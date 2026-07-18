Burza już nad Warszawą. Grzmi, leje, mogą być przerwy w dostawach prądu. Ostrzeżenia IMGW do godziny 19
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Warszawy i niemal całego Mazowsza. Zjawiska mają wystąpić z prawdopodobieństwem 80 proc., a ostrzeżenie obowiązuje od godziny 11:00 do 19:00. Zapowiadana burza już dociera nad miasto – na lewym brzegu Wisły grzmi i leje, a chmura burzowa przesuwa się w stronę prawego brzegu.
Front znad Bałtyku niesie burze przez pół Polski
Powodem jest niż z ośrodkiem nad Bałtykiem, który w sobotę steruje pogodą nad całą Polską, a we wschodniej połowie kraju dodatkowo oddziałuje chłodny front atmosferyczny. To on odpowiada za gwałtowne zjawiska, które synoptycy zapowiadają już od godzin porannych, z największą aktywnością burz w godzinach popołudniowych na wschodnich krańcach kraju.
Ostrzeżeniami pierwszego stopnia objęto w sobotę kilkanaście województw – od zachodniej granicy po wschodnią. W strefach objętych alarmem pierwszego stopnia synoptycy mówią o opadach rzędu 15-30 litrów na metr kwadratowy, porywach wiatru dochodzących do 85 km/h i możliwych opadach gradu. W części kraju, głównie na południowym wschodzie, opady mogą lokalnie sięgnąć nawet 40 l/mkw, a grad osiągać średnicę 2-3 cm.
Warszawa w żółtej strefie, ale nie najgorzej
Dla samej Warszawy IMGW wskazuje stopień pierwszy z 80-procentowym prawdopodobieństwem wystąpienia burzy w oknie 11:00-19:00. To niższy poziom zagrożenia niż na południowym wschodzie kraju – w powiatach krośnieńskim, przemyskim, sanockim, bieszczadzkim, jasielskim i brzozowskim w woj. podkarpackim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, z opadami do 40 l/mkw i porywami wiatru do 90 km/h, ważne od 11:00 do 21:00.
Z relacji widocznych już teraz nad miastem wynika, że komórka burzowa wchodzi nad Warszawę od zachodu – lewa strona miasta ma za sobą pierwsze grzmoty i ulewę, prawy brzeg dopiero się na nią szykuje. Kto jest teraz na Pradze, Grochowie czy w Wawrze, ma jeszcze chwilę, żeby schować się przed opadami.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje też praktycznie całe województwo mazowieckie – poza Warszawą dotyczy między innymi powiatów piaseczyńskiego, otwockiego, legionowskiego, pruszkowskiego, grójeckiego, radomskiego i płockiego. Front burzowy nad Mazowszem to kontynuacja niestabilnej pogody, która towarzyszy regionowi od kilku dni – w piątek wieczorem obowiązywało tu podobne ostrzeżenie, ważne do godziny 10:00 w sobotę, z opadami do 35 mm i porywami do 80 km/h.
Jak się zachować, gdy nadciąga burza?
Kto planuje sobotnie popołudnie na działce, nad wodą czy na rowerze wzdłuż Wisły, ten powinien zerknąć na prognozę zanim wyjdzie z domu – zjawiska burzowe w tej fali potrafią rozwijać się gwałtownie, więc czyste niebo o 10:00 nie gwarantuje spokojnego popołudnia. Warto zabezpieczyć na balkonie i tarasie przedmioty, które silny wiatr może porwać – donice, suszarki, parasole ogrodowe – oraz zaplanować powrót do domu przed godzinami największej aktywności burz.
Jeśli burza zaskoczy na zewnątrz, najbezpieczniej zejść z otwartej przestrzeni i unikać stania pod pojedynczymi drzewami, które przy porywach dochodzących do 85 km/h łatwo tracą konary. Kierowcy powinni liczyć się z ograniczoną widocznością podczas ulewnych opadów i możliwością zalania nisko położonych odcinków dróg, szczególnie w rejonach, które w ostatnich dniach już zmagały się z intensywnymi burzami.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.