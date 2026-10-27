Biedronka ruszyła z promocją 2+1 gratis na Lay’s. Klienci mogą mieszać smaki, ale jest limit
Biedronka przygotowała nową promocję na jedne z najpopularniejszych chipsów w Polsce. Od poniedziałku, 26 października, klienci mogą skorzystać z oferty 2+1 gratis na wszystkie chipsy Lay’s. Akcja potrwa do soboty, 31 października 2026 roku. Można dowolnie mieszać smaki, ale trzeba pamiętać o karcie Moja Biedronka i dziennym limicie zakupów.
Wszystkie chipsy Lay’s w promocji. Trzecie opakowanie gratis
W najnowszej ofercie Biedronki pojawiła się promocja, która może zainteresować miłośników słonych przekąsek.
Sieć przygotowała akcję 2+1 gratis na wszystkie chipsy Lay’s.
Oznacza to, że przy zakupie trzech opakowań objętych promocją klient zapłaci za dwa, a najtańsze otrzyma gratis.
Promocja obejmuje różne warianty smakowe chipsów Lay’s. Na grafice reklamowej pokazano między innymi Lay’s Fromage, Lay’s Max Strong oraz Lay’s Max Karbowane.
Co istotne, klienci nie muszą wybierać trzech takich samych opakowań.
Można dowolnie mieszać smaki
Jednym z najważniejszych warunków promocji jest możliwość dowolnego łączenia produktów.
Klient może wybrać trzy różne smaki chipsów Lay’s, a rabat zostanie naliczony na najtańszy produkt.
To rozwiązanie pozwala skorzystać z promocji bez konieczności kupowania kilku identycznych paczek.
Warto jednak pamiętać, że jeśli wybrane produkty mają różne ceny, gratisem będzie najtańszy z nich.
Biedronka wprowadziła limit. Maksymalnie sześć opakowań dziennie
Promocja nie jest nieograniczona.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w ofercie limit wynosi sześć opakowań dziennie na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocji na maksymalnie dwa zestawy po trzy opakowania w ciągu jednego dnia.
W praktyce pozwala to otrzymać maksymalnie dwa najtańsze opakowania gratis dziennie.
Limit jest przypisany do karty Moja Biedronka, dlatego kolejne zakupy tego samego dnia nie zwiększają liczby produktów objętych ofertą.
Bez karty Moja Biedronka nie będzie gratisu
Aby skorzystać z promocji, konieczne jest użycie karty lojalnościowej Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Podczas płacenia należy zeskanować kartę albo kod w aplikacji, aby system mógł naliczyć odpowiedni rabat.
Klienci, którzy kupią trzy opakowania bez użycia karty lub aplikacji, nie powinni zakładać, że otrzymają trzeci produkt za darmo.
Przed zakończeniem zakupów warto sprawdzić, czy rabat został prawidłowo naliczony.
Do kiedy trwa promocja na chipsy Lay’s?
Oferta obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Najważniejsze zasady promocji:
- Produkty: wszystkie chipsy Lay’s objęte ofertą.
- Mechanizm: 2+1 gratis.
- Gratis: najtańszy produkt z trzech.
- Mieszanie smaków: dozwolone.
- Limit: sześć opakowań dziennie, czyli maksymalnie dwa gratisy.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Termin: 26–31 października 2026 roku.
Promocja może zainteresować osoby przygotowujące przekąski na spotkania rodzinne i towarzyskie lub planujące większe zakupy przed weekendem.
Biedronka oferuje trzecie opakowanie chipsów Lay’s gratis, ale tylko przy zakupie trzech produktów i użyciu karty Moja Biedronka. Oferta potrwa do 31 października, a dzienny limit wynosi sześć opakowań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.