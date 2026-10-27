To ciasto piekę każdej jesieni, nawet co tydzień. Rwaniec cynamonowy jest tak miękki, że rozpływa się w ustach

27 października 2026 09:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Są takie wypieki, które kojarzą się z ciepłym domem, zapachem cynamonu i spokojnym jesiennym popołudniem. Dla mnie jednym z nich jest rwaniec cynamonowy. Kiedy za oknem robi się chłodno, przygotowuję go niemal co tydzień. Jest niesamowicie puszysty, maślany i aromatyczny, a jego największą zaletą jest to, że nie trzeba go kroić. Wystarczy oderwać kawałek miękkiego ciasta, najlepiej jeszcze lekko ciepłego.

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Zdjęcie poglądowe. Fot. Grafika wygenerowana przy użyciu AI.

Rwaniec cynamonowy. Jesienne ciasto, do którego ciągle wracam

Jesienią moja kuchnia pachnie przede wszystkim cynamonem, masłem i świeżym ciastem drożdżowym. Uwielbiam ten moment, kiedy wyjmuję z piekarnika gorący rwaniec, a jego złocista skórka skrywa delikatne, puszyste warstwy.

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To jeden z tych przepisów, które robi się raz, a później trudno o nich zapomnieć. U mnie rwaniec cynamonowy pojawia się na stole niemal w każdy weekend.

Nie jest zwyczajnym ciastem drożdżowym. Składa się z wielu warstw przełożonych masłem, cukrem i cynamonem. Podczas pieczenia wszystko łączy się w pachnącą, miękką całość.

Najlepsze jest jednak samo jedzenie. Zamiast sięgać po nóż, wystarczy oderwać jeden z kawałków.

Do tego kubek gorącej herbaty albo kawa z mlekiem i jesienne popołudnie od razu staje się przyjemniejsze.

Składniki na miękki rwaniec cynamonowy

Przepis wystarcza na jedną keksówkę o długości około 25–30 cm, czyli 8–10 porcji.

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Na ciasto drożdżowe:

  • 500 g mąki pszennej typu 450 lub 550
  • 25 g świeżych drożdży lub 7 g drożdży instant
  • 220 ml letniego mleka
  • 60 g cukru
  • 70 g masła, roztopionego i przestudzonego
  • 1 jajko
  • pół łyżeczki soli
  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego (opcjonalnie)

Na cynamonowe nadzienie:

  • 80 g miękkiego masła
  • 100 g brązowego lub białego cukru
  • 2 pełne łyżki mielonego cynamonu
  • szczypta soli

Na prosty lukier, opcjonalnie:

  • 80 g cukru pudru
  • 1–2 łyżki mleka lub soku z cytryny

Jak zrobić rwaniec cynamonowy? Przepis krok po kroku

Krok 1. Przygotuj rozczyn

Do miseczki wkrusz świeże drożdże. Dodaj łyżeczkę cukru odjętą z przygotowanej porcji, łyżkę mąki i około 100 ml letniego mleka.

Wymieszaj i odstaw na 10–15 minut, aż rozczyn zacznie się pienić.

Jeżeli korzystasz z drożdży instant, możesz pominąć przygotowywanie rozczynu i dodać je bezpośrednio do mąki.

Krok 2. Wyrób miękkie ciasto

Do dużej miski wsyp mąkę, pozostały cukier i sól. Dodaj rozczyn, resztę mleka, jajko, wanilię oraz roztopione, przestudzone masło.

Wyrabiaj przez około 10–12 minut ręcznie lub 7–9 minut mikserem z hakiem.

Ciasto powinno być miękkie, elastyczne i lekko klejące. Nie dosypuj zbyt dużo mąki, ponieważ właśnie odpowiednie nawodnienie ciasta sprawia, że rwaniec po upieczeniu pozostaje delikatny.

Przykryj miskę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 60–90 minut, aż ciasto podwoi objętość.

Krok 3. Przygotuj pachnące nadzienie

W niewielkiej miseczce wymieszaj cukier z cynamonem i szczyptą soli.

Masło pozostaw w temperaturze pokojowej, aby łatwo rozprowadzało się na cieście.

To właśnie połączenie masła, cukru i cynamonu tworzy charakterystyczne, aromatyczne warstwy rwańca.

Krok 4. Rozwałkuj i pokrój ciasto

Wyrośnięte ciasto przełóż na lekko oprószony mąką blat.

Rozwałkuj je na prostokąt o wymiarach około 40 × 50 cm.

Posmaruj całą powierzchnię miękkim masłem, a następnie równomiernie posyp mieszanką cukru i cynamonu.

Pokrój ciasto na 5 pasów o szerokości około 8 cm. Ułóż je jeden na drugim, a następnie pokrój powstały stos na 6 części.

Otrzymasz niewielkie stosiki złożone z kilku warstw ciasta.

Krok 5. Ułóż rwaniec w foremce

Keksówkę wyłóż papierem do pieczenia.

Ustaw przygotowane stosiki pionowo, jeden za drugim, tak aby widoczne były warstwy ciasta i cynamonowego nadzienia.

Nie upychaj ich zbyt ciasno. Ciasto potrzebuje miejsca, aby ponownie wyrosnąć.

Przykryj foremkę i odstaw na kolejne 25–35 minut.

Krok 6. Upiecz na złocisty kolor

Rozgrzej piekarnik do 175°C, grzanie góra–dół.

Wstaw ciasto na środkową półkę i piecz przez około 35–45 minut.

Jeśli wierzch zacznie zbyt szybko się rumienić, przykryj go luźno folią aluminiową.

Rwaniec powinien być złocisty, dobrze wypieczony w środku i sprężysty po lekkim naciśnięciu. Jeżeli masz termometr kuchenny, temperatura wewnątrz ciasta powinna wynosić około 93–95°C.

Po upieczeniu pozostaw wypiek na 10–15 minut w foremce, a następnie ostrożnie wyjmij.

Sekret miękkiego rwańca cynamonowego. Tego nigdy nie pomijam

Przez lata pieczenia drożdżowych ciast nauczyłam się jednego: nie warto przyspieszać wyrastania ani przesadzać z ilością mąki.

Ciasto na rwaniec powinno być delikatne i sprężyste. Jeśli będzie zbyt twarde już podczas wyrabiania, po upieczeniu może okazać się suche.

Ważne jest również masło. Nie zastępuję go olejem w nadzieniu, ponieważ to właśnie ono nadaje warstwom charakterystyczną miękkość i maślany smak.

Mam jeszcze jeden sposób: kiedy rwaniec lekko przestygnie, przykrywam go czystą ściereczką. Dzięki temu nie wysycha tak szybko.

Jeśli chcę przygotować bardziej deserową wersję, polewam ciasto prostym lukrem z cukru pudru i mleka.

Z czym podawać rwaniec cynamonowy?

Najbardziej lubię go jeszcze lekko ciepłego. Wtedy warstwy łatwo się rozdzielają, a zapach cynamonu jest szczególnie intensywny.

Doskonale smakuje z czarną herbatą, kawą z mlekiem lub gorącym kakao.

Można podać go również z odrobiną domowego powidła śliwkowego albo prażonymi jabłkami. To połączenie wyjątkowo dobrze pasuje do jesiennej atmosfery.

Rwaniec najlepiej przechowywać szczelnie przykryty w temperaturze pokojowej przez około dwa dni. Można go także podzielić na porcje i zamrozić.

Dlaczego piekę go niemal co tydzień?

Bo niewiele wypieków daje tyle przyjemności przy tak prostych składnikach. Nie potrzeba wymyślnych dodatków ani cukierniczych umiejętności.

Wystarczą mąka, mleko, drożdże, masło i cynamon, żeby cały dom wypełnił się zapachem kojarzącym się z jesienią.

A kiedy ciasto trafia na stół, każdy może oderwać sobie kawałek. Bez krojenia, bez idealnych porcji, za to z mnóstwem miękkich, cynamonowych warstw.

Jeśli szukasz wypieku na chłodny weekend, spróbuj właśnie tego przepisu. Rwaniec cynamonowy jest puszysty, pachnący i tak przyjemnie maślany, że naprawdę trudno poprzestać na jednym kawałku.

Czas przygotowania: około 30 minut pracy oraz 1,5–2 godziny wyrastania.

Czas pieczenia: 35–45 minut.

Temperatura: 175°C, góra–dół.

Porcje: 8–10.

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