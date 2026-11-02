Biedronka wyprzedaje produkty do 15 listopada. Przy zakupie 2 sztuk każda jest o 50% tańsza
Biedronka prowadzi wyprzedaż artykułów spożywczych, detergentów i kosmetyków, która potrwa do 15 listopada. Klienci mogą kupić produkty z wyznaczonych półek z rabatem 50% na każdy z nich. Jest jednak istotny warunek: promocja obejmuje wyłącznie towary oznaczone specjalną etykietą, a przy kasie trzeba mieć co najmniej 2 produkty.
Akcja rozpoczęła się 24 października i nadal obowiązuje w poniedziałek 2 listopada. To okazja dla osób, które chcą uzupełnić domowe zapasy, ale przed zakupami trzeba dokładnie sprawdzić oznaczenia na sklepowych regałach.
Wyprzedaż w Biedronce. Każdy z 2 produktów o połowę tańszy
Zgodnie z materiałem promocyjnym sieci wyprzedaż obejmuje 3 grupy produktów:
- artykuły spożywcze,
- detergenty,
- kosmetyki.
Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie minimum 2 produktów z wyprzedaży każdy z nich jest o 50% tańszy.
Przykładowo, jeśli klient wybierze 2 produkty po 10 zł każdy, zamiast 20 zł zapłaci łącznie 10 zł.
Jeśli natomiast wybierze produkty za 10 zł i 20 zł, po naliczeniu rabatu zapłaci odpowiednio 5 zł i 10 zł, czyli razem 15 zł.
To istotna różnica w porównaniu z promocjami, w których rabat obejmuje wyłącznie tańszy produkt.
Można mieszać produkty. Nie muszą być identyczne
Biedronka podkreśla w gazetce, że produkty można dowolnie mieszać.
Nie trzeba więc kupować 2 takich samych kosmetyków czy 2 opakowań tego samego detergentu.
Można wybrać różne produkty objęte wyprzedażą, pod warunkiem że znajdują się na odpowiednio oznaczonym regale.
To szczególnie ważne dla klientów, którzy chcą kupić pojedyncze artykuły z różnych kategorii, zamiast robić zapasy jednego produktu.
Nie każdy produkt na półce będzie przeceniony
Najważniejszy warunek promocji dotyczy miejsca ekspozycji towarów.
Rabat obejmuje wyłącznie produkty znajdujące się w regale wyprzedażowym oznaczonym specjalną etykietą.
Na oznaczeniu widnieje informacja o wyprzedaży artykułów spożywczych, detergentów i kosmetyków oraz zasadzie zakupu minimum 2 produktów.
Oznacza to, że nie wystarczy wybrać dowolnego szamponu, płynu do prania czy artykułu spożywczego ze standardowej półki.
Produkt musi należeć do asortymentu objętego akcją.
Warto również pamiętać, że oferta nie łączy się z innymi promocjami obejmującymi te same produkty.
Wyprzedaż potrwa do 15 listopada
Akcja rozpoczęła się w sobotę 24 października i zgodnie z gazetką potrwa do niedzieli 15 listopada.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkty będą dostępne przez cały okres wyprzedaży.
Asortyment na specjalnych półkach może różnić się między sklepami. W przypadku popularnych artykułów zapasy mogą zostać wyczerpane wcześniej.
Dlatego przed większymi zakupami warto sprawdzić, jakie produkty rzeczywiście znajdują się w regale wyprzedażowym w danej placówce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.