Były komendant główny policji usłyszał zarzuty. Prokuratura ujawnia szczegóły
Nowe ustalenia w śledztwie dotyczącym afery Pegasusa. Były komendant główny policji Jarosław S. usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków w związku z wykorzystywaniem przez policję oprogramowania szpiegowskiego. Według Prokuratury Krajowej system był używany bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, mimo ryzyka ujawnienia informacji niejawnych. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
O sprawie poinformowano w piątek, 27 listopada 2026 roku. Zarzut został przedstawiony byłemu szefowi policji już 16 listopada przez prokuratora z Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej. Śledczy badają okoliczności stosowania Pegasusa przez polskie służby oraz bezpieczeństwo danych pozyskiwanych podczas kontroli operacyjnych.
Były komendant policji z zarzutem. Chodzi o system Pegasus
Zarzut dotyczy okresu od 10 maja 2019 roku do 22 marca 2022 roku.
Według prokuratury Jarosław S., pełniąc funkcję komendanta głównego policji, dopuścił do wykorzystywania systemu Pegasus podczas kontroli operacyjnych, mimo że oprogramowanie nie posiadało wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Śledczy twierdzą również, że podejrzany wiedział o zagrożeniach związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.
Mimo to miał nie podjąć odpowiednich działań zmierzających do sprawdzenia bezpieczeństwa systemu.
W ocenie prokuratury takie postępowanie oznaczało niedopełnienie obowiązków służbowych i działanie na szkodę interesu publicznego.
Chodzi przede wszystkim o brak wymaganej ochrony informacji pozyskiwanych podczas działań operacyjnych policji, a także metod stosowanych przez funkcjonariuszy.
Zarzut został zakwalifikowany z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, który dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.
Za takie przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.
Jarosław S. nie przyznał się do winy. Prokuratura nie zastosowała środków zapobiegawczych
Były komendant główny policji stawił się w prokuraturze po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie w charakterze podejrzanego.
Podczas czynności procesowych nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
Skorzystał również z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Prokuratura poinformowała, że nie było potrzeby stosowania wobec niego środków zapobiegawczych.
Oznacza to, że w związku z tym zarzutem nie zdecydowano o zastosowaniu między innymi dozoru policji czy poręczenia majątkowego.
Przedstawienie zarzutu nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem winy. O ewentualnej odpowiedzialności karnej byłego komendanta rozstrzygnie sąd, jeśli sprawa zakończy się skierowaniem aktu oskarżenia.
Pegasus bez wymaganej akredytacji. Śledczy wskazują na zagrożenie dla tajnych danych
Jednym z najważniejszych wątków śledztwa jest bezpieczeństwo informacji gromadzonych przez służby.
Pegasus to zaawansowane oprogramowanie opracowane przez izraelską firmę NSO Group.
System umożliwia uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w smartfonach, w tym wiadomości, zdjęć, nagrań oraz innych informacji.
Może również pozwalać na korzystanie z mikrofonu i kamery urządzenia.
Tak szerokie możliwości sprawiają, że stosowanie podobnych narzędzi przez służby wymaga szczególnej kontroli i zabezpieczenia pozyskiwanych danych.
Prokuratura wskazuje, że Pegasus wykorzystywany przez polskie instytucje nie posiadał wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Akredytacja służy potwierdzeniu, że system spełnia określone wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych.
Według śledczych brak takiego zabezpieczenia stwarzał ryzyko dla danych uzyskiwanych podczas czynności operacyjnych.
W październiku 2026 roku Prokuratura Krajowa przedstawiła również informacje dotyczące opinii biegłych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat funkcjonowania i bezpieczeństwa Pegasusa.
Ustalenia te stanowią część szerszego postępowania dotyczącego wykorzystywania systemu przez polskie służby.
Afera Pegasusa. Komisja śledcza wskazała na milionowe wydatki
Sprawa Pegasusa od kilku lat pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów dotyczących działalności polskich służb specjalnych.
Sejmowa komisja śledcza badała legalność zakupu i wykorzystywania systemu, a także sposób pozyskiwania informacji podczas kontroli operacyjnych.
W październiku 2026 roku przewodnicząca komisji Magdalena Sroka przedstawiła raport końcowy.
Według ustaleń komisji zakup systemu kosztował 33,4 mln zł, z czego 25 mln zł pochodziło z Funduszu Sprawiedliwości.
Posłowie wskazali również, że późniejsze koszty eksploatacji oprogramowania mogły być co najmniej równie wysokie.
Komisja zarzuciła ówczesnym władzom wykorzystywanie Pegasusa do inwigilacji osób związanych między innymi z opozycją polityczną, wymiarem sprawiedliwości i samorządami.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości kwestionują te ustalenia oraz legalność działania komisji śledczej, powołując się między innymi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Krajową jest odrębnym postępowaniem karnym, w którym odpowiedzialność poszczególnych osób oceniana jest na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.
Kolejne zarzuty w sprawie Pegasusa. Śledztwo nadal trwa
Jarosław S. nie jest pierwszym byłym szefem służb, który usłyszał zarzuty związane z bezpieczeństwem korzystania z Pegasusa.
Wcześniej prokuratura postawiła zarzuty między innymi byłym szefom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Śledczy badają kilka wątków, w tym legalność kontroli operacyjnych, sposób przechowywania uzyskanych informacji oraz bezpieczeństwo samego oprogramowania.
Nowy zarzut wobec byłego komendanta głównego policji rozszerza postępowanie o odpowiedzialność kierownictwa tej formacji.
Najważniejsze pozostaje ustalenie, czy osoby odpowiedzialne za dopuszczenie Pegasusa do użytku miały świadomość zagrożeń i czy podjęły działania wymagane przepisami o ochronie informacji niejawnych.
Prokuratura kontynuuje postępowanie, a Jarosław S. pozostaje podejrzanym. Na obecnym etapie nie przyznaje się do winy, a ostateczne rozstrzygnięcie sprawy będzie należało do sądu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.