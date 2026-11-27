Cyberatak na Autopay. Banki wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia. Klienci powinni to wiedzieć
Polskie banki reagują na cyberatak na Autopay, popularnego operatora płatności elektronicznych. Erste Bank Polska, Alior Bank, mBank i PKO BP wdrożyły dodatkowe środki bezpieczeństwa, ponieważ dane części kart płatniczych mogły zostać ujawnione. Niektórzy klienci otrzymują SMS-y i e-maile z ostrzeżeniami, a wybrane transakcje internetowe mogą wymagać dodatkowej autoryzacji lub zostać odrzucone. Banki apelują o sprawdzanie historii płatności i szybkie reagowanie na podejrzane operacje.
Do incydentu doszło w listopadzie 2026 roku. Autopay potwierdził, że nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do części infrastruktury firmy oraz danych związanych z obsługiwanymi płatnościami. Choć spółka nie potwierdziła dotychczas skopiowania ani wykorzystania informacji przez przestępców, banki rozpoczęły działania zapobiegawcze. W niektórych przypadkach zalecają nawet wymianę karty.
Cyberatak na Autopay. Dane kart płatniczych mogły zostać ujawnione
11 listopada 2026 roku Autopay wykrył nieautoryzowany dostęp do swojej infrastruktury informatycznej.
Firma obsługuje płatności elektroniczne wykorzystywane między innymi podczas zakupów internetowych i opłacania usług.
Incydent mógł dotyczyć części danych przetwarzanych podczas realizacji transakcji.
Według komunikatów spółki zagrożone mogły zostać adresy e-mail, adresy IP oraz numery telefonów, jeśli płatność dotyczyła doładowania telefonu.
Największe obawy dotyczą jednak danych kart płatniczych.
Z informacji przekazanych części klientów wynika, że nieuprawniony dostęp mógł obejmować numer karty, datę jej ważności, kod zabezpieczający CVC2 lub CVV2 oraz dane posiadacza.
Takie informacje mogą zostać wykorzystane podczas prób przeprowadzania nieautoryzowanych płatności internetowych.
Autopay podkreśla jednak, że dotychczas nie potwierdził skopiowania ani wykorzystania danych. Nie może jednocześnie całkowicie wykluczyć takiego scenariusza.
Firma zapewnia także, że incydent nie dotyczył loginów i haseł do bankowości internetowej ani haseł do aplikacji Autopay.
Erste Bank Polska i Alior Bank wprowadzają nowe zabezpieczenia
Na zagrożenie zareagowały kolejne instytucje finansowe.
Erste Bank Polska poinformował o wdrożeniu dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa oraz monitorowania płatności realizowanych kartami.
Bank zapowiedział również, że jeżeli konieczne będą dalsze działania zapobiegawcze, będzie kontaktował się z klientami indywidualnie.
Podobne kroki podjął Alior Bank.
Instytucja otrzymała od organizacji płatniczej informacje wskazujące, że dane części wydanych przez nią kart mogły zostać objęte incydentem.
W związku z tym wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia dotyczące transakcji zdalnych, przede wszystkim płatności internetowych.
Alior Bank ostrzegł, że nowe mechanizmy mogą wpłynąć na możliwość realizowania niektórych transakcji.
Oznacza to, że część klientów może napotkać dodatkowe procedury autoryzacyjne lub ograniczenia podczas zakupów w internecie.
Nie musi to jednak oznaczać awarii bankowości ani problemów ze środkami zgromadzonymi na rachunku.
mBank zaleca wymianę kart. Dla części klientów będzie bezpłatna
Informacje o potencjalnie zagrożonych kartach otrzymał także mBank.
Przedstawiciele instytucji zapewniają, że bank analizuje sytuację i podejmuje działania mające ograniczyć ryzyko nieuprawnionych transakcji.
Szczególnie ważne zalecenie dotyczy osób, które otrzymały powiadomienie o możliwym ujawnieniu danych ich karty.
mBank rekomenduje takim klientom zastrzeżenie dotychczasowej karty i zamówienie nowej.
Bank przekazał, że wymiana związana z tym incydentem będzie dla wskazanych klientów bezpłatna.
Dodatkowo zaleca regularne kontrolowanie historii transakcji i natychmiastowe zgłaszanie operacji, których posiadacz karty nie rozpoznaje.
W przypadku kart objętych incydentem wprowadzono również ograniczenia części płatności internetowych, które nie korzystają z odpowiednio silnego uwierzytelniania.
Może to oznaczać problemy z realizacją niektórych automatycznych płatności, w tym subskrypcji opłacanych zapisaną kartą.
PKO BP wysyła SMS-y i e-maile do klientów
Działania zabezpieczające podjął również PKO Bank Polski.
Bank otrzymał informacje od organizacji Visa i Mastercard, dzięki którym mógł zidentyfikować karty potencjalnie objęte incydentem.
W odpowiedzi wdrożył dodatkowy monitoring oraz środki ochronne.
Klienci, których sprawa może dotyczyć, otrzymali indywidualne wiadomości SMS i e-mail.
Bank informuje w nich o zastosowanych zabezpieczeniach oraz sposobie zastrzeżenia karty i zamówienia nowej.
Dodatkową zmianą może być częstsza konieczność potwierdzania płatności internetowych za pomocą systemu 3D Secure.
Takie zabezpieczenie wymaga zatwierdzenia transakcji, na przykład w aplikacji mobilnej banku.
Podobne działania ogłosiły wcześniej także BNP Paribas, Bank Pekao, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz VeloBank.
Niektóre płatności kartą mogą zostać odrzucone. Dlaczego?
Dodatkowe zabezpieczenia wprowadzane przez banki mają ograniczyć możliwość wykorzystania danych kart, które mogły zostać ujawnione.
Jednym z najważniejszych mechanizmów ochrony jest silne uwierzytelnianie transakcji internetowych.
W praktyce oznacza to, że oprócz podania numeru karty, daty ważności i kodu zabezpieczającego klient może zostać poproszony o dodatkowe potwierdzenie płatności.
Jeżeli sklep internetowy nie obsługuje odpowiedniej metody weryfikacji, bank może odrzucić transakcję.
Problem może dotyczyć również usług, w których dane karty zostały wcześniej zapisane.
Niektóre subskrypcje i płatności cykliczne działają bez każdorazowego potwierdzania operacji przez użytkownika.
Wzmocnione zabezpieczenia mogą zatem sprawić, że taka płatność nie zostanie zrealizowana.
W takiej sytuacji klient powinien sprawdzić komunikat banku oraz upewnić się, czy transakcja została rzeczywiście zlecona przez niego.
Nie należy automatycznie zatwierdzać każdej prośby o autoryzację.
Czy trzeba natychmiast wymienić kartę po cyberataku na Autopay?
To jedno z najważniejszych pytań dla osób korzystających z płatności internetowych.
Samo używanie Autopay nie oznacza, że dane konkretnej karty zostały ujawnione.
Spółka informuje indywidualnie klientów, których dane mogły zostać objęte incydentem.
Z kolei banki otrzymują informacje umożliwiające identyfikację potencjalnie zagrożonych kart.
Zgodnie z zaleceniami CSIRT KNF nie ma konieczności, aby wszyscy użytkownicy Autopay automatycznie występowali o wymianę swoich kart.
Jeżeli bank uzna, że wymiana lub inne zabezpieczenia są potrzebne, powinien poinformować o tym klienta.
Jednocześnie osoby, które otrzymały konkretne ostrzeżenie o możliwym ujawnieniu danych karty, powinny zastosować się do indywidualnych zaleceń swojego banku.
Warto także sprawdzić możliwość czasowego zablokowania karty lub ograniczenia limitów płatności internetowych.
Jeżeli na rachunku pojawi się nieznana transakcja, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem.
Cyberatak z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Co wiadomo o sprawcach?
Autopay poinformował, że cyberatak miał nietypowy charakter.
Według dotychczasowych ustaleń sprawcy nie wykorzystywali klasycznego złośliwego oprogramowania ani phishingu jako sposobu uzyskania dostępu do infrastruktury.
Spółka wskazuje natomiast, że zdarzenie nosiło cechy zaawansowanej automatyzacji wspieranej przez sztuczną inteligencję.
Nie oznacza to jednak, że poznano już wszystkie szczegóły ataku.
Jego dokładny przebieg, pierwotna przyczyna oraz pełny zakres naruszenia nadal są analizowane.
Po wykryciu incydentu Autopay odciął zidentyfikowane kanały nieuprawnionego dostępu, unieważnił odpowiednie poświadczenia i odizolował zaatakowane serwery.
Firma wdrożyła także dodatkowe mechanizmy monitorowania.
O zdarzeniu poinformowano policję, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz CSIRT KNF, czyli zespół reagujący na incydenty komputerowe w sektorze finansowym.
Autopay przekazał również instytucjom finansowym informacje dotyczące sposobu działania sprawców.
Spółka zapewnia, że jej usługi płatnicze pozostają dostępne.
Oszuści mogą wykorzystać cyberatak do kolejnych wyłudzeń
Eksperci ostrzegają, że publiczne informacje o naruszeniu bezpieczeństwa mogą zostać wykorzystane przez innych cyberprzestępców.
Potencjalnym zagrożeniem są fałszywe SMS-y, wiadomości e-mail oraz telefony od osób podszywających się pod banki lub operatora płatności.
Oszuści mogą przekonywać, że karta wymaga natychmiastowej weryfikacji, rachunek został zablokowany albo konieczne jest ponowne podanie danych.
W takich wiadomościach mogą pojawiać się odnośniki prowadzące do fałszywych stron internetowych.
Szczególnie niebezpieczne są prośby o podanie numeru karty, kodu CVV, danych logowania do bankowości lub kodów autoryzacyjnych.
Banki nie wymagają przesyłania haseł ani kodów autoryzacyjnych w odpowiedzi na wiadomość SMS lub e-mail.
Dlatego nawet jeśli wiadomość wygląda wiarygodnie i zawiera nazwę znanej instytucji, nie należy bez sprawdzenia wykonywać zawartych w niej poleceń.
Najbezpieczniej samodzielnie uruchomić oficjalną aplikację bankową lub skontaktować się z bankiem za pomocą znanego numeru infolinii.
Korzystasz z Autopay? Sprawdź, co zrobić, żeby chronić swoje pieniądze
Klienci banków powinni przede wszystkim sprawdzić historię operacji wykonanych kartą.
Szczególną uwagę warto zwrócić na płatności internetowe, również te opiewające na niewielkie kwoty.
Dobrze jest także włączyć powiadomienia o każdej transakcji.
Dzięki temu można szybciej zauważyć operację, której nie zlecano.
Jeżeli bank lub Autopay poinformował o potencjalnym zagrożeniu danych karty, należy zapoznać się z zaleceniami i zweryfikować je przez oficjalne kanały kontaktu.
W niektórych przypadkach konieczne może być zastrzeżenie karty i zamówienie nowej.
Warto również rozważyć obniżenie limitu płatności internetowych, jeżeli nie są potrzebne wysokie kwoty transakcji.
Najważniejsze jest jednak zachowanie ostrożności wobec nieoczekiwanych próśb o zatwierdzenie płatności.
Jeżeli pojawi się komunikat dotyczący operacji, której klient nie wykonywał, nie powinien jej autoryzować.
Cyberatak na Autopay nie oznacza, że pieniądze wszystkich użytkowników są zagrożone. Potwierdzony został nieuprawniony dostęp do części danych, a banki podejmują działania zapobiegawcze. Do 27 listopada spółka nie potwierdziła ich skopiowania ani wykorzystania.
Dla klientów najważniejsze pozostają trzy kwestie: kontrolowanie transakcji, stosowanie się do indywidualnych zaleceń banku i unikanie podejrzanych wiadomości związanych z incydentem.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.