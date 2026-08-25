Biedronka ruszyła z wielką serią promocji. Obniżki nawet o 90 %
Biedronka mocno przecenia popularne produkty spożywcze. W aktualnej ofercie znalazło się masło za 1,99 zł, lody z drugim opakowaniem 90 proc. taniej, parówki z drugim produktem za symboliczną złotówkę oraz ser w akcji 1+1 gratis. Są jednak limity i dodatkowe warunki, dlatego przed włożeniem produktów do koszyka warto dokładnie sprawdzić zasady konkretnej promocji.
Końcówka sierpnia przynosi kolejną serię obniżek w jednej z największych sieci handlowych w Polsce. Tym razem promocje obejmują produkty, które regularnie trafiają do koszyków klientów.
Masło za 1,99 zł. Trzeba kupić więcej
Jedną z najmocniejszych cenowo ofert jest masło Ekstra w opakowaniu 200 g. W ramach promocji pojedyncza kostka może kosztować 1,99 zł.
Jest jednak istotny warunek – promocyjna cena obowiązuje przy zakupie pięciu sztuk. Oznacza to, że za pięć kostek klient zapłaci łącznie 9,95 zł.
To oferta przede wszystkim dla osób, które zużywają dużo masła lub mogą przechować większy zapas w lodówce albo zamrażarce.
Jest też masło za 2,49 zł przy mniejszym zakupie
Klienci, którzy nie chcą wkładać do koszyka pięciu opakowań, mają alternatywę. Masło Mleczna Dolina 200 g można kupić w promocji za 2,49 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań.
W tym przypadku za dwie kostki trzeba więc zapłacić 4,98 zł.
Przy takich akcjach warto dokładnie sprawdzać oznaczenia na sklepowych półkach. Cena jednostkowa może być uzależniona od liczby kupowanych produktów, a niespełnienie warunku oznacza naliczenie innej ceny.
Biedronka przecenia drugi produkt aż o 90 procent
Kolejna promocja dotyczy lodów Carte d’Or. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, objęty promocją jest 90 proc. tańszy.
Najbardziej opłacalnym wariantem jest więc wybór dwóch produktów w podobnej cenie. Wtedy rabat naliczony na drugie opakowanie daje największą oszczędność.
To jedna z najwyższych procentowo obniżek znajdujących się w obecnej ofercie sieci.
Drugi produkt za 1 zł
Ciekawie wygląda również akcja obejmująca paczkowane parówki. W tym przypadku drugi produkt można otrzymać za 1 zł, zgodnie z zasadami promocji.
Przy zakupie produktów objętych takimi akcjami trzeba zwracać uwagę na oznaczenia przy cenach. Nie każda gramatura czy wariant danego producenta musi uczestniczyć w promocji.
Ser Światowid w akcji 1+1 gratis
Kolejna oferta obejmuje ser marki Światowid w opakowaniu 300 g. Biedronka zastosowała tutaj prosty mechanizm 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch opakowań klient płaci za jedno, a drugie otrzymuje bez dodatkowej opłaty. W przeliczeniu cena pojedynczego opakowania wynosi około 4,99 zł.
W praktyce za 600 gramów sera można więc zapłacić około 9,98 zł.
Filet z indyka przeceniony o 41 procent
Obniżki obejmują również mięso. Filet z piersi indyka kosztuje w promocji 19,99 zł za kilogram.
Według informacji promocyjnej oznacza to obniżkę o 41 proc.
Przy produktach mięsnych trzeba pamiętać, że dostępność może różnić się pomiędzy poszczególnymi sklepami, a oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Brzoskwinie o połowę taniej
Na liście przecen znalazły się także owoce. Kilogram brzoskwiń można kupić za 5,99 zł, co oznacza obniżkę ceny o 50 proc.
To może być jedna z bardziej interesujących ofert dla osób robiących większe zakupy owoców pod koniec lata.
Trzecia śmietanka gratis
Biedronka przygotowała także akcję na śmietankę UHT Mleczna Dolina. Obowiązuje mechanizm 2+1 gratis.
Klient kupuje więc trzy produkty objęte akcją, ale płaci za dwa. W przeliczeniu rabat rozkłada się na wszystkie trzy opakowania.
Przed kasą lepiej sprawdzić warunki
Przy tak dużej liczbie promocji kluczowe są szczegóły. Poszczególne akcje mogą mieć własne terminy, limity dzienne, wymaganą liczbę produktów albo obowiązywać wyłącznie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Warto również sprawdzić, czy rabat dotyczy wszystkich wariantów produktu oraz czy przy promocjach typu „drugi taniej” obniżka naliczana jest od tańszego artykułu.
Najmocniej wyróżniają się obecnie trzy akcje: masło za 1,99 zł przy zakupie pięciu sztuk, drugi produkt Carte d’Or 90 proc. taniej oraz parówki z drugim opakowaniem za 1 zł. Przy większych zakupach różnica względem cen regularnych może być już wyraźna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.