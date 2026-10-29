Od czwartku w Biedronce 5+5 gratis. Kilogram popularnego produktu za 1,99 zł
Od czwartku, 29 października, w Biedronce rusza promocja, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy spożywcze. Sieć przygotowała ofertę 5+5 gratis na cukier biały w kilogramowych opakowaniach. Oznacza to, że przy zakupie dziesięciu kilogramów klient zapłaci tylko za pięć. Jest jednak ważny warunek: trzeba mieć kartę lub aplikację Moja Biedronka. Promocja potrwa do soboty, 31 października.
Gigantyczna promocja na cukier w Biedronce. Pięć kilogramów za darmo
Biedronka przygotowała specjalną ofertę na jeden z podstawowych produktów spożywczych.
Od 29 do 31 października 2026 roku klienci mogą kupić cukier biały w opakowaniach po 1 kg w promocji 5+5 gratis.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dziesięciu opakowań pięć otrzymuje się bez dodatkowej opłaty.
Przy zakupie dziesięciu kilogramów cukru objętego promocją średnia cena jednego kilograma wynosi 1,99 zł.
To właśnie tę cenę sieć podaje w gazetce promocyjnej.
Cztery marki cukru w jednej ofercie
Promocja obejmuje kilogramowe opakowania cukru białego następujących marek:
- Diamant
- Polski Cukier
- Królewski
- Sweet Family
Klienci mogą wybierać spośród wskazanych marek, w zależności od dostępności produktów w konkretnym sklepie.
Oferta może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie pieką ciasta, przygotowują domowe wypieki lub chcą uzupełnić zapasy produktów spożywczych.
Ile zapłacisz za 10 kilogramów cukru?
Z informacji zamieszczonych w gazetce wynika, że przy wykorzystaniu pełnej promocji średnia cena jednego kilograma wynosi 1,99 zł.
Oznacza to następujący koszt:
10 kg cukru – 19,90 zł łącznie.
Po przeliczeniu na pojedyncze opakowanie daje to 1,99 zł za kilogram.
Trzeba jednak pamiętać, że ta cena dotyczy zakupu w ramach promocji i nie jest zwykłą ceną jednego opakowania kupowanego oddzielnie.
Jest ważny warunek. Potrzebna karta Moja Biedronka
Aby skorzystać z promocji 5+5 gratis, należy użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Sieć wprowadziła również dzienny limit zakupów.
Limit wynosi 10 opakowań cukru dziennie na jedną kartę, w tym maksymalnie 5 opakowań gratis.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można kupić łącznie dziesięć kilogramów cukru i otrzymać pięć z nich bez dodatkowej opłaty.
Bez karty lub aplikacji rabat nie zostanie naliczony na zasadach przedstawionych w gazetce.
Promocja potrwa tylko trzy dni
Oferta rozpoczyna się w czwartek, 29 października, i kończy w sobotę, 31 października.
To zaledwie trzy dni na skorzystanie z promocji.
Warto więc wcześniej sprawdzić, czy karta Moja Biedronka jest aktywna, a przy kasie upewnić się, że rabat został prawidłowo naliczony.
Dostępność poszczególnych marek może różnić się pomiędzy placówkami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli regularnie kupujesz cukier, promocja może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Od 29 do 31 października w Biedronce obowiązuje oferta 5+5 gratis na kilogramowe opakowania cukru białego.
Przy zakupie dziesięciu opakowań zapłacisz łącznie 19,90 zł, czyli średnio 1,99 zł za kilogram.
Pamiętaj o karcie lub aplikacji Moja Biedronka i dziennym limicie dziesięciu opakowań.
Najważniejsze: pięć kilogramów cukru można otrzymać gratis, ale dopiero przy zakupie dziesięciu opakowań objętych promocją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.