Burza po słowach Tuska i Mentzena. Tusk: „Łapy precz od polskich żołnierzy”
Rosyjski atak dronowy, który zakończył się uszkodzeniem domu w miejscowości Wyryki, wywołał falę komentarzy w polskiej polityce. Premier Donald Tusk w ostrych słowach obwinił Moskwę, podkreślając, że cała odpowiedzialność spoczywa na autorach prowokacji. W sieci zawrzało, gdy chwilę później głos zabrał Sławomir Mentzen, krytykując rząd za sposób informowania opinii publicznej.
Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy.
— Donald Tusk (@donaldtusk) September 16, 2025
Tusk: „Łapy precz od polskich żołnierzy”
Szef rządu nie pozostawił złudzeń, wskazując jednoznacznie winnych incydentu. – Cała odpowiedzialność za uszkodzenia w Wyrykach spada na Rosję. To rosyjska prowokacja, której celem było testowanie polskiej obrony – napisał Tusk w mediach społecznościowych. Premier zaznaczył, że szczegóły incydentu zostaną przedstawione opinii publicznej po zakończeniu działań odpowiednich służb i dochodzenia. – Łapy precz od polskich żołnierzy – dodał stanowczo.
Mentzen: „Pretensje nie do żołnierzy, ale do rządu”
Opozycja szybko zabrała głos. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że winą nie można obarczać polskich żołnierzy. – Nikt nie ma pretensji do żołnierzy, bo to nie ich wina, że rakieta zawiodła. Pretensje mamy do rządu, który dezinformował w tej sprawie i kompromitował Polskę na forum ONZ – napisał polityk. Jego zdaniem premier, broniąc żołnierzy, próbuje odwrócić uwagę od błędów własnego rządu.
Rosyjska prowokacja i jej skutki
Służby potwierdzają, że rosyjskie drony zmierzały w stronę polskiego terytorium w sposób zaplanowany i z pełną świadomością konsekwencji. Eksperci oceniają, że był to kolejny test odporności NATO i polskich sił zbrojnych. Uszkodzenie domu w Wyrykach, choć szczęśliwie bez ofiar w ludziach, stało się dowodem na realne zagrożenie ze strony Moskwy.
Polacy zaniepokojeni, politycy w ogniu sporu
Wydarzenia z ostatnich dni wywołały nie tylko strach, ale i pytania o skuteczność polskiej obrony powietrznej. Jedni podkreślają profesjonalizm wojska i szybkie działanie sojuszników, inni zarzucają rządowi zbyt późne i chaotyczne informowanie o incydencie.
Co dalej?
Na odpowiedzi ze strony NATO i polskiego rządu czekają nie tylko politycy, ale i zwykli mieszkańcy. Jedno jest pewne – atak w Wyrykach i polityczna burza, która po nim wybuchła, będą miały dalekosiężne konsekwencje zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
