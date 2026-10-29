Gigantyczne promocje w Action! Ceny spadają nawet o 30 procent. Markowe słodycze już za 3,99 zł
Action ruszył z kolejną falą obniżek, a ceny wybranych produktów mogą zaskoczyć klientów. W nowej promocji tygodnia znalazły się markowe słodycze, popularne przekąski, dekoracje z oświetleniem LED oraz artykuły do domu. Niektóre produkty potaniały nawet o 30 procent, a ceny zaczynają się od 3,99 zł. Oferta obowiązuje od 28 października do 3 listopada 2026 roku.
Sieć Action przygotowała szeroką ofertę na przełomie października i listopada. W promocji znalazło się około 170 produktów, w tym artykuły związane z Halloween, słodycze znanych marek, wyposażenie domu i dekoracje.
Szczególną uwagę zwracają obniżki na produkty, które jeszcze niedawno kosztowały niemal jedną trzecią więcej.
Wielka przecena dekoracji. Z 19,95 zł na 13,95 zł
Jedną z najciekawszych ofert jest figurka halloweenowa z oświetleniem LED.
Dekoracja ma 30 centymetrów wysokości i dostępna jest w różnych wariantach. Może posłużyć jako ozdoba parapetu, komody czy stołu podczas halloweenowego spotkania.
Cena spadła z 19,95 zł do 13,95 zł. To obniżka o 30 procent.
W ofercie można znaleźć między innymi figurki przedstawiające postacie w charakterystycznych halloweenowych strojach.
Markowe słodycze za 3,99 zł. Action mocno obniża ceny
Wśród promocyjnych produktów znalazły się popularne żelki Trolli Sour Spookers.
Opakowanie waży 175 gramów, a jego cena wynosi teraz 3,99 zł zamiast 5,49 zł. Oznacza to rabat wynoszący 27 procent.
To słodycze o kwaśnym smaku, przygotowane z myślą o okresie Halloween.
Action przecenił także inne markowe przekąski.
Cheetos Bag of Bones o smaku coli i wanilii, w opakowaniu 85 gramów, kosztują 4,49 zł zamiast 5,79 zł. To obniżka o 22 procent.
W promocji dostępna jest również mieszanka florentynek Henry Lambertz. Opakowanie 150 gramów kosztuje 9,95 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 11,99 zł.
Pistacjowe słodkości również taniej
W nowej gazetce znalazły się także magdalenki Pâtisserie Tradition o smaku pistacjowym.
Opakowanie o wadze 250 gramów przeceniono z 7,99 zł do 6,95 zł.
To rabat wynoszący 13 procent.
Produkt może zainteresować miłośników słodkich wypieków i pistacjowych smaków.
Promocje nie kończą się na słodyczach
Action przygotował również obniżki na produkty do domu.
Na szczególną uwagę zasługuje poduszka motyl z pianki zapamiętującej kształt.
Model o wymiarach 55 × 44 × 11 cm kosztuje obecnie 41,95 zł zamiast 55,95 zł. Cena została obniżona o 25 procent.
Wśród innych ofert znalazły się także dekoracje świąteczne, artykuły kreatywne i zabawki.
Co warto kupić? Sprawdzamy ceny
Oto wybrane produkty objęte promocją tygodnia:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Trolli Sour Spookers, 175 g
|3,99 zł
|27%
|Cheetos Bag of Bones, 85 g
|4,49 zł
|22%
|Magdalenki pistacjowe, 250 g
|6,95 zł
|13%
|Florentynki Henry Lambertz, 150 g
|9,95 zł
|17%
|Figurka Halloween LED, 30 cm
|13,95 zł
|30%
|Poduszka motyl z pianki memory
|41,95 zł
|25%
Do kiedy obowiązują promocje?
Nowa oferta tygodnia obowiązuje od środy, 28 października, do wtorku, 3 listopada 2026 roku.
Sieć zastrzega, że produkty mogą być dostępne w ograniczonych ilościach, dlatego asortyment może różnić się pomiędzy placówkami.
Przed wyjazdem warto sprawdzić najnowszą gazetkę i dostępność interesujących artykułów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup słodyczy na Halloween, dekoracji albo niedrogich artykułów do domu, nowa promocja Action daje możliwość skorzystania z kilku wyraźnych obniżek.
Największy rabat spośród przedstawionych produktów dotyczy figurki LED, która potaniała o 30 procent. Z kolei najtańszym produktem z zestawienia są żelki Trolli za 3,99 zł.
Na zakupy w promocyjnych cenach klienci mają czas do 3 listopada, o ile wybrane produkty wcześniej się nie wyprzedadzą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.