Biedronka rusza z promocją 2+2 gratis. Od 2 listopada słodycze nawet za połowę ceny

2 listopada 2026 07:06 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała serię promocji na słodycze, ciastka i bakalie. Od poniedziałku 2 listopada klienci mogą skorzystać z akcji 2+2 gratis, kupić drugie opakowanie czekolady za 1 zł lub otrzymać 50% rabatu na drugi produkt. Oferty obowiązują do soboty 7 listopada, ale poszczególne promocje mają różne warunki.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

W nowej gazetce Biedronki znalazły się produkty popularnych marek, w tym Bonitki, Meltie, Gusto Bello i Bakad’Or. Sieć przygotowała kilka mechanizmów rabatowych, które pozwalają obniżyć rachunek przy zakupie większej liczby opakowań.

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Najbardziej wyróżnia się promocja 2+2 gratis, w której klient otrzymuje cztery opakowania ciastek, płacąc tylko za dwa. Nie jest to jednak jedyna oferta, na którą warto zwrócić uwagę.

Cztery opakowania w cenie dwóch. Biedronka daje 2+2 gratis

Od 2 do 7 listopada Biedronka prowadzi promocję na ciastka listki Bonitki, 260 g, w wariantach maślanym i kakaowym.

Obowiązuje zasada 2+2 gratis.

Cena jednego opakowania wskazana w gazetce wynosi 7,49 zł. Przy zakupie czterech opakowań bez promocji rachunek wyniósłby 29,96 zł.

W ramach akcji klient zapłaci 14,98 zł za cztery opakowania, czyli średnio około 3,75 zł za jedno.

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Oszczędność wynosi zatem 14,98 zł.

To rabat odpowiadający połowie standardowej wartości zakupionych czterech opakowań.

Druga czekolada za 1 zł. Dwie osobne promocje

Kolejne oferty obejmują czekolady gorzkie Meltie w opakowaniach po 100 g.

Pierwsza promocja dotyczy czekolad gorzkich z dodatkami, w tym wariantów owocowych i orzechowych.

Druga obejmuje czekolady gorzkie z pomarańczą Meltie.

W obu przypadkach obowiązuje zasada „Drugi za 1 zł”.

Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów objętych odpowiednią akcją tańsza tabliczka kosztuje zaledwie złotówkę.

W gazetce wskazano możliwość mieszania wariantów w ramach promocji.

Trzeba jednak pamiętać, że są to dwie osobne oferty. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie przy konkretnym produkcie.

Promocje obowiązują od 2 do 7 listopada.

Kremówki Bonitki. Drugie opakowanie za symboliczną złotówkę

Biedronka przygotowała także ofertę na wszystkie ciastka kremówki Bonitki objęte promocją.

Od 2 do 7 listopada przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze kosztuje 1 zł.

Na grafice pokazano kilka wariantów ciastek, w tym opakowania typu Mega Pack.

Produkty można dowolnie mieszać w ramach akcji. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.

Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych ciastek, ponieważ za złotówkę naliczany jest produkt tańszy.

Bakalie Bakad’Or. Drugi produkt 50% taniej

Osobna promocja obejmuje wszystkie bakalie Bakad’Or objęte akcją.

Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt jest o 50% tańszy.

W gazetce pokazano między innymi orzechy, mieszanki bakalii oraz inne produkty marki.

Można dowolnie mieszać warianty objęte promocją.

Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje również limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 opakowań z rabatem, na kartę Moja Biedronka.

Promocja potrwa do 7 listopada.

Włoskie ciastka Gusto Bello. Drugi produkt 40% taniej

Wśród listopadowych ofert znalazły się również wszystkie ciastka Gusto Bello objęte promocją.

Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest o 40% tańszy.

Na grafice pokazano między innymi włoskie ciasteczka, wafle i cantuccini.

Biedronka pozwala mieszać różne warianty produktów objętych akcją.

Oznacza to, że klient może wybrać dwa różne opakowania, a rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.

Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada.

Jak skorzystać z promocji Biedronki do 7 listopada?

Przed zakupami warto sprawdzić zasady poszczególnych ofert.

  1. Wybierz produkty objęte właściwą promocją. Ciastka Bonitki, czekolady Meltie, bakalie Bakad’Or i słodycze Gusto Bello należą do odrębnych akcji.
  2. Sprawdź wymaganą liczbę opakowań. Przy listkach Bonitki należy kupić cztery opakowania, aby otrzymać dwa gratis. W pozostałych ofertach rabat dotyczy drugiego produktu.
  3. Przygotuj kartę lub aplikację Moja Biedronka. Jest wymagana przy promocji na bakalie Bakad’Or.
  4. Pamiętaj o limicie na bakalie. Wynosi on cztery opakowania dziennie na kartę, w tym maksymalnie dwa z rabatem.
  5. Zrób zakupy najpóźniej 7 listopada. Wszystkie opisane promocje obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
  6. Sprawdź paragon. Upewnij się, że rabat został naliczony na właściwy produkt. W akcjach dotyczących drugiego artykułu zniżka obejmuje tańsze opakowanie.

Listopadowe promocje Biedronki mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy słodyczy i przekąsek. Największą oszczędność przy zakupie czterech identycznie wycenionych produktów zapewnia akcja 2+2 gratis na ciastka listki Bonitki.

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