pozostałych miejscach przerwy będą zazwyczaj krótsze, choć część mieszkańców może odczuć utrudnienia w godzinach wieczornych i nocnych.
Warto wcześniej zabezpieczyć wodę do najważniejszych potrzeb i sprawdzić aktualne komunikaty operatora.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.