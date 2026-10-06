Biedronka startuje we wtorek z wielką promocją. Drugi produkt aż 50 proc. taniej
Biedronka uruchamia we wtorek, 6 października, kolejną krótką promocję w ramach Festiwalu Nabiału. Tym razem akcją objęte są wszystkie twarogi klinki. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy będzie kosztował o 50 proc. mniej. Promocja potrwa tylko dwa dni – do środy, 7 października.
Sieć przygotowała ofertę dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Na grafice promocyjnej Biedronka pokazuje m.in. twarogi klinki Delikate w wariancie tłustym i chudym, ale promocja została oznaczona jako dotycząca wszystkich twarogów klinki.
Drugi twaróg 50 proc. taniej
Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy produkt otrzymuje 50-procentowy rabat.
Biedronka pozwala przy tym mieszać dowolnie twarogi uczestniczące w promocji. Nie trzeba więc koniecznie wybierać dwóch identycznych opakowań.
Jeżeli oba kosztują tyle samo, rabat w wysokości 50 proc. zostanie naliczony na jeden z nich. Jeśli ceny są różne, obniżka obejmie produkt tańszy.
Jest dzienny limit
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Sieć wprowadziła również limit: w ciągu jednego dnia na jedną kartę można kupić w ramach akcji maksymalnie 4 produkty, z czego najwyżej 2 otrzymają rabat.
Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu promocyjnego dwukrotnie podczas dziennych zakupów.
Tylko we wtorek i środę
Na decyzję nie będzie dużo czasu. Promocja obowiązuje wyłącznie 6 i 7 października, czyli we wtorek i środę.
To kolejna krótka akcja Biedronki w tym tygodniu. Przy planowaniu zakupów warto jednak pamiętać o dwóch najważniejszych warunkach: rabat dotyczy tańszego produktu, a do jego otrzymania potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.