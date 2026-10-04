Biedronka zapowiada ogromną obniżkę od poniedziałku. Cena spadnie aż o 58 proc. Klienci mogą robić zapasy
Biedronka szykuje mocne otwarcie nowego tygodnia. Już w poniedziałek, 5 października, rozpocznie się promocja na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Przy spełnieniu warunków akcji kostka masła będzie kosztowała zaledwie 2,49 zł. Sieć informuje o obniżce aż o 58 proc. Oferta będzie jednak bardzo krótka.
Masło w cenie poniżej 3 zł za kostkę ponownie pojawi się w Biedronce. Tym razem promocją objęte zostaną dwa produkty: Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g oraz Masło Ekstra Polmlek 200 g. Oba mają 82 proc. zawartości tłuszczu.
Regularna cena wskazana w materiałach sieci wynosi 5,99 zł za sztukę. W promocji można zapłacić tylko 2,49 zł za kostkę, czyli 12,45 zł za kilogram.
Masło za 2,49 zł. Jest jeden warunek
Tak duża obniżka nie zostanie naliczona przy zakupie pojedynczej kostki. Aby otrzymać promocyjną cenę, trzeba kupić cztery opakowania masła.
Każde z czterech będzie wtedy kosztowało 2,49 zł. Za cały zestaw klient zapłaci więc:
4 × 2,49 zł = 9,96 zł.
Bez promocji cztery kostki po 5,99 zł kosztowałyby 23,96 zł. Różnica wynosi zatem aż 14 zł na jednym zestawie czterech opakowań.
Biedronka obniża cenę o 58 proc.
Sieć sama eksponuje skalę promocji. Według materiałów Biedronki przy zakupie czterech opakowań cena każdej sztuki będzie o 58 proc. niższa od ceny przed obniżką.
Klienci mogą przy tym dowolnie mieszać oba rodzaje masła objęte akcją.
Do skorzystania z promocji potrzebna będzie karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci.
Jest limit. Nie będzie można kupić dowolnej liczby kostek
Biedronka zastosowała również ograniczenie zakupów. Dzienny limit wynosi cztery sztuki na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że jeden klient może danego dnia kupić w promocyjnej cenie jeden czteropak.
To istotne szczególnie przy tak dużej obniżce. Masło jest produktem, który można zamrozić, dlatego przy podobnych akcjach część klientów kupuje je właśnie z myślą o późniejszym wykorzystaniu.
Promocja potrwa tylko trzy dni
Na decyzję nie będzie dużo czasu. Oferta rozpoczyna się w poniedziałek, 5 października, i obowiązuje do środy, 7 października.
Najważniejsze warunki promocji:
- cena: 2,49 zł za 200 g,
- obniżka: 58 proc.,
- warunek: zakup czterech sztuk,
- limit: cztery sztuki dziennie na kartę,
- wymagana: karta Moja Biedronka lub aplikacja,
- termin: 5–7 października.
Przy cenie 2,49 zł za kostkę i możliwości przechowywania masła przez dłuższy czas promocja może przyciągnąć klientów robiących zapasy już w poniedziałek rano.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.