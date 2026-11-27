Tusk porównał Nawrockiego do Grincha. Pałac Prezydencki odpowiada
Ostra wymiana zdań między Donaldem Tuskiem a Pałacem Prezydenckim. Premier porównał Karola Nawrockiego do Grincha po tym, jak prezydent zawetował reformę podatkową. Ustawa miała przynieść niższy PIT około 3,5 mln Polaków. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nie pozostał dłużny i odpowiedział premierowi w mediach społecznościowych.
Tusk uderzył w Nawrockiego. Rzecznik prezydenta odpowiedział
„Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki” – napisał Donald Tusk, krytykując piątkowe weto prezydenta.
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.
„Panie Premierze, nie każda ustawa zapakowana w świąteczny papier jest prezentem dla Polaków. A Grincha najlepiej poszukać przed lustrem” – odpowiedział Rafał Leśkiewicz.
Rzecznik przypomniał również niezrealizowaną obietnicę podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Działania rządu określił jako „Himalaje hipokryzji”.
Do dyskusji włączył się także minister finansów Andrzej Domański. Zarzucił prezydentowi, że stanął po stronie wielkich koncernów zamiast Polaków.
Leśkiewicz odpowiedział, że rządowe przepisy uderzyłyby w dziesiątki tysięcy przedsiębiorców korzystających z ryczałtu oraz rozwijające się polskie firmy.
Cóż szkodzi obiecać.
#Himalajehipokryzji https://t.co/gla2duYZ08
— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 27, 2026
O co chodzi w zawetowanej ustawie? Miliony Polaków miały zyskać
Reforma przewidywała podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł i wprowadzenie nowej stawki PIT wynoszącej 24 proc. dla dochodów między 130 tys. a 150 tys. zł.
Według rządu na zmianach mogło skorzystać około 3,5 mln podatników. Maksymalne oszczędności wyniosłyby 3600 zł rocznie.
Jednocześnie ustawa zakładała podwyższenie CIT dla największych firm z 19 do 22 proc. oraz ograniczenie dostępu do ryczałtu.
Prezydent uzasadnił weto tym, że reforma zwiększałaby obciążenia przedsiębiorców, a większość podatników nie otrzymałaby żadnej ulgi.
Weto oznacza, że planowane zmiany nie wejdą automatycznie w życie od 1 stycznia 2027 roku. Sejm może jednak odrzucić decyzję prezydenta większością trzech piątych głosów. Jeśli tego nie zrobi, dotychczasowe progi PIT pozostaną bez zmian.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.