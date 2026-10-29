Gigantyczne promocje w Action! Ceny spadają nawet o 30 procent. Markowe słodycze już za 3,99 zł

29 października 2026 09:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Action ruszył z kolejną falą obniżek, a ceny wybranych produktów mogą zaskoczyć klientów. W nowej promocji tygodnia znalazły się markowe słodycze, popularne przekąski, dekoracje z oświetleniem LED oraz artykuły do domu. Niektóre produkty potaniały nawet o 30 procent, a ceny zaczynają się od 3,99 zł. Oferta obowiązuje od 28 października do 3 listopada 2026 roku.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sieć Action przygotowała szeroką ofertę na przełomie października i listopada. W promocji znalazło się około 170 produktów, w tym artykuły związane z Halloween, słodycze znanych marek, wyposażenie domu i dekoracje.

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Szczególną uwagę zwracają obniżki na produkty, które jeszcze niedawno kosztowały niemal jedną trzecią więcej.

Wielka przecena dekoracji. Z 19,95 zł na 13,95 zł

Jedną z najciekawszych ofert jest figurka halloweenowa z oświetleniem LED.

Dekoracja ma 30 centymetrów wysokości i dostępna jest w różnych wariantach. Może posłużyć jako ozdoba parapetu, komody czy stołu podczas halloweenowego spotkania.

Cena spadła z 19,95 zł do 13,95 zł. To obniżka o 30 procent.

W ofercie można znaleźć między innymi figurki przedstawiające postacie w charakterystycznych halloweenowych strojach.

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Wśród promocyjnych produktów znalazły się popularne żelki Trolli Sour Spookers.

Opakowanie waży 175 gramów, a jego cena wynosi teraz 3,99 zł zamiast 5,49 zł. Oznacza to rabat wynoszący 27 procent.

To słodycze o kwaśnym smaku, przygotowane z myślą o okresie Halloween.

Action przecenił także inne markowe przekąski.

Cheetos Bag of Bones o smaku coli i wanilii, w opakowaniu 85 gramów, kosztują 4,49 zł zamiast 5,79 zł. To obniżka o 22 procent.

W promocji dostępna jest również mieszanka florentynek Henry Lambertz. Opakowanie 150 gramów kosztuje 9,95 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 11,99 zł.

Pistacjowe słodkości również taniej

W nowej gazetce znalazły się także magdalenki Pâtisserie Tradition o smaku pistacjowym.

Opakowanie o wadze 250 gramów przeceniono z 7,99 zł do 6,95 zł.

To rabat wynoszący 13 procent.

Produkt może zainteresować miłośników słodkich wypieków i pistacjowych smaków.

Promocje nie kończą się na słodyczach

Action przygotował również obniżki na produkty do domu.

Na szczególną uwagę zasługuje poduszka motyl z pianki zapamiętującej kształt.

Model o wymiarach 55 × 44 × 11 cm kosztuje obecnie 41,95 zł zamiast 55,95 zł. Cena została obniżona o 25 procent.

Wśród innych ofert znalazły się także dekoracje świąteczne, artykuły kreatywne i zabawki.

Co warto kupić? Sprawdzamy ceny

Oto wybrane produkty objęte promocją tygodnia:

Produkt Cena promocyjna Obniżka
Trolli Sour Spookers, 175 g 3,99 zł 27%
Cheetos Bag of Bones, 85 g 4,49 zł 22%
Magdalenki pistacjowe, 250 g 6,95 zł 13%
Florentynki Henry Lambertz, 150 g 9,95 zł 17%
Figurka Halloween LED, 30 cm 13,95 zł 30%
Poduszka motyl z pianki memory 41,95 zł 25%

Do kiedy obowiązują promocje?

Nowa oferta tygodnia obowiązuje od środy, 28 października, do wtorku, 3 listopada 2026 roku.

Sieć zastrzega, że produkty mogą być dostępne w ograniczonych ilościach, dlatego asortyment może różnić się pomiędzy placówkami.

Przed wyjazdem warto sprawdzić najnowszą gazetkę i dostępność interesujących artykułów.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz zakup słodyczy na Halloween, dekoracji albo niedrogich artykułów do domu, nowa promocja Action daje możliwość skorzystania z kilku wyraźnych obniżek.

Największy rabat spośród przedstawionych produktów dotyczy figurki LED, która potaniała o 30 procent. Z kolei najtańszym produktem z zestawienia są żelki Trolli za 3,99 zł.

Na zakupy w promocyjnych cenach klienci mają czas do 3 listopada, o ile wybrane produkty wcześniej się nie wyprzedadzą.

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