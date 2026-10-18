List z gminy mrozi krew w żyłach. Mogą skontrolować Cię dronem i każą zapłacić za 5 lat wstecz

18 października 2026 17:00 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Do wezwania z urzędu może być dołączone zdjęcie posesji z zaznaczonym obiektem, którego nie ma w danych podatkowych. Dla właściciela to początek sprawdzania, czy należy się dopłata, za jakie lata i od jakiej powierzchni. W Warszawie ten sam metraż garażu może być rozliczany według bardzo różnych stawek, a skos na poddaszu może zmniejszyć liczbę metrów uwzględnianych w podatku. Zanim właściciel zaakceptuje wyliczenie, powinien ustalić, co dokładnie urząd znalazł, na jakiej podstawie prawnej żąda zapłaty i jaki termin wynika z doręczonego pisma.

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Fot. Artem Kniaz / Shutterstock.

Powierzchnię pod dachem trzeba policzyć według wysokości

Art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2025 roku poz. 707, nakazuje mierzyć powierzchnię użytkową po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Wyłącza powierzchnię klatek schodowych i szybów dźwigowych. Do kondygnacji zalicza również między innymi piwnice, sutereny, garaże podziemne i poddasza użytkowe. Art. 4 ust. 2 wprowadza dodatkowe zasady dla niskich pomieszczeń: wysokość powyżej 2,20 m oznacza pełne uwzględnienie powierzchni, przedział od 1,40 do 2,20 m włącznie pozwala liczyć ją w połowie, a poniżej 1,40 m powierzchnię się pomija.

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Przyjmijmy poddasze o powierzchni podłogi 70 m², z którego 35 m² ma wysokość powyżej 2,20 m, kolejne 20 m² mieści się w środkowym przedziale, a 15 m² jest niższe niż 1,40 m. Do podstawy opodatkowania trafi 45 m². To przykład obliczeniowy, a nie opis konkretnej kontroli. Pokazuje jednak, dlaczego pomiar odczytany z zewnętrznego obrysu albo powierzchnia podłogi podana w ogłoszeniu nie wystarczają do prawidłowego wypełnienia formularza. Przy warszawskiej stawce mieszkalnej na 2026 rok różnica między 70 a 45 m² odpowiada 31,25 zł rocznie przed zaokrągleniem całego zobowiązania.

Część przykładowego poddasza Powierzchnia podłogi Udział w podstawie podatku Powierzchnia do opodatkowania
Wysokość powyżej 2,20 m 35 m² 100 proc. 35 m²
Wysokość od 1,40 do 2,20 m włącznie 20 m² 50 proc. 10 m²
Wysokość poniżej 1,40 m 15 m² 0 proc. 0 m²
Razem 70 m² Według podziału wysokości 45 m²

Zasady te stosuje się dopiero po ustaleniu, że chodzi o powierzchnię objętą podatkiem, w tym poddasze użytkowe. Sama nazwa strych, brak grzejnika czy ciepło widoczne na termowizji nie rozstrzygają o opodatkowaniu. Potrzebna jest ocena cech pomieszczenia i dokumentacji. Metraż do podatku może się różnić od powierzchni podanej w projekcie lub rozliczeniu ogrzewania, bo dokumenty te służą różnym celom.

Garaż w domu i garaż obok domu mogą mieć różne stawki

Dla 30 m² prywatnego garażu wolnostojącego zaliczonego do budynków pozostałych warszawska stawka na 2026 rok wynosi 12 zł za 1 m², czyli daje 360 zł rocznie. Dla 30 m² pomieszczenia do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, niezajętego na działalność gospodarczą, stawka wynosi 1,25 zł, czyli 37,50 zł. Pierwszy wynik jest 9,6 razy większy. To porównanie kwot dotyczących wskazanej powierzchni, przed zaokrągleniem całego podatku i bez należności za grunt. Zasada stosowania stawki mieszkalnej do takich garaży w budynkach mieszkalnych obowiązuje od 2025 roku, również gdy pomieszczenie stanowi odrębny lokal.

Przy garażu blaszanym trzeba natomiast zbadać konstrukcję, fundamenty, przegrody i trwałe związanie z gruntem, a nie sam materiał ścian. Otwarta wiata, która jest budowlą, podlega podatkowi od budowli tylko przy związku z działalnością gospodarczą; prywatnego zadaszenia na drewno nie można z tego powodu automatycznie rozliczyć jak zamkniętego garażu. Również granica 35 m² znana z formalności budowlanych nie stanowi ogólnego zwolnienia z podatku dla każdego obiektu w ogrodzie. Altany działkowe w rodzinnych ogrodach działkowych korzystają z odrębnych zasad ustawowych. Właściciel zwykłej posesji musi ustalić kwalifikację swojego obiektu, zamiast przenosić na niego zasady obowiązujące w ROD.

Urząd musi ustalić, od którego roku obiekt podlegał podatkowi

Daty zdjęć mogą pomóc odtworzyć historię zabudowy, ale obecność obiektu na fotografii nie wyjaśnia jeszcze, czy w danym momencie budowa była zakończona albo rozpoczęto użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem. Dla nowego budynku lub jego części art. 6 ust. 2 ustawy przewiduje powstanie obowiązku podatkowego 1 stycznia następnego roku. Garaż ukończony i po raz pierwszy użytkowany w 2024 roku zasadniczo podlega więc podatkowi od początku 2025 roku. Zmiana sposobu wykorzystania istniejącej powierzchni jest innym zdarzeniem i może wpływać na podatek już od miesiąca następującego po miesiącu zmiany. Daty ukończenia budowy, rozpoczęcia użytkowania i zmiany przeznaczenia trzeba zatem rozróżnić.

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Przy osobie fizycznej znaczenie ma także art. 68 Ordynacji podatkowej, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2025 roku pod poz. 111, z późniejszymi zmianami. Zasadniczy termin doręczenia decyzji ustalającej wynosi 3 lata od końca roku powstania obowiązku, a przy braku terminowego zgłoszenia lub nieujawnieniu wszystkich potrzebnych danych wynosi 5 lat. Przykładowo dla nieujawnionego obowiązku za 2021 rok pięcioletni termin co do zasady kończy się 31 grudnia 2026 roku. To przykład bez zdarzeń zawieszających bieg terminu. Nie oznacza, że w każdej sprawie urząd może po prostu zsumować 5 ostatnich rocznych stawek; dla już istniejącego zobowiązania odrębne znaczenie ma przedawnienie z art. 70.

Warszawski przykład: bieżącej stawki nie mnoży się przez poprzednie lata

Załóżmy, że przez pełne lata 2022-2026 na warszawskiej posesji istniał nieobjęty zwolnieniem garaż wolnostojący o 30 m² powierzchni użytkowej, zaliczany do budynków pozostałych, oraz dodatkowe 50 m² powierzchni mieszkalnej. Dla każdego roku trzeba zastosować stawki wynikające z właściwej uchwały. Poniższa tabela przedstawia sumę modelowych rocznych obciążeń tych powierzchni, bez podatku od gruntu, odsetek i zaokrąglenia całego zobowiązania. Nie jest wyliczeniem automatycznie wymagalnej zaległości. To, które kwoty urząd rzeczywiście może ustalić lub dochodzić, zależy od historii zgłoszeń, decyzji, terminów i wcześniejszych wpłat.

Rok Garaż wolnostojący 30 m² Dodatkowa powierzchnia mieszkalna 50 m² Suma roczna
2022 260,40 zł 44,50 zł 304,90 zł
2023 291,30 zł 50,00 zł 341,30 zł
2024 335,10 zł 57,50 zł 392,60 zł
2025 344,40 zł 59,50 zł 403,90 zł
2026 360,00 zł 62,50 zł 422,50 zł
Razem 1591,20 zł 274,00 zł 1865,20 zł

Podstawą obliczeń są warszawskie stawki dla budynków pozostałych wynoszące kolejno 8,68 zł, 9,71 zł, 11,17 zł, 11,48 zł i 12 zł za 1 m² oraz mieszkalne: 0,89 zł, 1 zł, 1,15 zł, 1,19 zł i 1,25 zł. Przyjęcie ostatniej rocznej kwoty 422,50 zł i pomnożenie jej przez 5 dałoby 2112,50 zł, czyli o 247,30 zł więcej niż suma obciążeń według historycznych stawek. Takiego skrótu nie należy stosować przy weryfikowaniu pisma z urzędu. Osobno trzeba zbadać odsetki, które dotyczą rzeczywistej zaległości i okresu opóźnienia, a nie samego faktu, że budynek istniał kilka lat wcześniej.

Wezwanie, protokół i decyzja wymagają różnych odpowiedzi

Wezwanie do wyjaśnień nie jest jeszcze decyzją podatkową ani tytułem egzekucyjnym. Trzeba odpowiedzieć w terminie wskazanym w piśmie, odnieść się do pytań i dołączyć dowody dotyczące powierzchni, konstrukcji oraz dat. Po doręczeniu protokołu formalnej kontroli podatkowej podatnik, który nie zgadza się z ustaleniami, ma 14 dni na zastrzeżenia lub wyjaśnienia wraz z wnioskami dowodowymi; przewiduje to art. 291 Ordynacji podatkowej. Od decyzji podatkowej zasadniczo przysługuje z kolei odwołanie w ciągu 14 dni od doręczenia. W sprawach podatków gminnych kieruje się je do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Kwotę z decyzji trzeba również zestawić z podanym terminem płatności. Przy zobowiązaniu osoby fizycznej ustalanym decyzją samo wskazanie wcześniejszego roku podatkowego nie oznacza automatycznego naliczania odsetek od tamtego roku; istotne jest powstanie i wymagalność konkretnej należności. Art. 47 Ordynacji przewiduje co do zasady 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej, z uwzględnieniem przepisów o ratach. Gdy odsetki rzeczywiście są należne, ich wysokość wymaga rozbicia na okresy obowiązywania poszczególnych stawek. Stawka podstawowa obowiązująca od 5 marca 2026 roku to 10,50 proc. rocznie, ale nie można zastosować jej wstecz do całego wieloletniego opóźnienia.

Po otrzymaniu pisma warto przygotować własne pomiary i chronologię

Najbardziej użyteczna odpowiedź na wezwanie zawiera opis konkretnego obiektu, daty oraz dokumenty, które pozwalają sprawdzić rozliczenie. Właściciel może zestawić projekt i dokumentację powykonawczą z pomiarami wnętrza, wydzielić powierzchnie pod skosami, wskazać moment ukończenia dobudowy i dołączyć wcześniejsze formularze IN-1. Jeżeli nie zgadza się z fotografią albo jej interpretacją, powinien wyjaśnić konkretną różnicę i zaproponować dowód, zamiast poprzestawać na zapewnieniu, że obiekt jest tymczasowy. W Warszawie właściwym miejscem obsługi jest Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. Miasto udostępnia również formularze elektroniczne i wskazuje zasady korespondencji przez e-Doręczenia.

Oczywisty błąd w informacji podatkowej trzeba poprawić we właściwym formularzu, zachowując potwierdzenie złożenia. Korekta IN-1 nie jest tym samym co czynny żal i nie daje w każdej sytuacji automatycznej gwarancji uniknięcia odpowiedzialności karnoskarbowej; znaczenie mają warunki przewidziane w przepisach oraz etap sprawy. Gdy prawidłowo ustalonej kwoty nie da się zapłacić jednorazowo, art. 67a Ordynacji pozwala wystąpić o odroczenie, raty albo umorzenie zaległości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Taki wniosek wymaga uzasadnienia i nie zapewnia ulgi automatycznie. Warto więc dołączyć dokuemnty pokazujące dochody, wydatki i sytuację rodzinną, a termin odwołania od kwestionowanej decyzji pilnować niezależnie od rozmów o sposobie spłaty.

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