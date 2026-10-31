Biedronka ruszyła z gigantyczną promocją! Popularny owoc aż 57 proc. taniej. Cena spadła do 2,99 zł
Biedronka przygotowała wyjątkową promocję na ostatnie dni października. Jeden z najpopularniejszych owoców w Polsce można kupić aż 57 procent taniej. Cena spadła z 6,99 zł do zaledwie 2,99 zł za kilogram. Oferta obowiązuje tylko przez dwa dni, a skorzystanie z niej wymaga spełnienia ważnego warunku.
Gigantyczna obniżka w Biedronce. Banany za 2,99 zł
W piątek, 30 października, w Biedronce rozpoczęła się promocja, która może zainteresować klientów planujących weekendowe zakupy.
Sieć zdecydowała się na znaczną obniżkę ceny bananów sprzedawanych na wagę.
Kilogram bananów kosztuje teraz 2,99 zł zamiast 6,99 zł. Oznacza to obniżkę aż o 57 procent.
To różnica wynosząca dokładnie 4 zł na każdym kilogramie.
Banany należą do owoców chętnie kupowanych przez polskie rodziny. Można je zabrać do pracy lub szkoły, wykorzystać do przygotowania koktajli, owsianki, naleśników czy domowych wypieków.
Przy takiej obniżce zakup większej ilości owoców może być szczególnie atrakcyjny.
Biedronka wprowadziła limit. Jest ważny warunek
Promocja nie jest jednak dostępna bez ograniczeń.
Aby kupić banany w cenie 2,99 zł za kilogram, trzeba skorzystać z aplikacji Biedronka.
Oferta jest dostępna wyłącznie w aplikacji, a limit wynosi 2 kilogramy na konto Moja Biedronka w całym okresie promocji.
Oznacza to, że po wykorzystaniu limitu kolejne zakupy nie będą objęte tą samą obniżką.
Sieć podaje również cenę bez aplikacji lub po przekroczeniu limitu, która wynosi 4,99 zł za kilogram.
Dlatego przed podejściem do kasy warto upewnić się, że aplikacja działa prawidłowo i można z niej skorzystać podczas zakupów.
Ile można zaoszczędzić? Nawet 8 zł na dwóch kilogramach
Promocja pozwala wyraźnie ograniczyć wydatki na owoce.
Przy zakupie dwóch kilogramów bananów rachunek wygląda następująco:
- Cena przed obniżką: 13,98 zł za 2 kg.
- Cena promocyjna: 5,98 zł za 2 kg.
- Oszczędność względem ceny przed obniżką: 8 zł.
Warto jednak zaznaczyć, że w materiałach promocyjnych Biedronka wskazuje także cenę 4,99 zł za kilogram bez aplikacji lub poza limitem. W porównaniu z tą ceną oszczędność na dwóch kilogramach wynosi 4 zł.
Tylko dwa dni promocji. Oferta kończy się w sobotę
Promocja obowiązuje od piątku, 30 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z obniżki.
Oferta kończy się tuż przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy wiele osób robi większe zakupy spożywcze dla całej rodziny.
Warto pamiętać, że dostępność owoców może różnić się w poszczególnych sklepach, zwłaszcza przy zwiększonym zainteresowaniu promocją.
Co to oznacza dla klientów?
Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce przed 1 listopada, warto sprawdzić aplikację i zwrócić uwagę na cenę bananów.
Za kilogram zapłacisz tylko 2,99 zł, ale pod warunkiem skorzystania z aplikacji Biedronka i nieprzekroczenia limitu 2 kilogramów na konto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.