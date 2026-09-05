Burze nad Warszawą. IMGW ostrzega przed wiatrem do 80 km/h i gradem
Sobota 5 września przyniesie w Warszawie gwałtowniejszą pogodę. IMGW wydał ostrzeżenie 1. stopnia przed burzami, które mogą przynieść intensywny deszcz, porywy wiatru do 80 km/h i lokalny grad. Alert zacznie obowiązywać o godz. 14:00, dlatego mieszkańcy mają jeszcze trochę czasu na zabezpieczenie balkonów, samochodów i rzeczy pozostawionych na zewnątrz.
Ostrzeżenie zacznie obowiązywać o godz. 14:00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął Warszawę żółtym ostrzeżeniem przed burzami. Alert będzie ważny od godz. 14:00 do godz. 20:00 w sobotę 5 września.
Według komunikatu miejscami prognozowane są opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru osiągające do 80 km/h. Lokalnie może pojawić się również grad.
Nie oznacza to, że burza przejdzie z taką samą siłą przez każdą część Warszawy. Komórki burzowe mają charakter lokalny i mogą rozwijać się szybko. W jednej dzielnicy może skończyć się na krótkim deszczu, podczas gdy kilka kilometrów dalej pojawi się silny wiatr i intensywna ulewa.
IMGW zapowiada dynamiczną pogodę w całym regionie
Prognoza IMGW na weekend wskazuje, że Polska znajduje się pod wpływem rozległego niżu znad zachodniej Rosji. Dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego zapowiadane są miejscami przelotne opady deszczu i możliwe burze.
Temperatura maksymalna w Warszawie ma wynieść około 20°C. Wiatr poza burzami będzie umiarkowany i okresami dość silny, a lokalnie na północy regionu jego porywy mogą dochodzić nawet do 80 km/h.
Najbardziej niebezpieczne będą jednak krótkotrwałe, gwałtowne porywy związane bezpośrednio z burzami. To właśnie wtedy lekkie przedmioty pozostawione na balkonach mogą zostać porwane, a konary drzew mogą się łamać.
20 mm deszczu to 20 litrów wody na metr kwadratowy
Prognozowana suma opadów od 15 mm do 20 mm oznacza, że na każdy metr kwadratowy powierzchni może spaść miejscami od 15 do 20 litrów wody.
Jeżeli taki deszcz spadnie w krótkim czasie, na ulicach mogą tworzyć się lokalne rozlewiska. Największe problemy pojawiają się zwykle w obniżeniach terenu, przy niedrożnych studzienkach, w garażach podziemnych i pod wiaduktami.
Kierowcy nie powinni wjeżdżać w zalaną jezdnię, jeśli nie są w stanie ocenić głębokości wody. Kilkanaście centymetrów może wystarczyć, aby samochód stracił przyczepność albo doszło do zalania elementów układu napędowego.
Wiatr do 80 km/h może porwać rzeczy z balkonu
Porywy do 80 km/h są wystarczająco silne, aby przewrócić lekkie meble ogrodowe, suszarki, doniczki, parasole i dekoracje balkonowe. Przed godz. 14:00 najlepiej przenieść takie przedmioty do mieszkania.
Nie należy zakładać, że wystarczy ustawić je bliżej ściany. Kierunek podmuchu może gwałtownie się zmienić, a balkon na wyższym piętrze jest dodatkowo bardziej narażony na wiatr.
Przedmiot zrzucony z kilku pięter może uszkodzić samochód albo stworzyć realne zagrożenie dla przechodniów. Dlatego luźne rzeczy powinny być zabrane lub solidnie przymocowane.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.