Butelkomaty już działają, ale nie wszędzie oddasz bon. Wiemy, gdzie zadziała, a gdzie nie
Bon z Biedronki wykorzystasz w każdym sklepie w Polsce, ale ten z Żabki już nie. Nowy system kaucyjny, który miał być prosty i wygodny, w praktyce ujawnił ważny haczyk — wszystko zależy od tego, kto jest właścicielem sklepu i pod jakim numerem NIP działa.
Bon z Biedronki działa w całej Polsce, ale z Żabki już nie. Wyjaśniamy, jak naprawdę działa system kaucyjny
Nowy system kaucyjny obowiązuje od października, a wraz z nim w sklepach pojawiły się automaty do zwrotu butelek i puszek. Klienci szybko zauważyli jednak pewien haczyk – nie każdy bon za oddane opakowania można wykorzystać w dowolnym sklepie. Bon z Biedronki zadziała w całej Polsce, ale z Żabki już nie.
Jak działa system kaucyjny
Do każdego napoju w plastikowej butelce, puszce lub szklanej butelce wielorazowej doliczana jest kaucja: 50 groszy lub 1 zł. Gdy klient odda puste opakowania do butelkomatu, automat wyda bon o wartości kaucji. Paragon nie jest potrzebny – wystarczy, że opakowanie będzie oznaczone odpowiednim kodem. Bon można zrealizować przy kasie, obniżając wartość zakupów, lub wymienić na gotówkę.
Wszystko zależy od NIP-u, nie od logo
Zasada jest prosta: jeżeli wszystkie sklepy sieci działają pod tym samym numerem NIP, bon można wykorzystać w dowolnym z nich. Tak jest w przypadku Biedronki, Lidla i Kauflandu.
– Voucher można wykorzystać podczas zakupów w każdym sklepie naszej sieci, obniżając o jego wartość kwotę do zapłaty – potwierdziła Agnieszka Koc, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka.
Kaufland dodaje, że jego bon jest ważny aż 100 dni i obowiązuje w całym kraju. Lidl również potwierdza, że zwrot kaucji można uzyskać w formie gotówki lub bonu do wykorzystania w dowolnym sklepie sieci.
Dlaczego bon z Żabki działa tylko lokalnie
W Żabce sytuacja wygląda inaczej. Sieć działa w modelu franczyzowym, a każdy sklep jest osobnym przedsiębiorstwem z własnym numerem NIP. W praktyce oznacza to, że bon wydany w jednej Żabce można zrealizować tylko w tym konkretnym punkcie.
– Bon wygenerowany przy zwrocie opakowania będzie można wykorzystać w tym samym sklepie Żabka – wyjaśniło biuro prasowe sieci.
Powód jest prosty: to właściciel danego sklepu odpowiada za system zwrotu, a nie cała sieć.
Kiedy system obejmie wszystkie sklepy
Na razie obowiązuje okres przejściowy, który potrwa do końca 2025 roku. Nie wszystkie napoje na półkach mają jeszcze oznaczenia kaucji, dlatego butelkomaty nie przyjmują każdego opakowania. System w pełni zacznie działać dopiero wtedy, gdy producenci i sklepy dostosują się do nowych przepisów.
Warto wiedzieć przed oddaniem butelek
Jeśli oddajesz butelki w drodze lub w mieście, najlepiej wybieraj duże sieci jak Biedronka, Lidl czy Kaufland – bon zrealizujesz w dowolnym sklepie w kraju. Jeżeli robisz zakupy blisko domu, w osiedlowej Żabce, bon wykorzystasz na miejscu przy kolejnych zakupach.
Nowy system ma zachęcać do recyklingu, ale też uczyć świadomego wyboru. Bo choć butelka jest ta sama, nie każdy bon będzie działał tak samo.
