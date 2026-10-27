Od wtorku wyłączenia wody w Warszawie. Nawet 7 godzin bez wody. Sprawdź ulice i godziny
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic powinni przygotować się na przerwy w dostawie wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało harmonogram planowanych wyłączeń od wtorku, 27 października 2026 roku. Na liście znalazły się między innymi Ursynów, Wilanów, Włochy, Praga-Południe, Wola, Targówek, Mokotów i Śródmieście. W niektórych lokalizacjach wody zabraknie przez kilka godzin, a część prac zaplanowano w nocy.
Warszawa bez wody od wtorku. MPWiK podało terminy
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez warszawskie MPWiK mieszkańcy wybranych nieruchomości muszą liczyć się z czasowymi przerwami w dostawie wody.
Wyłączenia rozpoczną się we wtorek, 27 października, i będą kontynuowane w kolejnych dniach.
Nie oznacza to jednak odcięcia wody w całych dzielnicach. Harmonogram obejmuje konkretne adresy i posesje.
Poniżej przedstawiamy miejsca oraz godziny planowanych wyłączeń.
Wtorek, 27 października. Gdzie zabraknie wody?
Ursynów – godz. 8:00–13:00
Przerwa w dostawie wody obejmie wybrane posesje przy ulicy Jeziorki, między innymi numery od 65/2 do 95D wskazane w wykazie MPWiK.
Planowany czas wyłączenia wynosi pięć godzin.
Wilanów – godz. 9:00–16:00
Wyłączenie obejmie wybrane adresy przy ulicy Waniliowej oraz przy ulicy Łukasza Drewny.
Na liście znajdują się między innymi:
- Waniliowa 3, 3A–3E, 5B, 5C, 7B–7D;
- Waniliowa 11B, 11C, 12, 15, 15A, 15B;
- Waniliowa 17, 19, 19B, 19F, 21, 21A, 21B, 22, 29A, 31, 38;
- Łukasza Drewny 66 i 80.
Przerwa może potrwać aż siedem godzin.
Włochy – godz. 8:00–15:00
Bez wody pozostaną wybrane posesje przy ulicy Równoległej: 16, 16A i 16B.
Włochy – godz. 16:00–20:00
Kolejne wyłączenie zaplanowano dla wybranych nieruchomości przy Alejach Jerozolimskich oraz ulicy Czereśniowej.
Wśród adresów znalazły się Aleje Jerozolimskie 196C i 198 wraz z wymienionymi w harmonogramie oznaczeniami literowymi, a także wybrane budynki przy Czereśniowej od numeru 5 do 12A.
Nocne wyłączenie na Pradze-Południe. Woda zniknie o 23:00
Jedna z największych terytorialnie pozycji w harmonogramie dotyczy Pragi-Południe.
Prace zaplanowano od wtorku, 27 października, godz. 23:00, do środy, 28 października, godz. 5:00.
Wyłączenie obejmie wybrane posesje przy ulicach:
- Agrestowej;
- Lawinowej;
- Mszańskiej;
- Zagiętej;
- Żwanowieckiej.
W przypadku ulicy Żwanowieckiej wykaz obejmuje liczne adresy, między innymi numery 20, 22A, 24A, 26, 26A, 28A, 30, 35, 41, 43–49 z wybranymi oznaczeniami literowymi oraz 53, 55, 56, 56A, 58 i 58A.
Przerwa została zaplanowana na sześć godzin.
Mieszkańcy objętych nią nieruchomości powinni przygotować wcześniej wodę potrzebną na noc i poranek.
Środa, 28 października. Kolejne adresy bez wody
W środę prace będą prowadzone w następnych częściach Warszawy.
Targówek – godz. 8:00–9:30
Przerwa dotyczy posesji przy ulicy Zabranieckiej 8 i 8L.
Ursynów – godz. 8:00–13:00
Kolejne wyłączenie obejmie wybrane posesje przy ulicy Jeziorki, tym razem w rejonie numerów od 1 do 51, a także adres Baletowa 56.
Wola – godz. 7:00–11:00
W harmonogramie wskazano nieruchomość przy ulicy Chłodnej 15.
Śródmieście – od godz. 23:00 do 5:00 następnego dnia
Nocna przerwa obejmie wybrane adresy przy ulicach Drewnianej, Oboźnej i Topiel.
Na liście znalazły się:
- Drewniana 7, 8, 9 i 10/16;
- Oboźna 1;
- Topiel 18, 21, 23, 25, 27 i 29.
Woda ma zostać przywrócona w czwartek, 29 października, o godz. 5:00.
Czwartek, 29 października. Wyłączenie na Mokotowie
W czwartek, 29 października, od godz. 8:00 do 12:00 zaplanowano przerwę w dostawie wody na Mokotowie.
Wyłączenie obejmie wybrane posesje przy ulicy Morszyńskiej, w tym numery 11, 13, 13A, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35A, 37 i 39.
W harmonogramie znajduje się również adres Okrężna 22.
Co zrobić przed wyłączeniem wody?
Mieszkańcy nieruchomości objętych harmonogramem powinni odpowiednio wcześniej przygotować zapas wody.
Przyda się ona nie tylko do picia, lecz także do przygotowania posiłków, podstawowej higieny i korzystania z toalety.
Przed rozpoczęciem wyłączenia warto:
- napełnić czyste butelki lub dzbanki wodą pitną;
- przygotować dodatkową wodę do celów sanitarnych;
- zaplanować pranie i zmywanie poza godzinami przerwy;
- poinformować domowników o terminie wyłączenia;
- sprawdzić aktualny komunikat MPWiK, ponieważ harmonogram może się zmienić.
Osoby starsze, chore oraz rodziny z małymi dziećmi powinny szczególnie zadbać o zapas wody potrzebnej do codziennych czynności.
Gdzie sprawdzić, kiedy wróci woda?
MPWiK publikuje aktualne informacje o planowanych i awaryjnych wyłączeniach na swojej stronie internetowej.
W komunikatach znajdują się dokładne adresy, przewidywane godziny rozpoczęcia i zakończenia przerw oraz ewentualne aktualizacje.
Mieszkańcy mogą również kontaktować się z całodobowym Pogotowiem Wodociągowym pod bezpłatnym numerem 994.
Ważne: wyłączenia zaplanowane od 27 października nie obejmują całych dzielnic, lecz konkretne nieruchomości. Przed przygotowaniem zapasów warto sprawdzić, czy dany numer budynku znajduje się w oficjalnym wykazie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.