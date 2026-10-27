To ciasto piekę każdej jesieni, nawet co tydzień. Rwaniec cynamonowy jest tak miękki, że rozpływa się w ustach
Są takie wypieki, które kojarzą się z ciepłym domem, zapachem cynamonu i spokojnym jesiennym popołudniem. Dla mnie jednym z nich jest rwaniec cynamonowy. Kiedy za oknem robi się chłodno, przygotowuję go niemal co tydzień. Jest niesamowicie puszysty, maślany i aromatyczny, a jego największą zaletą jest to, że nie trzeba go kroić. Wystarczy oderwać kawałek miękkiego ciasta, najlepiej jeszcze lekko ciepłego.
Rwaniec cynamonowy. Jesienne ciasto, do którego ciągle wracam
Jesienią moja kuchnia pachnie przede wszystkim cynamonem, masłem i świeżym ciastem drożdżowym. Uwielbiam ten moment, kiedy wyjmuję z piekarnika gorący rwaniec, a jego złocista skórka skrywa delikatne, puszyste warstwy.
To jeden z tych przepisów, które robi się raz, a później trudno o nich zapomnieć. U mnie rwaniec cynamonowy pojawia się na stole niemal w każdy weekend.
Nie jest zwyczajnym ciastem drożdżowym. Składa się z wielu warstw przełożonych masłem, cukrem i cynamonem. Podczas pieczenia wszystko łączy się w pachnącą, miękką całość.
Najlepsze jest jednak samo jedzenie. Zamiast sięgać po nóż, wystarczy oderwać jeden z kawałków.
Do tego kubek gorącej herbaty albo kawa z mlekiem i jesienne popołudnie od razu staje się przyjemniejsze.
Składniki na miękki rwaniec cynamonowy
Przepis wystarcza na jedną keksówkę o długości około 25–30 cm, czyli 8–10 porcji.
Na ciasto drożdżowe:
- 500 g mąki pszennej typu 450 lub 550
- 25 g świeżych drożdży lub 7 g drożdży instant
- 220 ml letniego mleka
- 60 g cukru
- 70 g masła, roztopionego i przestudzonego
- 1 jajko
- pół łyżeczki soli
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego (opcjonalnie)
Na cynamonowe nadzienie:
- 80 g miękkiego masła
- 100 g brązowego lub białego cukru
- 2 pełne łyżki mielonego cynamonu
- szczypta soli
Na prosty lukier, opcjonalnie:
- 80 g cukru pudru
- 1–2 łyżki mleka lub soku z cytryny
Jak zrobić rwaniec cynamonowy? Przepis krok po kroku
Krok 1. Przygotuj rozczyn
Do miseczki wkrusz świeże drożdże. Dodaj łyżeczkę cukru odjętą z przygotowanej porcji, łyżkę mąki i około 100 ml letniego mleka.
Wymieszaj i odstaw na 10–15 minut, aż rozczyn zacznie się pienić.
Jeżeli korzystasz z drożdży instant, możesz pominąć przygotowywanie rozczynu i dodać je bezpośrednio do mąki.
Krok 2. Wyrób miękkie ciasto
Do dużej miski wsyp mąkę, pozostały cukier i sól. Dodaj rozczyn, resztę mleka, jajko, wanilię oraz roztopione, przestudzone masło.
Wyrabiaj przez około 10–12 minut ręcznie lub 7–9 minut mikserem z hakiem.
Ciasto powinno być miękkie, elastyczne i lekko klejące. Nie dosypuj zbyt dużo mąki, ponieważ właśnie odpowiednie nawodnienie ciasta sprawia, że rwaniec po upieczeniu pozostaje delikatny.
Przykryj miskę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 60–90 minut, aż ciasto podwoi objętość.
Krok 3. Przygotuj pachnące nadzienie
W niewielkiej miseczce wymieszaj cukier z cynamonem i szczyptą soli.
Masło pozostaw w temperaturze pokojowej, aby łatwo rozprowadzało się na cieście.
To właśnie połączenie masła, cukru i cynamonu tworzy charakterystyczne, aromatyczne warstwy rwańca.
Krok 4. Rozwałkuj i pokrój ciasto
Wyrośnięte ciasto przełóż na lekko oprószony mąką blat.
Rozwałkuj je na prostokąt o wymiarach około 40 × 50 cm.
Posmaruj całą powierzchnię miękkim masłem, a następnie równomiernie posyp mieszanką cukru i cynamonu.
Pokrój ciasto na 5 pasów o szerokości około 8 cm. Ułóż je jeden na drugim, a następnie pokrój powstały stos na 6 części.
Otrzymasz niewielkie stosiki złożone z kilku warstw ciasta.
Krok 5. Ułóż rwaniec w foremce
Keksówkę wyłóż papierem do pieczenia.
Ustaw przygotowane stosiki pionowo, jeden za drugim, tak aby widoczne były warstwy ciasta i cynamonowego nadzienia.
Nie upychaj ich zbyt ciasno. Ciasto potrzebuje miejsca, aby ponownie wyrosnąć.
Przykryj foremkę i odstaw na kolejne 25–35 minut.
Krok 6. Upiecz na złocisty kolor
Rozgrzej piekarnik do 175°C, grzanie góra–dół.
Wstaw ciasto na środkową półkę i piecz przez około 35–45 minut.
Jeśli wierzch zacznie zbyt szybko się rumienić, przykryj go luźno folią aluminiową.
Rwaniec powinien być złocisty, dobrze wypieczony w środku i sprężysty po lekkim naciśnięciu. Jeżeli masz termometr kuchenny, temperatura wewnątrz ciasta powinna wynosić około 93–95°C.
Po upieczeniu pozostaw wypiek na 10–15 minut w foremce, a następnie ostrożnie wyjmij.
Sekret miękkiego rwańca cynamonowego. Tego nigdy nie pomijam
Przez lata pieczenia drożdżowych ciast nauczyłam się jednego: nie warto przyspieszać wyrastania ani przesadzać z ilością mąki.
Ciasto na rwaniec powinno być delikatne i sprężyste. Jeśli będzie zbyt twarde już podczas wyrabiania, po upieczeniu może okazać się suche.
Ważne jest również masło. Nie zastępuję go olejem w nadzieniu, ponieważ to właśnie ono nadaje warstwom charakterystyczną miękkość i maślany smak.
Mam jeszcze jeden sposób: kiedy rwaniec lekko przestygnie, przykrywam go czystą ściereczką. Dzięki temu nie wysycha tak szybko.
Jeśli chcę przygotować bardziej deserową wersję, polewam ciasto prostym lukrem z cukru pudru i mleka.
Z czym podawać rwaniec cynamonowy?
Najbardziej lubię go jeszcze lekko ciepłego. Wtedy warstwy łatwo się rozdzielają, a zapach cynamonu jest szczególnie intensywny.
Doskonale smakuje z czarną herbatą, kawą z mlekiem lub gorącym kakao.
Można podać go również z odrobiną domowego powidła śliwkowego albo prażonymi jabłkami. To połączenie wyjątkowo dobrze pasuje do jesiennej atmosfery.
Rwaniec najlepiej przechowywać szczelnie przykryty w temperaturze pokojowej przez około dwa dni. Można go także podzielić na porcje i zamrozić.
Dlaczego piekę go niemal co tydzień?
Bo niewiele wypieków daje tyle przyjemności przy tak prostych składnikach. Nie potrzeba wymyślnych dodatków ani cukierniczych umiejętności.
Wystarczą mąka, mleko, drożdże, masło i cynamon, żeby cały dom wypełnił się zapachem kojarzącym się z jesienią.
A kiedy ciasto trafia na stół, każdy może oderwać sobie kawałek. Bez krojenia, bez idealnych porcji, za to z mnóstwem miękkich, cynamonowych warstw.
Jeśli szukasz wypieku na chłodny weekend, spróbuj właśnie tego przepisu. Rwaniec cynamonowy jest puszysty, pachnący i tak przyjemnie maślany, że naprawdę trudno poprzestać na jednym kawałku.
Czas przygotowania: około 30 minut pracy oraz 1,5–2 godziny wyrastania.
Czas pieczenia: 35–45 minut.
Temperatura: 175°C, góra–dół.
Porcje: 8–10.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.