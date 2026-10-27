Masz 30 dni od pisma. Za brak na ogrodzeniu straż miejska może wystawić 250 zł mandatu
Po remoncie elewacji numer domu często znika razem ze starą farbą. Przy nowym budynku jego zamontowanie przegrywa z przeprowadzką, ogrodzeniem i dziesiątkami innych wydatków. Tymczasem oznaczenie posesji jest obowiązkiem, a termin wynosi 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru. W tym roku samorządy ponownie przypominają o tabliczkach, a niektóre zapowiedziały kontrole z udziałem straży miejskiej. Za niedopełnienie obowiązku grozi do 250 zł grzywny. Warto jednak znać aktualne zasady: dotyczą także wyboru miejsca montażu, adresów nowych budynków i wymagań stosowanych w Warszawie.
Najpierw pismo z urzędu, później obowiązek właściciela
Tabliczka z numerem porządkowym ma pozwolić zidentyfikować budynek osobie, która trafia tam po raz pierwszy. Obowiązek jej umieszczenia wynika z art. 47b ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych oraz innych podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Numer trzeba umieścić w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku albo na ogrodzeniu. Nie wystarcza więc trzymanie zamówionej tabliczki w garażu ani przekonanie, że każdy w okolicy zna już właściciela i bez trudu odnajdzie jego dom.
Ustawa wiąże 30-dniowy termin z otrzymaniem zawiadomienia o ustaleniu numeru. Dla osoby załatwiającej sprawy nowego domu oznacza to, że warto zachować urzędowe pismo oraz potwierdzenie jego doręczenia. Nie należy utożsamiać tego momentu z datą zamówienia tabliczki, pierwszego noclegu czy podpisania umowy z dostawcą internetu. Osobną sytuacją jest zakup starszego domu, którego adres ustalono wiele lat wcześniej. Nowy właściciel powinien sprawdzić oznaczenie przy odbiorze nieruchomości, zamiast zakładać, że sam akt zakupu rozpoczyna od początku wszystkie terminy związane z jej utrzymaniem.
Kontrole są potwierdzone. Gminy podają konkretne daty
Przykładem są Polkowice, które w komunikacie z 3 marca 2026 r. zapowiedziały kontrole oznakowania nieruchomości od 14 marca. Mieli je prowadzić strażnicy miejscy wspólnie z pracownikami magistratu. Urząd wyjaśniał, że sprawdzane będzie, „czy nieruchomości są oznaczone w sposób czytelny i zgodny z przepisami”. Zapowiedź obejmowała zatem zarówno obecność numeru, jak i możliwość jego odczytania. To konkretny przykład działań w jednej gminie; komunikat nie zawiera ogólnopolskiego bilansu ani liczby mandatów wystawionych we wszystkich miejscowościach.
O oznaczeniach przypominała również gmina Zgierz w komunikacie z 10 lipca 2026 r. Samorząd zwrócił uwagę na widoczność numeru w dzień i po zmroku oraz na znaczenie tabliczek dla pogotowia, straży pożarnej i policji. Takie przypomnienie ma szczególny sens przed zimą: gałęzie, zabrudzenia czy dekoracje potrafią zasłonić oznaczenie, które wcześniej było dobrze widoczne. Właściciel może ocenić to sam, patrząc od strony dojazdu do domu. Wystawienie tabliczki ku wnętrzu ogrodu niewiele pomaga osobie szukającej adresu z ulicy.
250 zł to górna granica kary za ten konkretny brak
Podstawą odpowiedzialności za niewykonanie opisanego obowiązku jest obecnie art. 48 ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przewiduje grzywnę do 250 zł albo naganę. Uprawnienie strażników do nakładania mandatów za to wykroczenie znajduje się także w wykazie objętym rozporządzeniem MSWiA, którego tekst jednolity ogłoszono w lutym 2026 r. Urzędnik zajmujący się adresami i strażnik uprawniony do wystawienia mandatu wykonują różne zadania. Sam fakt, że ktoś pracuje w gminie i sprawdza oznakowanie, nie daje mu automatycznie prawa do ukarania mieszkańca mandatem.
Określenie „do 250 zł” pozostawia miejsce na ocenę okoliczności. Kodeks wykroczeń dopuszcza również zastosowanie pouczenia, zwrócenia uwagi lub ostrzeżenia. Właściciel nie ma jednak gwarancji, że pierwsze spotkanie z patrolem skończy się wyłącznie przypomnieniem. Jeżeli dochodzi do interwencji, warto ustalić, na czym dokładnie polega zarzut: całkowitym braku oznaczenia, jego zasłonięciu czy rozbieżności z urzędowym numerem. Pozwala to usunąć rzeczywisty problem, zamiast kupować kolejną tabliczkę, która nadal nie będzie pomagała odnaleźć posesji.
|Sytuacja
|Co ma znaczenie
|Co powinien zrobić właściciel
|Nadano numer zabudowanej nieruchomości
|30 dni od otrzymania zawiadomienia
|Umieścić tabliczkę w widocznym miejscu na ścianie frontowej albo ogrodzeniu
|Dom ma adres, ale tabliczka została zdjęta podczas remontu
|Rzeczywista możliwość odnalezienia budynku
|Przywrócić czytelne oznaczenie, nie odkładając go do zakończenia wszystkich prac
|Numer zasłania żywopłot lub otwarte skrzydło bramy
|Widoczność od strony dojazdu
|Odsłonić oznaczenie albo wybrać lepsze miejsce montażu
|Na działce powstał kolejny dom
|Urzędowe ustalenie adresu nowego budynku
|Wyjaśnić numerację w gminie przed zamówieniem własnego oznaczenia
|Nawigacja pokazuje inny numer niż zawiadomienie
|Zgodność z urzędową ewidencją
|Sprawdzić dane u źródła i zgłosić rozbieżność
Na ścianie czy na ogrodzeniu? Właściciel ma wybór
Obowiązujące brzmienie przepisów dopuszcza obie lokalizacje: ścianę frontową budynku oraz ogrodzenie. Zmiana wprowadzona w 2023 r. uprościła wcześniejsze zasady. W praktyce daje to możliwość dostosowania oznaczenia do układu posesji. Jeżeli dom stoi daleko od drogi, tabliczka przy furtce może być znacznie bardziej użyteczna niż niewielkie cyfry na elewacji. Gdy natomiast ogrodzenia nie ma, a wejście widać bezpośrednio z chodnika, właściwym rozwiązaniem może być dobrze wyeksponowany numer na budynku.
Warto przy tym pomyśleć o całej drodze od ulicy do drzwi. Numer zamontowany na ruchomej bramie może po jej otwarciu odwrócić się w stronę ściany. Tabliczkę umieszczoną za dużym samochodem dostawczym zasłoni pierwsza dostawa, a ozdobne cyfry w kolorze identycznym jak tynk mogą zlewać się z elewacją. Najlepsze miejsce to takie, w którym oznaczenie pozostaje czytelne przy zwykłym korzystaniu z posesji. Dodatkowa informacja przy wjeździe bywa pomocna na długiej drodze wewnętrznej, ale powinna jasno prowadzić do właściwego budynku i zgadzać się z jego adresem.
Oświetlenie tabliczki: stary przepis został uchylony w całości
W internetowych poradach wciąż pojawia się art. 64 Kodeksu wykroczeń, a czasem nawet spór o jego dawny paragraf dotyczący oświetlenia numeru. Cały art. 64 został uchylony ustawą z 26 stycznia 2023 r.; zmiana weszła w życie 12 maja 2023 r. Aktualny Kodeks wykroczeń nadal wskazuje w tym miejscu uchylenie przepisu. Nie można więc przedstawiać dawnego paragrafu jako obowiązującej w 2026 r. podstawy karania za brak lampy. Obecna sankcja za nieumieszczenie tabliczki została zapisana w ustawie geodezyjnej.
Art. 47b ust. 1 nie nakazuje zakupu konkretnego rodzaju podświetlanej tablicy ani urządzenia solarnego. Wymaga widocznego umieszczenia numeru. Oświetlenie pozostaje jednak praktycznym sposobem poprawienia czytelności po zmroku, zwłaszcza przy ciemnym ogrodzeniu i nieoświetlonym dojeździe. Przed zakupem warto ocenić istniejące warunki: czy światło z lampy przy furtce rzeczywiście pada na oznaczenie i czy nie zasłania go daszek. Prosty, wyraźny numer może być bardziej użyteczny niż efektowny model, którego nie da się odczytać z miejsca, gdzie zatrzyma się przyjeżdżająca pomoc.
Warszawa udostępnia projekt tablicy bez opłaty
W stolicy właściciel lub zarządca może skorzystać z rozwiązania, o którym łatwo nie wiedzieć przy samodzielnym zamawianiu numeru. Zarząd Dróg Miejskich bezpłatnie przygotowuje dokumentację techniczną tablic adresowych zgodnych z Miejskim Systemem Informacji. Wniosek wymaga między innymi dołączenia informacji z Biura Geodezji i Katastru o ustalonym numerze. ZDM podaje termin przygotowania dokumentacji do 7 dni roboczych. Sprawę można skierować do Wydziału Miejskiego Systemu Informacji, między innymi na adres msi@zdm.waw.pl.
Po otrzymaniu dokumentacji właściciel wybiera producenta i zleca wykonanie oznaczenia. Bezpłatny jest zatem projekt udostępniany przez miasto; wykonanie i montaż trzeba zorganizować osobno. Warto uwzględnić oba etapy odpowiednio wcześnie, ponieważ samo złożenie podania o projekt nie zastępuje zamontowanej tabliczki. ZDM opisuje także sposób umieszczania oznaczeń i ich treść. Dzięki temu przed zamówieniem można ustalić właściwy format, zamiast dopiero po wykonaniu tablicy odkryć, że zabrakło miejsca na potrzebne informacje lub wybrano niewłaściwy układ.
Duży blok potrzebuje innego oznaczenia niż mały dom
Warszawskie zasady publikowane przez ZDM obejmują również długie fasady, kilka wejść i odległości od innych elementów informacji miejskiej. Dla tablic na ścianach wskazują wysokość 2,5–3 m od chodnika, a przy fasadzie dłuższej niż 50 m i krótszej niż 100 m przewidują oznaczenie na początku i na końcu. W opublikowanym dokumencie opisano też strzałkę występującą na tablicach adresowych: pokazuje kierunek wzrostu numeracji porządkowej. To szczegół przydatny mieszkańcom i osobom szukającym kolejnych adresów na długiej ulicy.
Te wytyczne warto traktować jako wskazówki miejskiego systemu oznakowania i odnosić do konkretnego budynku. Ogólnopolski przepis o karze do 250 zł dotyczy niedopełnienia obowiązku określonego w art. 47b ust. 1. Nie wynika z niego osobny, automatyczny mandat za każdą różnicę względem rysunku technicznego. Dla zarządcy dużego bloku znaczenie ma przede wszystkim to, aby osoba przychodząca od strony dojazdu wiedziała, przy którym budynku stoi i gdzie znajdują się właściwe wejścia. Jedna mała tablica na odległym narożniku może takiej funkcji nie spełnić.
|Element warszawskich wytycznych ZDM
|Podana zasada
|Znaczenie w praktyce
|Tablica adresowa na ścianie
|Wysokość 2,5–3 m od chodnika
|Dobór miejsca przed wierceniem i zamówieniem montażu
|Fasada dłuższa niż 50 m i krótsza niż 100 m
|Dwie tablice: na początku i na końcu
|Możliwość rozpoznania długiego budynku z obu stron
|Otoczenie tablicy adresowej
|Brak reklam w odległości 1,2 m od jej krawędzi
|Czytelne oddzielenie adresu od innych komunikatów
|Strzałka na tablicy
|Kierunek wzrostu numeracji porządkowej
|Pomoc w odnajdywaniu kolejnych adresów
Nowemu budynkowi można nadać adres jeszcze przed przeprowadzką
Prawo przewiduje ustalanie numerów także dla budynków będących w budowie oraz prognozowanych do wybudowania. W przypadku nowych budynków niewykazanych jeszcze w ewidencji adresowej numer ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania. Warto więc włączyć tę sprawę do przygotowań do przeprowadzki, szczególnie gdy na jednej posesji powstaje drugi dom albo nowa zabudowa znajduje się pomiędzy istniejącymi adresami. Dopisywanie litery do numeru sąsiada według własnego uznania może stworzyć rozbieżność, która później będzie powielana w zamówieniach, umowach i przesyłkach.
Numer porządkowy trzeba również odróżnić od numeru działki ewidencyjnej. To różne oznaczenia, wykorzystywane do różnych celów. Rozporządzenie dotyczące ewidencji adresów przewiduje ponadto, że jednego numeru porządkowego nie stosuje się dla wielu budynków położonych na tej samej nieruchomości. Nie nadaje się też osobnych numerów porządkowych poszczególnym kondygnacjom. Budowa drugiego domu i urządzenie mieszkania na piętrze wymagają więc innego spojrzenia na adres. Wątpliwości najlepiej wyjaśnić w gminie, pokazując układ zabudowy, zamiast rozstrzygać je przez samodzielne zamówienie cyfr na bramę.
W Warszawie nadanie numeru jest bezpłatne. Dwa terminy łatwo pomylić
Stołeczna procedura opisana w serwisie Warszawa 19115, zaktualizowana 23 września 2026 r., przewiduje złożenie wniosku między innymi w Biurze Geodezji i Katastru lub wydziale obsługi mieszkańców w urzędzie dzielnicy. Dostępna jest również droga elektroniczna przez e-Doręczenia. Miasto deklaruje odpowiedź w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. Jest to termin obsługi wniosku, który trzeba odróżnić od późniejszego, 30-dniowego terminu na umieszczenie tabliczki po otrzymaniu zawiadomienia.
Wniosek o ustalenie numeru nie podlega opłacie. Dodatkowe koszty mogą wiązać się z pełnomocnictwem: standardowa opłata skarbowa wynosi 17 zł, przy czym wskazane przez urząd pełnomocnictwa dla najbliższych członków rodziny korzystają ze zwolnienia. Osobnym wydatkiem jest zamówiona u producenta tablica. Rozdzielenie tych spraw pomaga ocenić rzeczywisty koszt: urząd ustala adres, ZDM może przygotować dokumentację oznakowania, a producent wykonuje tablicę. Każdy z tych etapów ma inne znaczenie i nie zastępuje pozostałych.
|Sprawa
|Termin lub kwota
|Do czego odnosi się informacja
|Ustalenie numeru w Warszawie
|Bez opłaty za wniosek
|Urzędowe nadanie adresu
|Odpowiedź na kompletny wniosek w Warszawie
|Do 30 dni
|Termin podany w miejskiej karcie usługi
|Umieszczenie tabliczki dla zabudowanej nieruchomości
|30 dni od otrzymania zawiadomienia
|Obowiązek oznaczenia budynku lub ogrodzenia
|Dokumentacja techniczna ZDM
|Bezpłatnie, do 7 dni roboczych
|Przygotowanie projektu; wykonanie tablicy organizuje zainteresowany
|Brak wymaganej tabliczki
|Grzywna do 250 zł albo nagana
|Sankcja z art. 48 ust. 1a ustawy geodezyjnej
Adres w rejestrze i numer na ogrodzeniu muszą się zgadzać
Dane adresowe można sprawdzić także na mapie. Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia je w Geoportalu w ramach Państwowego Rejestru Granic oraz usług związanych z numeracją adresową. Informacje o adresach i ich położeniu są aktualizowane w powiązaniu ze zmianami wprowadzanymi przez gminy w ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Warto porównać urzędowe zawiadomienie, tabliczkę oraz położenie adresu na mapie, zwłaszcza po zmianie numeracji, wydzieleniu nowych budynków albo przeprowadzce na niedawno powstałe osiedle.
Jeżeli pojawia się rozbieżność, dobrze przygotować kopię zawiadomienia, wskazanie budynku i opis błędu, a następnie zwrócić się do gminy prowadzącej ewidencję. Aktualizacja urzędowych danych i poprawienie oznaczenia w prywatnej aplikacji nawigacyjnej to sprawy wymagające osobnego sprawdzenia. Elektroniczny wpis nie pokazuje ponadto, czy numer przy furtce zasłania krzew albo czy tablica spadła podczas wichury. Dlatego domowa kontrola oznaczenia ma sens także wtedy, gdy adres bez problemu znajduje się w wyszukiwarce.
Brak tabliczki nie usuwa adresu z ewidencji
Właściciel powinien rozróżnić dwie sytuacje: budynek, któremu urząd nie ustalił jeszcze numeru, oraz budynek z prawidłowo nadanym adresem, lecz bez oznaczenia na ścianie lub ogrodzeniu. W pierwszym przypadku trzeba uporządkować sprawę w urzędzie. W drugim uzupełnić tabliczkę. Samo zdjęcie numeru przy malowaniu elewacji nie oznacza, że adres przestał istnieć. Nie uzasadnia też twierdzenia, że automatycznie unieważniają się zawarte wcześniej umowy albo że każda czynność dotycząca nieruchomości staje się niemożliwa.
Podobnie należy oceniać doniesienia o ubezpieczeniu. Brak tabliczki nie jest sam w sobie automatyczną podstawą odmowy każdego odszkodowania. Rozstrzygnięcie wymaga odniesienia się do umowy, ogólnych warunków ubezpieczenia i rzeczywistych okoliczności szkody. Kodeks cywilny reguluje między innymi skutki umyślnego wyrządzenia szkody oraz rażącego niedbalstwa, ale nie ustanawia ogólnej zasady utraty ochrony ubezpieczeniowej za brak numeru na furtce. Jeżeli ubezpieczyciel powołuje się na zaniedbanie właściciela, trzeba sprawdzić konkretną podstawę jego stanowiska, zamiast przyjmować, że każda brakująca tabliczka przesądza sprawę.
W nagłym zdarzeniu potrzebny jest także jasny opis dojazdu
MSWiA zaleca, aby podczas wzywania pomocy podać możliwie dokładny adres zdarzenia, a gdy nie jest znany, wskazać charakterystyczne punkty. W zabudowie szeregowej, przy drugiej linii domów czy na rozległej posesji przydaje się dodatkowe wyjaśnienie, którędy prowadzi dojazd. Nazwa osiedla używana w ogłoszeniach dewelopera może nie wystarczyć do wskazania konkretnego wejścia. Widoczny numer pomaga połączyć informację przekazaną przez telefon z miejscem, do którego dociera zespół ratowniczy.
Domownicy powinni znać pełny adres i umieć opisać nietypowy wjazd. Przy kilku podobnych bramach można wcześniej ustalić, jaki charakterystyczny punkt najlepiej wskazać operatorowi. Podczas samego zgłoszenia najważniejsze jest odpowiadanie na jego pytania i wykonywanie poleceń. Poprawienie tabliczki zawczasu usuwa jedną z przeszkód, które mogą utrudnić odnalezienie potrzebującej pomocy osoby. Nie trzeba czekać na kontrolę, aby zauważyć, że po remoncie, rozrośnięciu żywopłotu lub wymianie ogrodzenia numer stał się nieczytelny.
Co to oznacza dla właściciela domu lub mieszkania?
Najwięcej można wyjaśnić, zestawiając trzy rzeczy: urzędowo ustalony adres, widoczność oznaczenia od strony dojazdu i aktualne wymagania dotyczące tablic w danej miejscowości. Przy nowym domu warto załatwić numerację przed przeprowadzką, a po otrzymaniu zawiadomienia zaplanować wykonanie oznaczenia w terminie. Przy zakupie starszego budynku dobrze przejąć dokumenty adresowe i obejrzeć tabliczkę razem z pozostałym wyposażeniem posesji. W bloku brakujące lub zniszczone oznakowanie najlepiej zgłosić administracji, która może sprawdzić cały budynek i jego wejścia.
W Warszawie dodatkową pomocą jest bezpłatna dokumentacja ZDM. Poza stolicą warto zajrzeć do informacji własnej gminy, zwłaszcza gdy urząd właśnie ustala nowe adresy albo zapowiada kontrole. Czytelny numer powinien działać codziennie: dla gościa, dostawcy i służb ratunkowych. Utrzymanie go na widoku jest prostsze niż późniejsze wyjaśnianie, dlaczego budynku nie dało się odnaleźć. Grzywna do 250 zł pozostaje realną konsekwencją niedopełnienia obowiązku, a dobrze dobrane oznaczenie rozwiązuje problem także wtedy, gdy żaden patrol nie pojawi się przy posesji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.