Od czwartku wyłączenia prądu w Warszawie. Na liście kilkanaście ulic. Sprawdź, czy dotyczy to Twojego domu
Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na kolejne planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej. Od czwartku, 29 października, Stoen Operator zapowiada prace modernizacyjne i przebudowę sieci w różnych częściach stolicy. W harmonogramie znalazły się między innymi Bemowo, Targówek i Mokotów, a w piątek także Wawer. Niektóre prace potrwają nawet kilkanaście godzin, choć same wyłączenia prądu mogą być znacznie krótsze.
Warszawski operator sieci elektroenergetycznej opublikował harmonogram planowanych wyłączeń energii. Przerwy są związane przede wszystkim z modernizacją istniejącej infrastruktury, wymianą przewodów oraz rozbudową sieci.
Utrudnienia obejmą konkretne posesje, a nie całe dzielnice. Dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić nie tylko nazwę ulicy, ale również numer budynku.
Czwartek, 29 października. Prace na Bemowie nawet przez 10 godzin
Największy obszar objęty czwartkowymi pracami znajduje się na warszawskim Bemowie.
W godzinach 7:00–17:00 operator zaplanował modernizację sieci średniego napięcia 15 kV.
W harmonogramie znalazły się wybrane nieruchomości przy ulicach:
- Cokołowej,
- Drzeworytników,
- Legionowej,
- Lustrzanej,
- Miejskiej,
- Sterniczej,
- Słomianej,
- Tkaczy.
Wśród wskazanych adresów znajdują się między innymi Cokołowa 19, 21A i 29, Legionowa 2, Sternicza 54A i 64 oraz liczne posesje przy ulicach Miejskiej i Tkaczy.
Bardzo ważne: pomimo dziesięciogodzinnego okna prac Stoen przewiduje w tym rejonie dwie przerwy w dostawach energii, każda trwająca około 15 minut.
Nie oznacza to zatem, że mieszkańcy wszystkich wymienionych budynków przez dziesięć godzin będą pozbawieni prądu.
Kolejne ulice Warszawy bez energii w czwartek
Na 29 października zaplanowano również następujące wyłączenia:
Godz. 7:30–17:00
Przebudowa linii obejmie wybrane adresy przy ulicach:
- Kanarkowej — numery 1–10, 12–13 oraz 15–20,
- Kolibrów — między innymi 2A–6, 8–15 i 17,
- Kormoranów — numery 1–2, 4 i 6.
Godz. 7:30–13:30
Przerwy zaplanowano przy ulicy Wadowickiej, w budynkach:
5A–6A, 8–8B, 14, 16, 18, 20 i 22.
Powodem jest wymiana przewodów.
Godz. 9:00–11:00
Prace obejmą nieruchomość przy ulicy Ludwika Kondratowicza 29A.
Operator zaplanował tam modernizację sieci niskiego napięcia.
Godz. 9:00–15:00
Wyłączenie związane z rozbudową sieci przewidziano także przy ulicy Zabranieckiej. W dostępnej liście nie wskazano konkretnych numerów budynków, dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić swoją nieruchomość w portalu operatora.
Piątek, 30 października. Kolejne wyłączenia na Mokotowie i w Wawrze
Prace będą kontynuowane również w piątek.
Mokotów, godz. 7:00–18:00
W związku z modernizacją stacji elektroenergetycznej nr 2983 na liście znalazły się adresy:
- Olkuska 6–7,
- Puławska 86, 99 i 99A,
- Ursynowska 8, 10, 12, 14 i 16.
Chociaż okno prac wynosi aż 11 godzin, operator zapowiada dwie około 30-minutowe przerwy, związane z wykonywaniem przełączeń.
Wadowicka, godz. 7:30–13:30
Kolejny dzień przewidziano prace związane z wymianą przewodów przy numerach 5A–6A, 8–8B, 14, 16, 18, 20 i 22.
Marmurowa, godz. 8:00–15:00
Rozbudowa sieci niskiego napięcia obejmie adresy od 7 do 8N oraz 10A.
Wawer, godz. 8:00–14:00
Przerwy w dostawach energii przewidziano przy ulicy Borków, pod adresami:
- Borków 42E–42K,
- Borków 44D–44N.
Prace dotyczą rozbudowy sieci kablowej niskiego napięcia.
Dlaczego Stoen wyłącza prąd?
Planowane przerwy w dostawach energii są niezbędne podczas części prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych i modernizacyjnych.
Operator musi niekiedy odłączyć określony fragment sieci, aby pracownicy mogli bezpiecznie wykonywać zadania.
Takie wyłączenia nie oznaczają awarii ani zagrożenia dla całego systemu elektroenergetycznego.
Stoen informuje, że mieszkańcy korzystający z sieci niskiego napięcia są zawiadamiani o planowanych pracach z pięciodniowym wyprzedzeniem.
Jak przygotować się na wyłączenie prądu?
Mieszkańcy budynków objętych harmonogramem powinni wcześniej naładować telefony, laptopy oraz powerbanki.
Warto przygotować latarkę, a w przypadku dłuższej przerwy ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki.
Stoen zaleca również, aby w miarę możliwości odłączyć urządzenia elektryczne na czas przerwy w dostawach energii. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów w momencie ponownego uruchomienia zasilania.
Osoby korzystające ze sprzętu medycznego wymagającego energii elektrycznej powinny szczególnie zadbać o niezależne źródło zasilania i odpowiedni plan awaryjny.
Gdzie sprawdzić swoją ulicę?
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć w oficjalnym Portalu planowanych wyłączeń i awarii Stoen Operator.
Serwis umożliwia sprawdzenie, czy konkretny budynek znajduje się na obszarze zaplanowanych prac.
Adres portalu: https://awaria.stoen.pl/public
W przypadku braku prądu, którego nie uwzględniono w harmonogramie, można zgłosić problem za pośrednictwem portalu lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31.
Warto pamiętać, że terminy prac mogą ulegać zmianom, a niektóre przerwy mogą zostać skrócone lub odwołane.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz przy jednej z wymienionych ulic, sprawdź numer swojej posesji i przewidywane godziny prac.
Nie zakładaj, że całe dziesięciogodzinne okno techniczne oznacza brak prądu przez dziesięć godzin. W części lokalizacji operator przewiduje wyłącznie krótkie przerwy związane z przełączeniami sieci.
Najważniejsze wyłączenia rozpoczną się już w czwartek, 29 października, od godziny 7:00. Kolejne zaplanowano na piątek, 30 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.