Wielka promocja w Action już ruszyła! Ceny od 3,39 zł, popularne produkty przecenione nawet o 32 procent
Action przygotował kolejną dużą akcję promocyjną. Od środy, 28 października, klienci mogą skorzystać z obniżek na zabawki, artykuły spożywcze, świąteczne dekoracje i produkty do domu. Wśród ofert znalazły się między innymi domek dla lalek przeceniony o 20 zł, bożonarodzeniowe dekoracje z oświetleniem LED oraz słodycze na Halloween. Niektóre produkty potaniały aż o 32 procent. Promocje obowiązują tylko przez tydzień.
Sieć Action rozpoczęła nową odsłonę promocji tygodnia. Tym razem w ofercie znalazły się produkty przydatne podczas codziennych zakupów, ale także artykuły związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i Halloween.
Z oficjalnej strony sieci wynika, że promocyjna oferta obowiązuje od 28 października do 3 listopada 2026 roku. Obejmuje około 170 produktów.
Wielka przecena zabawek. Domek dla lalek aż o 20 zł taniej
Jedną z ciekawszych propozycji jest domek dla lalek Mini Matters.
Zestaw składa się z 22 elementów i przedstawia piętrowy domek z wyposażeniem. To propozycja dla dzieci, które lubią zabawy w urządzanie wnętrz i odgrywanie domowych scenek.
Cena promocyjna wynosi 59,95 zł zamiast 79,95 zł. Oznacza to obniżkę o 25 procent i oszczędność 20 zł.
Produkt może zainteresować osoby, które już teraz kompletują prezenty pod choinkę.
Bożonarodzeniowe dekoracje z LED za 14,99 zł
Action rozpoczął również promocję artykułów związanych z Bożym Narodzeniem.
Wśród produktów znalazło się diamentowe malowanie bożonarodzeniowe z podświetleniem LED, dostępne w różnych wariantach.
To zestaw kreatywny, z którego można przygotować dekorację o świątecznej tematyce.
Cena spadła z 17,98 zł do 14,99 zł, czyli o 16 procent.
Takie zestawy mogą zainteresować zarówno miłośników prac plastycznych, jak i osoby poszukujące niedrogich dekoracji świątecznych.
Halloween już za kilka dni. Action przecenia akcesoria
Na szczególną uwagę zasługuje także worek na słodycze na Halloween.
Produkt dostępny jest w różnych wariantach i kosztuje obecnie 3,99 zł.
Wcześniejsza cena wynosiła 5,95 zł. Oznacza to obniżkę aż o 32 procent.
W ofercie znalazły się również słodycze Trolli Gummi World o smaku słodko-kwaśnym.
Opakowanie zawierające 21 sztuk i ważące 500 gramów kosztuje 15,95 zł zamiast 17,99 zł.
Produkty spożywcze również taniej. Cena zaczyna się od 3,39 zł
Promocje nie ograniczają się do zabawek i dekoracji.
Action przecenił także placki tortilla. Opakowanie zawierające osiem sztuk, o łącznej masie 320 gramów, kosztuje obecnie 3,39 zł.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 3,99 zł.
To rabat na poziomie 15 procent.
Tortille można wykorzystać do przygotowania szybkiego obiadu, kolacji albo przekąsek na spotkanie z rodziną.
Ile kosztują produkty w nowej promocji Action?
Wśród ofert wyróżnionych w gazetce znajdują się:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Placki tortilla, 8 sztuk
|3,39 zł
|Worek na słodycze Halloween
|3,99 zł
|Diamentowe malowanie świąteczne LED
|14,99 zł
|Trolli Gummi World, 500 g
|15,95 zł
|Kolagen w proszku, 300 g
|29,90 zł
|Domek dla lalek Mini Matters
|59,95 zł
Największa procentowa obniżka wśród wymienionych produktów dotyczy worka na słodycze Halloween. Z kolei na zakupie domku dla lalek można zaoszczędzić 20 zł w porównaniu z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką.
Do kiedy obowiązuje promocja Action?
Nowa oferta tygodnia obowiązuje od środy, 28 października, do wtorku, 3 listopada 2026 roku.
Produkty promocyjne mogą być dostępne do wyczerpania zapasów. Ich dostępność może różnić się w poszczególnych sklepach.
Warto więc przed wyjazdem sprawdzić aktualną ofertę na stronie sieci.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy na Halloween, szukasz niedrogich artykułów do domu albo zaczynasz kompletować świąteczne prezenty, nowa oferta Action może być okazją do zaoszczędzenia pieniędzy.
Szczególnie interesująco prezentuje się domek dla lalek przeceniony o 25 procent oraz artykuły dekoracyjne i kreatywne związane z Bożym Narodzeniem.
Promocja potrwa tylko do 3 listopada. Po tym terminie ceny mogą wrócić do wcześniejszych poziomów lub produkty mogą przestać być dostępne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.