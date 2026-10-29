Biedronka zmienia godziny otwarcia sklepów w całej Polsce. Klienci mają trzy dni na zakupy na nowych zasadach
Biedronka ogłosiła ważną zmianę godzin otwarcia sklepów. Od czwartku, 29 października, ponad 3000 placówek w całej Polsce będzie działać znacznie dłużej niż zwykle. Klienci będą mogli zrobić zakupy co najmniej do godziny 23:30, a w niektórych sklepach nawet później. Nowe godziny będą obowiązywać przez trzy dni, w związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych.
Największa sieć dyskontów w Polsce przygotowuje się do wzmożonego ruchu przed 1 listopada. Wiele osób planuje w najbliższych dniach zakupy zniczy, wkładów, kwiatów i produktów potrzebnych do przygotowania grobów bliskich.
Aby ułatwić klientom zakupy, Biedronka zdecydowała się na czasowe wydłużenie godzin pracy tysięcy placówek.
Biedronka będzie otwarta nawet do późnej nocy
Z oficjalnego komunikatu sieci wynika, że od 29 do 31 października 2026 roku ponad 3000 sklepów Biedronki będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30.
Zmiany obejmą trzy kolejne dni:
- Czwartek, 29 października — sklepy objęte akcją otwarte co najmniej do 23:30.
- Piątek, 30 października — wydłużone godziny otwarcia.
- Sobota, 31 października — możliwość zrobienia zakupów późnym wieczorem.
To istotna informacja szczególnie dla osób, które pracują do późnych godzin popołudniowych i nie mają czasu na wcześniejsze przygotowania do Wszystkich Świętych.
W niektórych placówkach zakupy będą możliwe również po 23:30.
Nie wszystkie sklepy będą działały tak samo. Jest ważne zastrzeżenie
Choć Biedronka zapowiada wydłużenie godzin otwarcia na dużą skalę, nie oznacza to, że każda placówka w Polsce będzie działała według identycznego harmonogramu.
Sieć wyraźnie zaznacza, że szczegółowe godziny otwarcia należy sprawdzić dla konkretnego sklepu.
Informacje dostępne są na stronie Biedronki, w aplikacji mobilnej oraz na drzwiach poszczególnych placówek.
Warto zweryfikować je przed wyjazdem, szczególnie jeśli zakupy planowane są po godzinie 22:00.
Wszystkich Świętych coraz bliżej. Biedronka przygotowała także promocje
Wydłużone godziny otwarcia to niejedyna zmiana przygotowana przed 1 listopada.
Biedronka prowadzi również specjalne akcje promocyjne na artykuły związane z pielęgnowaniem miejsc pamięci.
W ofercie znajdują się różne modele zniczy, wkłady parafinowe i olejowe, a także kwiaty żywe oraz sztuczne.
Sieć przygotowała między innymi promocje wielosztukowe, w których przy zakupie określonej liczby produktów część można otrzymać gratis.
Przed zakupem należy jednak sprawdzić termin obowiązywania konkretnej oferty, warunki naliczania rabatów oraz ewentualne limity.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie sprawdzić godziny otwarcia?
Zmiany dotyczą również sklepów Biedronki działających na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, o ile dana placówka została objęta wydłużonym harmonogramem.
Mieszkańcy Wawra, Mokotowa, Pragi-Południe, Białołęki, Bemowa i pozostałych dzielnic mogą sprawdzić godziny działania najbliższego sklepu w oficjalnej wyszukiwarce placówek.
Nie należy zakładać, że wszystkie Biedronki w jednej dzielnicy będą zamykane o tej samej porze.
Co z zakupami 1 listopada?
W niedzielę, 1 listopada 2026 roku, przypada uroczystość Wszystkich Świętych, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Standardowe sklepy Biedronki będą wówczas zamknięte, zgodnie z ograniczeniami handlu obowiązującymi w święta.
Dlatego osoby potrzebujące zniczy, kwiatów czy artykułów spożywczych powinny zaplanować zakupy wcześniej.
Ostatnim dniem przed świętem będzie sobota, 31 października.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli przygotowujesz się do odwiedzenia grobów bliskich, nie musisz organizować wszystkich zakupów w godzinach porannych lub popołudniowych.
Od czwartku do soboty tysiące Biedronek będą otwarte co najmniej do godziny 23:30.
Pamiętaj jednak, że przed wyjazdem należy sprawdzić godziny konkretnej placówki.
Wydłużony harmonogram ma charakter czasowy i został wprowadzony w związku z przygotowaniami do Wszystkich Świętych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.