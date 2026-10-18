Biedronka rusza z wielką promocją od poniedziałku! Drugi produkt aż 70 proc. taniej. Klienci mają tylko 6 dni
Od poniedziałku, 19 października, w Biedronce rusza nowa akcja promocyjna, która może zainteresować klientów planujących większe zakupy. Sieć przygotowała rabat aż 70 proc. na drugi produkt popularnej marki. Promocja obejmuje całą gamę pakowanych produktów, ale obowiązują konkretne limity. Na skorzystanie z okazji będzie tylko sześć dni.
Biedronka startuje z promocją. Drugi produkt 70 proc. taniej
Już w poniedziałek, 19 października, w sklepach Biedronka rozpocznie się akcja na wszystkie pakowane produkty marki Tarczyński.
Oferta obejmuje między innymi kabanosy, parówki i inne pakowane wyroby tej marki. Klienci będą mogli kupić drugi, tańszy produkt z rabatem wynoszącym aż 70 proc.
Co ważne, sieć pozwala na dowolne mieszanie produktów objętych promocją. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.
To dobra wiadomość dla osób, które chcą połączyć różne produkty podczas jednych zakupów.
Jest ważny warunek. Bez karty lub aplikacji nie będzie rabatu
Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo dla wszystkich kupujących.
Aby skorzystać z obniżki, należy przy kasie użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
Mechanizm promocji jest prosty: przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy zostaje przeceniony o 70 proc.
Przykładowo, jeśli oba opakowania kosztują po 10 zł, za pierwsze klient zapłaci 10 zł, a za drugie tylko 3 zł. Łączny rachunek wyniesie 13 zł zamiast 20 zł.
Warto jednak pamiętać, że jest to przykład ilustrujący sposób naliczania rabatu, a nie cena konkretnego produktu z gazetki.
Biedronka wprowadza limit. Nie można kupować bez ograniczeń
Sieć ustaliła dzienny limit zakupów promocyjnych.
Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie 12 sztuk dziennie, czyli 6 produktów z rabatem.
Oznacza to, że klienci planujący większe zakupy powinni zwrócić uwagę na liczbę produktów wkładanych do koszyka.
Oferta nie obejmuje produktów sprzedawanych z lady tradycyjnej. Dotyczy wyłącznie pakowanych wyrobów marki Tarczyński.
Promocja potrwa do soboty. Oto najważniejsze daty
Akcja rozpocznie się 19 października i potrwa do 24 października 2026 roku.
W tym czasie klienci mogą dowolnie łączyć pakowane produkty Tarczyński objęte promocją, korzystając z mechanizmu obniżki na drugi, tańszy produkt.
Najważniejsze warunki to:
- Drugi, tańszy produkt – 70 proc. taniej.
- Możliwość mieszania pakowanych produktów marki Tarczyński.
- Konieczność użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji.
- Limit 12 sztuk dziennie na kartę, maksymalnie 6 z rabatem.
- Oferta od 19 do 24 października.
Promocja może być szczególnie atrakcyjna dla klientów, którzy regularnie kupują kabanosy i parówki. Przed zakupem warto jednak porównać ceny poszczególnych opakowań, ponieważ rabat naliczany jest na tańszy produkt z pary.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.