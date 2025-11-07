Brutalny atak w Warszawie. Pobity 18-latek znaleziony półnagi pod mostem
Warszawski Mokotów stał się miejscem wstrząsającego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami stolicy. W nocy z piątku na sobotę policjanci zatrzymali pięciu nastolatków w wieku 16 i 17 lat, podejrzanych o brutalny rozbój. Ofiarą był ich znajomy – 18-latek, którego znaleziono półprzytomnego i rozebranego do bielizny pod mostem.
Impreza skończyła się dramatem
Jak ustalili śledczy, wszystko zaczęło się podczas spontanicznej imprezy plenerowej. Między uczestnikami doszło do kłótni, która w ciągu kilku minut przerodziła się w brutalny atak. Pokrzywdzony został pobity przez własnych znajomych – napastnicy mieli go kopać i uderzać po głowie oraz tułowiu. Gdy był już niemal nieprzytomny, ukradli mu rzeczy osobiste i zostawili go pod mostem.
Na szczęście mężczyzna został zauważony przez przejeżdżającego kierowcę, który natychmiast wezwał służby ratunkowe i udzielił pierwszej pomocy.
Błyskawiczna akcja policji – nastolatkowie już za kratkami
Funkcjonariusze z mokotowskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu szybko ustalili tożsamość sprawców. Czterech 17-latków trafiło do aresztu tymczasowego, a 16-latek decyzją sądu został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
Podczas przeszukań mieszkań policjanci zabezpieczyli odzież z plamami krwi i inne dowody, które potwierdzają udział młodych napastników w zdarzeniu.
Śledczy: to nie była przypadkowa napaść
Według ustaleń policji, rozbój był wynikiem wcześniejszej kłótni. – „Sprawcy działali z premedytacją i wykorzystali fakt, że ofiara była pod wpływem alkoholu. To wyjątkowo brutalne zachowanie jak na tak młody wiek” – przekazali funkcjonariusze nieoficjalnie.
Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Nastolatkom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
Co to oznacza dla czytelnika
To kolejny przypadek, który pokazuje, jak niewinne spotkanie może przerodzić się w tragedię. Policja apeluje do młodych ludzi o rozwagę i przypomina, że agresja i przemoc w grupie nie są przejawem siły, lecz zniszczonego życia – zarówno ofiary, jak i sprawców.
