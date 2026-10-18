Od poniedziałku w Lidlu masło i mleko taniej! Wielka promocja, ale trzeba spełnić warunki
Lidl przygotował mocne promocje na początek tygodnia. Już w poniedziałek, 19 października, klienci będą mogli kupić masło ekstra 83 proc. za zaledwie 2,49 zł, a mleko UHT 3,2 proc. za 1,99 zł. Oba produkty przeceniono o 50 proc. Jest jednak haczyk: żeby zapłacić tak mało, trzeba kupić określoną liczbę opakowań i skorzystać z aplikacji Lidl Plus. Na jedną z promocji klienci mają tylko jeden dzień.
Masło za 2,49 zł w Lidlu. Promocja tylko w poniedziałek
Jedną z najmocniejszych okazji nowego tygodnia jest promocja na polskie masło ekstra Pilos o zawartości tłuszczu 83 proc.
Standardowa cena kostki o wadze 200 g wynosi 4,99 zł. W poniedziałek, 19 października, będzie można kupić ją za 2,49 zł.
Oznacza to obniżkę o 50 proc.
Żeby skorzystać z promocji, trzeba jednak spełnić trzy warunki:
- Kupić trzy kostki masła Pilos 83 proc. po 200 g.
- Aktywować kupon promocyjny w aplikacji Lidl Plus.
- Zrobić zakupy w poniedziałek, 19 października.
Przy zakupie trzech opakowań klient zapłaci łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł. Oszczędność wyniesie 7,50 zł.
Uwaga! Promocja na masło obowiązuje tylko jeden dzień. We wtorek 20 października ta konkretna oferta nie będzie już aktualna.
Mleko za 1,99 zł. Lidl przecenia popularny produkt o połowę
Druga promocja dotyczy mleka UHT 3,2 proc. marki Mlekovita I Love Milk w litrowych kartonach.
Cena regularna wskazana w gazetce wynosi 3,99 zł. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus można kupić mleko za 1,99 zł za litr.
Rabat wynosi 50 proc., ale obowiązuje przy zakupie sześciu opakowań.
Za sześć litrów mleka klient zapłaci więc 11,94 zł zamiast 23,94 zł. W portfelu zostanie 12 zł.
Ta promocja potrwa dłużej niż oferta na masło. Rozpocznie się w poniedziałek 19 października i zakończy w sobotę 24 października.
Masło i mleko w promocji. Ile można zaoszczędzić?
Osoba, która w poniedziałek kupi trzy kostki masła i sześć litrów mleka na warunkach promocyjnych, zapłaci łącznie 19,41 zł.
Bez rabatów te same produkty kosztowałyby 38,91 zł.
Oznacza to oszczędność wynoszącą 19,50 zł na jednym zestawie zakupów.
Tak duże obniżki mogą zainteresować szczególnie rodziny, które regularnie kupują podstawowe produkty spożywcze.
Lidl Plus jest konieczny. Bez aplikacji ceny będą wyższe
W przypadku obu promocji samo włożenie produktów do koszyka nie wystarczy.
Klient musi posiadać aplikację Lidl Plus i aktywować odpowiednie kupony przed dokonaniem zakupów.
Należy również pamiętać o wymaganej liczbie produktów. Promocja na masło dotyczy zakupu trzech kostek, natomiast na mleko – sześciu kartonów.
Szczegółowe warunki i ewentualne limity dostępne są w aplikacji Lidl Plus.
Od poniedziałku wielka akcja w Lidlu. Jedna okazja szybko się skończy
Nowe promocje rozpoczynają się 19 października 2026 roku.
Najważniejsza różnica dotyczy czasu ich obowiązywania. Masło za 2,49 zł będzie dostępne na warunkach promocji tylko w poniedziałek, podczas gdy mleko za 1,99 zł można kupować do soboty 24 października.
Klienci planujący większe zakupy powinni więc zwrócić uwagę nie tylko na ceny, ale również na daty oraz konieczność aktywowania kuponów.
Dla osób, które regularnie kupują masło i mleko, poniedziałkowa oferta może oznaczać niemal 20 zł oszczędności na zestawie dziewięciu produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.