Biedronka rusza z promocją 2+2 gratis. Od 2 listopada słodycze nawet za połowę ceny
Biedronka przygotowała serię promocji na słodycze, ciastka i bakalie. Od poniedziałku 2 listopada klienci mogą skorzystać z akcji 2+2 gratis, kupić drugie opakowanie czekolady za 1 zł lub otrzymać 50% rabatu na drugi produkt. Oferty obowiązują do soboty 7 listopada, ale poszczególne promocje mają różne warunki.
W nowej gazetce Biedronki znalazły się produkty popularnych marek, w tym Bonitki, Meltie, Gusto Bello i Bakad’Or. Sieć przygotowała kilka mechanizmów rabatowych, które pozwalają obniżyć rachunek przy zakupie większej liczby opakowań.
Najbardziej wyróżnia się promocja 2+2 gratis, w której klient otrzymuje cztery opakowania ciastek, płacąc tylko za dwa. Nie jest to jednak jedyna oferta, na którą warto zwrócić uwagę.
Cztery opakowania w cenie dwóch. Biedronka daje 2+2 gratis
Od 2 do 7 listopada Biedronka prowadzi promocję na ciastka listki Bonitki, 260 g, w wariantach maślanym i kakaowym.
Obowiązuje zasada 2+2 gratis.
Cena jednego opakowania wskazana w gazetce wynosi 7,49 zł. Przy zakupie czterech opakowań bez promocji rachunek wyniósłby 29,96 zł.
W ramach akcji klient zapłaci 14,98 zł za cztery opakowania, czyli średnio około 3,75 zł za jedno.
Oszczędność wynosi zatem 14,98 zł.
To rabat odpowiadający połowie standardowej wartości zakupionych czterech opakowań.
Druga czekolada za 1 zł. Dwie osobne promocje
Kolejne oferty obejmują czekolady gorzkie Meltie w opakowaniach po 100 g.
Pierwsza promocja dotyczy czekolad gorzkich z dodatkami, w tym wariantów owocowych i orzechowych.
Druga obejmuje czekolady gorzkie z pomarańczą Meltie.
W obu przypadkach obowiązuje zasada „Drugi za 1 zł”.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów objętych odpowiednią akcją tańsza tabliczka kosztuje zaledwie złotówkę.
W gazetce wskazano możliwość mieszania wariantów w ramach promocji.
Trzeba jednak pamiętać, że są to dwie osobne oferty. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie przy konkretnym produkcie.
Promocje obowiązują od 2 do 7 listopada.
Kremówki Bonitki. Drugie opakowanie za symboliczną złotówkę
Biedronka przygotowała także ofertę na wszystkie ciastka kremówki Bonitki objęte promocją.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze kosztuje 1 zł.
Na grafice pokazano kilka wariantów ciastek, w tym opakowania typu Mega Pack.
Produkty można dowolnie mieszać w ramach akcji. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.
Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych ciastek, ponieważ za złotówkę naliczany jest produkt tańszy.
Bakalie Bakad’Or. Drugi produkt 50% taniej
Osobna promocja obejmuje wszystkie bakalie Bakad’Or objęte akcją.
Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt jest o 50% tańszy.
W gazetce pokazano między innymi orzechy, mieszanki bakalii oraz inne produkty marki.
Można dowolnie mieszać warianty objęte promocją.
Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje również limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 opakowań z rabatem, na kartę Moja Biedronka.
Promocja potrwa do 7 listopada.
Włoskie ciastka Gusto Bello. Drugi produkt 40% taniej
Wśród listopadowych ofert znalazły się również wszystkie ciastka Gusto Bello objęte promocją.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest o 40% tańszy.
Na grafice pokazano między innymi włoskie ciasteczka, wafle i cantuccini.
Biedronka pozwala mieszać różne warianty produktów objętych akcją.
Oznacza to, że klient może wybrać dwa różne opakowania, a rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.
Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada.
Jak skorzystać z promocji Biedronki do 7 listopada?
Przed zakupami warto sprawdzić zasady poszczególnych ofert.
- Wybierz produkty objęte właściwą promocją. Ciastka Bonitki, czekolady Meltie, bakalie Bakad’Or i słodycze Gusto Bello należą do odrębnych akcji.
- Sprawdź wymaganą liczbę opakowań. Przy listkach Bonitki należy kupić cztery opakowania, aby otrzymać dwa gratis. W pozostałych ofertach rabat dotyczy drugiego produktu.
- Przygotuj kartę lub aplikację Moja Biedronka. Jest wymagana przy promocji na bakalie Bakad’Or.
- Pamiętaj o limicie na bakalie. Wynosi on cztery opakowania dziennie na kartę, w tym maksymalnie dwa z rabatem.
- Zrób zakupy najpóźniej 7 listopada. Wszystkie opisane promocje obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
- Sprawdź paragon. Upewnij się, że rabat został naliczony na właściwy produkt. W akcjach dotyczących drugiego artykułu zniżka obejmuje tańsze opakowanie.
Listopadowe promocje Biedronki mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy słodyczy i przekąsek. Największą oszczędność przy zakupie czterech identycznie wycenionych produktów zapewnia akcja 2+2 gratis na ciastka listki Bonitki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.