Biedronka startuje we wtorek z wielką promocją. Drugi produkt aż 50 proc. taniej

6 października 2026 09:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchamia we wtorek, 6 października, kolejną krótką promocję w ramach Festiwalu Nabiału. Tym razem akcją objęte są wszystkie twarogi klinki. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy będzie kosztował o 50 proc. mniej. Promocja potrwa tylko dwa dni – do środy, 7 października.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Sieć przygotowała ofertę dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Na grafice promocyjnej Biedronka pokazuje m.in. twarogi klinki Delikate w wariancie tłustym i chudym, ale promocja została oznaczona jako dotycząca wszystkich twarogów klinki.

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Drugi twaróg 50 proc. taniej

Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy produkt otrzymuje 50-procentowy rabat.

Biedronka pozwala przy tym mieszać dowolnie twarogi uczestniczące w promocji. Nie trzeba więc koniecznie wybierać dwóch identycznych opakowań.

Jeżeli oba kosztują tyle samo, rabat w wysokości 50 proc. zostanie naliczony na jeden z nich. Jeśli ceny są różne, obniżka obejmie produkt tańszy.

Jest dzienny limit

Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.

Sieć wprowadziła również limit: w ciągu jednego dnia na jedną kartę można kupić w ramach akcji maksymalnie 4 produkty, z czego najwyżej 2 otrzymają rabat.

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Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu promocyjnego dwukrotnie podczas dziennych zakupów.

Tylko we wtorek i środę

Na decyzję nie będzie dużo czasu. Promocja obowiązuje wyłącznie 6 i 7 października, czyli we wtorek i środę.

To kolejna krótka akcja Biedronki w tym tygodniu. Przy planowaniu zakupów warto jednak pamiętać o dwóch najważniejszych warunkach: rabat dotyczy tańszego produktu, a do jego otrzymania potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

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