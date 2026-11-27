ZUS może wstrzymać dodatek do emerytury. Seniorzy muszą uważać na te zasady
Ukończenie 75 lat oznacza dla większości emerytów automatyczne przyznanie dodatku pielęgnacyjnego. W 2026 roku świadczenie wynosi 366,68 zł miesięcznie i jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Nie wszyscy seniorzy zachowają jednak prawo do tych pieniędzy. W określonych sytuacjach ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku, a równoczesne pobieranie innego świadczenia pielęgnacyjnego może zakończyć się koniecznością zwrotu pieniędzy.
Dodatek pielęgnacyjny jest jednym z najważniejszych świadczeń uzupełniających wypłacanych starszym osobom. Po ukończeniu 75 lat jego przyznanie nie wymaga składania wniosku ani przedstawiania dokumentacji medycznej. Przepisy przewidują jednak wyjątki, o których wielu seniorów nie wie. Szczególne znaczenie mają pobyt w określonych placówkach opiekuńczych oraz jednoczesne pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego z gminy.
Dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku. ZUS wypłaca 366,68 zł miesięcznie
Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Kwota została ustalona w ramach corocznej waloryzacji emerytur i rent.
Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które ukończyły 75 lat. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje je z urzędu.
Oznacza to, że senior nie musi składać osobnego wniosku, odwiedzać lekarza orzecznika ani dokumentować problemów zdrowotnych.
Prawo do dodatku wynika z osiągnięcia określonego wieku i posiadania odpowiedniego świadczenia emerytalno-rentowego.
Co istotne, wysokość emerytury nie ma znaczenia. Dodatek przysługuje zarówno osobom pobierającym niskie świadczenia, jak i emerytom otrzymującym znacznie wyższe przelewy.
Pieniądze są wypłacane razem z podstawową emeryturą lub rentą, w tym samym terminie.
Dodatek podlega również corocznej waloryzacji, dlatego jego wysokość może zmieniać się wraz z marcową podwyżką świadczeń.
Nie oznacza to jednak, że samo ukończenie 75 lat gwarantuje wypłatę dodatku w każdej sytuacji.
ZUS może wstrzymać dodatek pielęgnacyjny. Decyduje pobyt w placówce
Jednym z najważniejszych wyjątków przewidzianych w przepisach jest pobyt w określonych placówkach zapewniających całodobową opiekę.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO), chyba że przebywa poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.
To bardzo ważne rozróżnienie.
Zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze zapewniają długoterminową opiekę osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej pomocy.
Jeżeli senior spędza w takiej placówce znaczną część miesiąca, może nie mieć prawa do dodatku za ten okres.
Przepisy przewidują jednak możliwość zachowania świadczenia, gdy pobyt poza zakładem przekracza dwa tygodnie w miesiącu.
Dlatego znaczenie ma nie tylko sam fakt przyjęcia do placówki, ale również rzeczywisty czas przebywania poza nią.
W razie wątpliwości warto sprawdzić dokumentację pobytu i wyjaśnić sytuację z ZUS.
14 czy 15 dni poza placówką? Jeden dzień może przesądzić o wypłacie
Przepisy wskazują konkretną granicę. Senior musi przebywać poza ZOL lub ZPO przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.
W praktyce istotne jest więc przekroczenie 14 dni.
Przykładowo emeryt, który spędził w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 20 dni, a poza nim zaledwie 10 dni, nie spełnia ustawowego warunku pozwalającego zachować dodatek.
Inaczej może wyglądać sytuacja osoby, która przez 15 dni przebywała poza placówką.
W takim przypadku warunek dotyczący okresu dłuższego niż dwa tygodnie jest spełniony.
Szczególnie ważne jest odpowiednie udokumentowanie pobytu.
Jeżeli senior regularnie opuszcza placówkę, na przykład w związku z pobytami u rodziny, warto prowadzić dokładną ewidencję tych okresów.
Pozwoli to łatwiej wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące prawa do dodatku.
Jeżeli świadczenie było wypłacane mimo braku uprawnienia, może powstać konieczność rozliczenia nienależnie pobranych pieniędzy.
Dlatego każdą zmianę mającą wpływ na prawo do dodatku należy wyjaśniać z organem wypłacającym świadczenie.
Pobyt w DPS a dodatek pielęgnacyjny. Nie każdy dom opieki oznacza utratę pieniędzy
W przypadku domów pomocy społecznej sytuacja wygląda inaczej niż w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Samo zamieszkanie w domu pomocy społecznej (DPS) co do zasady nie powoduje automatycznej utraty dodatku pielęgnacyjnego.
Art. 75 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach wymienia bowiem ZOL oraz ZPO, a nie wszystkie domy pomocy społecznej.
Istnieje jednak szczególny wyjątek wynikający z art. 158 ustawy o pomocy społecznej.
Dotyczy on osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej, które zostały skierowane do takich placówek przed 1 stycznia 2004 roku.
W ich przypadku dodatek nie przysługuje, chyba że przebywają poza domem przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.
To ważne, ponieważ pojęcia DPS, ZOL i ZPO bywają używane zamiennie w codziennych rozmowach, mimo że są to różne rodzaje placówek.
Dlatego przed uznaniem, że senior utracił prawo do świadczenia, należy sprawdzić formalny status miejsca, w którym przebywa, oraz podstawę jego przyjęcia.
Nie każda przeprowadzka do domu opieki oznacza wstrzymanie pieniędzy z ZUS.
Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny. Tych dwóch świadczeń nie wolno łączyć
Druga sytuacja, na którą szczególnie powinni uważać seniorzy, dotyczy jednoczesnego pobierania dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego.
Choć nazwy obu świadczeń są bardzo podobne, pieniądze pochodzą z różnych systemów.
Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS wraz z emeryturą lub rentą.
Z kolei zasiłek pielęgnacyjny przyznaje właściwy organ samorządowy, najczęściej za pośrednictwem urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej.
W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Przepisy nie pozwalają jednak na równoczesne pobieranie obu świadczeń przez tę samą osobę.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Ważne jest przy tym rozróżnienie, które świadczenie podlega wstrzymaniu.
Samo pobieranie zasiłku z gminy nie jest podstawą do odebrania prawidłowo przyznanego dodatku z ZUS. To prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustaje po uzyskaniu prawa do dodatku.
Dlatego seniorzy otrzymujący wcześniej zasiłek z gminy powinni szczególnie uważać po ukończeniu 75 lat.
Pułapka 75. urodzin. Senior może zostać zobowiązany do zwrotu pieniędzy
Problem pojawia się najczęściej wtedy, gdy senior otrzymywał zasiłek pielęgnacyjny jeszcze przed ukończeniem 75. roku życia.
Po osiągnięciu tego wieku ZUS automatycznie przyznaje mu dodatek pielęgnacyjny do emerytury.
Jeżeli jednak gmina nadal wypłaca wcześniejszy zasiłek, może dojść do jednoczesnego pobierania dwóch świadczeń, których przepisy nie pozwalają łączyć.
Przykładowo emeryt otrzymuje z ZUS 366,68 zł dodatku pielęgnacyjnego.
Jednocześnie na jego konto nadal wpływa 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminę.
Senior może uznać, że oba przelewy są prawidłowe, ponieważ zostały przyznane przez różne instytucje.
W rzeczywistości może jednak dojść do pobierania świadczenia, do którego utracił prawo.
Jeżeli sytuacja utrzymuje się przez wiele miesięcy, kwota wymagająca rozliczenia może stać się znacząca.
Przepisy przewidują możliwość dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a w określonych przypadkach również odsetek.
Dlatego tak ważne jest szybkie poinformowanie gminy o przyznaniu dodatku przez ZUS.
Co zrobić po ukończeniu 75 lat, żeby nie zwracać pieniędzy?
Senior, który przed 75. urodzinami pobierał zasiłek pielęgnacyjny, powinien sprawdzić, czy po przyznaniu dodatku z ZUS wcześniejsze świadczenie zostało prawidłowo rozliczone.
Najważniejsze jest zawiadomienie urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej, który dotychczas wypłacał zasiłek.
W zgłoszeniu należy poinformować o uzyskaniu prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.
Urząd powinien następnie zweryfikować uprawnienie do zasiłku oraz podjąć odpowiednie działania dotyczące jego dalszej wypłaty.
Warto zachować potwierdzenie przekazania informacji.
Jeżeli oba świadczenia były już wypłacane równocześnie, najlepiej niezwłocznie wyjaśnić sytuację z właściwą instytucją.
Nie należy zakładać, że skoro pieniądze wpłynęły na konto, to można je bezpiecznie wydać.
W przypadku stwierdzenia nienależnej wypłaty organ może wydać decyzję zobowiązującą do zwrotu określonej kwoty.
Szybkie zgłoszenie pozwala ograniczyć ryzyko dalszego narastania zadłużenia.
Dodatek pielęgnacyjny można dostać przed 75. rokiem życia. Obowiązują inne warunki
Nie wszyscy wiedzą, że dodatek pielęgnacyjny jest dostępny również dla osób młodszych.
W ich przypadku decydujące znaczenie ma stan zdrowia.
Świadczenie może zostać przyznane osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Muszą więc zostać spełnione oba warunki.
Sama niepełnosprawność lub częściowa niezdolność do pracy nie oznacza automatycznego prawa do dodatku.
W przeciwieństwie do osób po 75. roku życia młodszy świadczeniobiorca musi złożyć odpowiedni wniosek.
Konieczne jest również przedstawienie dokumentacji medycznej, w tym zaświadczenia o stanie zdrowia na formularzu OL-9.
ZUS może skierować osobę ubiegającą się o świadczenie na badanie przez lekarza orzecznika.
Po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania organ rentowy wydaje decyzję dotyczącą prawa do dodatku.
Jeżeli senior nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może skorzystać z przewidzianej prawem procedury odwoławczej.
Czy ZUS może odebrać dodatek bez wcześniejszego ostrzeżenia?
Wstrzymanie wypłaty dodatku pielęgnacyjnego nie powinno być utożsamiane z dowolną decyzją urzędnika.
Prawo do świadczenia wynika z ustawy, która określa zarówno warunki jego przyznania, jak i okoliczności wyłączające uprawnienie.
Jeżeli ZUS ustali, że świadczeniobiorca nie spełnia określonych wymagań, może podjąć działania dotyczące dalszej wypłaty.
Ważne jest jednak ustalenie przyczyny takiego rozstrzygnięcia.
Senior powinien sprawdzić, czy problem dotyczy pobytu w placówce opiekuńczej, dokumentacji potwierdzającej uprawnienie czy innej okoliczności.
W przypadku wydania decyzji, z którą świadczeniobiorca się nie zgadza, można odwołać się do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
Co do zasady termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc od doręczenia decyzji.
Odwołanie składa się za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała rozstrzygnięcie.
Postępowanie odwoławcze w tego rodzaju sprawach jest wolne od opłat sądowych.
Szczególnie ważne jest zachowanie dokumentacji dotyczącej pobytu w placówce oraz korespondencji z ZUS.
Może ona mieć istotne znaczenie podczas wyjaśniania sporu.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie seniorzy mogą wyjaśnić sprawę dodatku?
Przepisy dotyczące dodatku pielęgnacyjnego obowiązują jednakowo w całej Polsce, również w Warszawie i województwie mazowieckim.
Mieszkańcy stolicy, którzy mają wątpliwości dotyczące wypłaty 366,68 zł, mogą zwrócić się do właściwej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Sprawę można wyjaśnić także za pośrednictwem oficjalnych kanałów obsługi ZUS.
Jeżeli problem dotyczy jednoczesnego pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, należy skontaktować się z instytucją samorządową wypłacającą to świadczenie.
W Warszawie sprawy świadczeń rodzinnych prowadzą właściwe jednostki miejskie.
W pozostałych miejscowościach Mazowsza odpowiedzialność za rozpatrywanie takich spraw spoczywa na odpowiednich urzędach gminnych, miejskich lub wyznaczonych jednostkach pomocy społecznej.
Szczególnie ważna jest szybka reakcja rodzin seniorów przebywających w placówkach opiekuńczych.
Warto ustalić, czy bliski przebywa w DPS, ZOL czy ZPO, ponieważ rodzaj placówki może wpływać na uprawnienie do dodatku.
Samo określenie „dom opieki” nie wystarcza do oceny sytuacji prawnej.
Czy dodatek pielęgnacyjny wzrośnie w 2027 roku?
Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami.
Oznacza to, że jego wysokość jest dostosowywana na podstawie wskaźnika waloryzacji obowiązującego od marca danego roku.
Od 1 marca 2026 roku podstawowa kwota świadczenia wynosi 366,68 zł.
Kolejna waloryzacja została przewidziana na marzec 2027 roku.
Ostateczna wysokość dodatku będzie zależeć od wskaźnika ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na 27 listopada 2026 roku nie należy więc traktować żadnej prognozowanej kwoty jako ostatecznej stawki na przyszły rok.
Niezależnie od przyszłej waloryzacji nadal będą obowiązywały ustawowe zasady dotyczące przyznawania i wypłaty świadczenia, o ile przepisy nie zostaną zmienione.
Masz 75 lat lub opiekujesz się seniorem? Sprawdź te rzeczy, zanim zabraknie pieniędzy
Dodatek pielęgnacyjny w wysokości 366,68 zł miesięcznie stanowi ważne wsparcie dla wielu starszych osób.
Nie oznacza to jednak, że raz przyznane świadczenie zawsze będzie wypłacane bez względu na okoliczności.
Najważniejsze jest sprawdzenie, czy senior nie przebywa w placówce, której dotyczą ustawowe ograniczenia.
W przypadku zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych znaczenie ma czas przebywania poza placówką.
Osobną uwagę należy zwrócić na zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminę.
Jeżeli ZUS przyznał dodatek pielęgnacyjny, należy poinformować właściwy urząd o uzyskaniu prawa do tego świadczenia.
Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której senior przez wiele miesięcy pobiera pieniądze, które później mogą zostać uznane za nienależne.
Warto także pamiętać, że samo zamieszkanie w zwykłym domu pomocy społecznej nie jest automatyczną podstawą do wstrzymania dodatku. Wyjątek obejmuje szczególną grupę osób skierowanych do ponadgminnych DPS przed 1 stycznia 2004 roku.
Najważniejsza zasada jest prosta: ukończenie 75 lat daje prawo do automatycznego przyznania dodatku pielęgnacyjnego osobie uprawnionej do emerytury lub renty, ale nie zwalnia z obowiązku przestrzegania warunków jego wypłaty. W razie zmiany sytuacji seniora najlepiej wyjaśnić sprawę z ZUS lub właściwym urzędem, zanim pojawi się konieczność zwrotu pieniędzy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.