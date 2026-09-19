Brak prądu i ogrzewania w bloku. Ekspert Ratusza radzi, jak przetrwać blackout w Warszawie
Wyłączenie dostaw energii elektrycznej w dużym mieście natychmiast pociąga za sobą paraliż innych kluczowych mediów – w tym sieci ciepłowniczej oraz wodociągów. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca posiadanie alternatywnych źródeł ciepła, jednak dla mieszkańców miejskich wieżowców czy bloków montaż kominka lub tradycyjnej „kozy” jest po prostu niemożliwy. Grzegorz Cieślak, ekspert z Collegium Civitas i doradca warszawskiego Ratusza ds. sytuacji kryzysowych, wyjaśnia, jak skutecznie zabezpieczyć mieszkanie i uniknąć hipotermii w razie nagłego blackoutu.
Wrażliwość aglomeracji i wyłączenia profilaktyczne. Co mówią statystyki?
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ponad 44 proc. polskich gospodarstw domowych korzysta z ciepła sieciowego, a kolejne 20,7 proc. z gazu ziemnego. Awaria zasilania zatrzymuje pompy tłoczące gorącą wodę do kaloryferów, co sprawia, że duże aglomeracje są wyjątkowo podatne na ten typ kryzysu. Ekspert zwraca uwagę, że do przerwy w dostawie prądu nie musi dojść w wyniku bezpośredniego ataku na elektrociepłownię. W przypadku zagrożenia rakietowego lub dronowego państwowe służby mogą profilaktycznie odłączyć duże sieci trakcyjne, by chronić transformatory przed przepaleniem.
Kwestie bezpieczeństwa energetycznego oraz procedury na wypadek masowych awarii reguluje ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Rządowe i samorządowe plany ratunkowe zakładają przywrócenie dostaw energii w możliwie najkrótszym czasie, jednak mieszkańcy muszą być przygotowani na samodzielne przetrwanie pierwszych kilkudziesięciu godzin.
Wielkie wyzwanie dla mieszkańców Woli, Mokotowa i Śródmieścia
W warunkach stołecznych najszybciej wychładzają się mieszkania w wielkiej płycie oraz w nowoczesnych apartamentowcach o dużych powierzchniach przeszkleń. W dzielnicach takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście fala uderzeniowa po ewentualnej eksplozji może dodatkowo wybić szyby w budynkach oddalonych nawet o kilometr. W takiej sytuacji kluczowe staje się uszczelnienie okien i zabezpieczenie pomieszczeń za pomocą folii NRC (koca ratunkowego) oraz grubych zasłon.
Ekspert kategorycznie ostrzega przed dwoma powszechnymi błędami: spożywaniem alkoholu oraz intensywnym ćwiczeniem fizycznym (np. robieniem pajacyków) przy wyziębieniu. Alkohol rozszerza naczynia krwionośne i powoduje gwałtowną utratę ciepła przez pot, z kolei gwałtowny ruch przetłacza zimną krew z wychłodzonych kończyn wprost do tułowia, co grozi zapaścią i zatrzymaniem akcji serca.
Jak krok po kroku ogrzać mieszkanie i przetrwać brak prądu
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą bezpiecznie przetrwać awarię ogrzewania w bloku:
- Zaopatrz się w grzejnik turystyczny na kartusze gazowe (propan-butan) – to bezpieczne, mobilne źródło ciepła do sporadycznego dogrzewania pomieszczeń.
- Miej pod ręką chemiczne ogrzewacze do ciała (tzw. grzejki) – saszetki rozgrzewające się do 60°C pozwalają utrzymać ciepłotę dłoni i stóp.
- Przygotuj profesjonalne śpiwory, koce i odzież termiczną – wielowarstwowy ubiór jest najskuteczniejszą barierą przed utratą temperatury.
- Spożywaj ciepłe, tłuste i wysokokaloryczne posiłki – organizm potrzebuje znacznej ilości energii do wewnętrznego wytwarzania ciepła.
- Zadbaj o zapas folii NRC i taśmy naprawczej na Woli czy Mokotowie – pozwoli to szybko uszczelnić pęknięte szyby lub odizolować jedno małe pomieszczenie domowe.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.