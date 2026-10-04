Biedronka wystawi to od poniedziałku za 4,99 zł. Rodzice mogą ruszyć po nie przed Halloween
Halloween dopiero pod koniec miesiąca, ale Biedronka już rozpoczyna sprzedaż sezonowych gadżetów. Od poniedziałku 5 października w sklepach pojawią się m.in. wiaderka na słodycze za 4,99 zł. To jeden z najtańszych produktów nowej kolekcji, w której znalazły się również maski, dekoracje LED, pajęczyny, kapelusze i czapki z ruszającymi się uszami.
Biedronka zaczyna przygotowania do Halloween
Choć Halloween przypada 31 października, sieć rozpoczyna sezonową sprzedaż znacznie wcześniej. Nowa oferta pojawi się w poniedziałek 5 października.
Jedną z propozycji skierowanych przede wszystkim do dzieci są wiaderka na słodycze za 4,99 zł za sztukę. Mogą przydać się podczas halloweenowych zabaw i zbierania słodyczy.
Cena jest na tyle niska, że produkt może zainteresować rodziców przygotowujących dzieci do Halloween. Nie ma jednak podstaw, by już teraz przesądzać, jak duże będzie zainteresowanie ani czy produkt szybko zniknie ze sklepów.
Ceny zaczynają się jeszcze niżej
Wiaderka za 4,99 zł nie są najtańszą pozycją w halloweenowej kolekcji.
Maski na Halloween kosztują 3,99 zł za sztukę. W cenie 4,99 zł Biedronka oferuje natomiast także wybrane kapelusze oraz różnego rodzaju sezonowe dekoracje i akcesoria.
Dzięki temu kilka podstawowych gadżetów można skompletować za kilkanaście złotych.
Dekoracje LED od 5,99 zł
Znacznie większy wybór przygotowano dla osób, które chcą udekorować mieszkanie lub dom.
W ofercie pojawiają się dekoracje LED w cenach zaczynających się od 5,99 zł. Za 14,99 zł będzie można kupić kołatkę lub latarenkę LED.
Jednym z najbardziej charakterystycznych produktów jest natomiast pajęczyna wyposażona w 70 diod LED za 24,99 zł.
Będą również czapki z ruszającymi się uszami
Biedronka przygotowała także bardziej rozbudowane halloweenowe gadżety.
W sprzedaży znajdą się czapki z ruszającymi się uszami od 19,99 zł. Dostępne mają być różne wzory nawiązujące do Halloween.
To propozycja, która może zainteresować nie tylko najmłodszych. Sieć przygotowała bowiem kolekcję obejmującą zarówno drobne dziecięce gadżety, jak i elementy stroju czy dekoracje domu.
Oferta wystartuje w poniedziałek 5 października
Najważniejsza dla klientów jest data. Halloweenowa oferta Biedronki rusza w poniedziałek 5 października 2026 roku.
Wśród produktów znajdują się:
- maski – 3,99 zł,
- wiaderka na słodycze – 4,99 zł,
- wybrane akcesoria i dekoracje – od 4,99 zł,
- dekoracje LED – od 5,99 zł,
- kołatka lub latarenka LED – 14,99 zł,
- czapki z ruszającymi się uszami – od 19,99 zł,
- pajęczyna 70 LED – 24,99 zł.
Do Halloween pozostanie wtedy jeszcze ponad trzy tygodnie. Biedronka daje więc klientom sporo czasu na skompletowanie dekoracji i akcesoriów, a wiaderka na słodycze za 4,99 zł mogą być jednym z produktów, na które rodzice zwrócą szczególną uwagę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.