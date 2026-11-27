Zimno w pracy? Przepisy jasno określają temperaturę. Pracodawcy grozi nawet 60 tys. zł kary
W biurze temperatura nie może spaść poniżej 18°C, a w większości pozostałych pomieszczeń pracy obowiązuje minimum 14°C. To nie zalecenia, lecz wymagania wynikające z przepisów BHP. Pracodawca musi również chronić osoby pracujące zimą na zewnątrz, zapewniając im odpowiednie warunki do ogrzania się, a w określonych sytuacjach gorące napoje i posiłki. Jeśli tego nie robi, pracownik może zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Co ważne, od lipca 2026 roku maksymalna grzywna za naruszenie przepisów BHP wynosi już 60 tys. zł.
Wraz ze spadkiem temperatur coraz częściej pojawiają się pytania o warunki pracy w nieogrzewanych magazynach, halach produkcyjnych, sklepach i biurach.
Co zrobić, jeśli w pomieszczeniu jest tak zimno, że trudno skupić się na wykonywaniu obowiązków? Czy pracownik może odmówić pracy, a pracodawca musi zapewnić dodatkowe przerwy? Przepisy określają konkretne wymagania, ale nie w każdym przypadku są one takie same. Znaczenie ma przede wszystkim rodzaj wykonywanej pracy oraz to, czy odbywa się ona wewnątrz budynku, czy na otwartej przestrzeni.
Minimalna temperatura w pracy. Przepisy wskazują 14 i 18°C
Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jego paragraf 30 określa minimalne temperatury, które pracodawca powinien zapewnić w pomieszczeniach pracy.
Zasadniczo temperatura nie może być niższa niż 14°C.
Wyjątek dotyczy sytuacji, w których utrzymanie takiej temperatury jest niemożliwe ze względów technologicznych.
Inaczej wyglądają wymagania dotyczące pomieszczeń biurowych oraz miejsc, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna.
W takich przypadkach obowiązuje minimum 18°C.
To oznacza, że pracodawca nie może dowolnie obniżać temperatury w biurze, tłumacząc się oszczędnościami na ogrzewaniu.
Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że zapewnienie odpowiednich warunków cieplnych jest obowiązkiem wynikającym z prawa pracy.
Temperatura powinna być również dostosowana do charakteru wykonywanych obowiązków i wysiłku fizycznego.
Samo osiągnięcie ustawowego minimum nie zwalnia więc pracodawcy z oceny, czy warunki są bezpieczne dla zatrudnionych.
W biurze musi być co najmniej 18°C. A co z pracownikami sklepów?
Minimalna temperatura 18°C dotyczy nie tylko osób wykonujących pracę przy komputerze.
Obowiązuje również w pomieszczeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna.
Może więc mieć zastosowanie między innymi do części stanowisk administracyjnych, recepcji i niektórych stanowisk obsługi klienta.
W przypadku sklepów znaczenie ma charakter wykonywanych czynności.
Jeżeli pracownik wykonuje lekką pracę fizyczną, pracodawca powinien zapewnić temperaturę co najmniej 18°C.
Nie oznacza to jednak, że identyczną wartość można automatycznie przypisać każdemu stanowisku w handlu.
Inne warunki mogą obowiązywać w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca wymagająca znacznego wysiłku fizycznego.
Dlatego ważne jest ustalenie, jak zakwalifikowano konkretne stanowisko i jakie czynności wykonuje pracownik.
Przykładowo osoba przez większość dnia siedząca przy komputerze nie powinna pracować w biurze, w którym temperatura utrzymuje się na poziomie 15 czy 16°C.
Takie warunki nie spełniają minimalnego wymagania 18°C.
Pracodawca powinien podjąć działania prowadzące do zapewnienia prawidłowej temperatury.
Może to oznaczać naprawę ogrzewania, uszczelnienie pomieszczenia lub zastosowanie innych bezpiecznych rozwiązań.
W magazynie wystarczy 14°C? Nie zawsze
W przypadku magazynów i hal produkcyjnych często pojawia się przekonanie, że wszędzie wystarczy 14°C.
Nie jest to jednak uniwersalna zasada.
Minimalna temperatura zależy od rodzaju wykonywanej pracy.
Jeżeli w pomieszczeniu odbywa się praca wymagająca większego wysiłku fizycznego, zastosowanie może mieć ogólna granica 14°C.
Gdy jednak pracownicy wykonują lekkie czynności fizyczne, należy uwzględnić wymóg 18°C.
Istotne jest także to, czy dany obiekt stanowi pomieszczenie pracy w rozumieniu przepisów.
Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że nie każde miejsce, w którym pracownik przebywa przez krótki czas, jest traktowane w ten sam sposób.
Przykładowo dorywcze wejście do pomieszczenia magazynowego na mniej niż dwie godziny w ciągu zmiany może być oceniane inaczej niż wielogodzinna praca wykonywana w tym miejscu.
Nie oznacza to jednak, że pracodawca może dowolnie organizować pracę w zimnym magazynie i ignorować zagrożenia zdrowotne.
Nawet gdy konkretne pomieszczenie nie podlega ogólnemu minimum temperatury, nadal obowiązują wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracowników.
Praca w chłodni to wyjątek. Pracodawca nadal ma obowiązki
Niektóre procesy technologiczne wymagają utrzymywania temperatury niższej niż 14°C.
Dotyczy to na przykład chłodni, mroźni oraz określonych procesów produkcyjnych.
W takich miejscach nie można wymagać podniesienia temperatury do poziomu, który uniemożliwiłby prawidłowe funkcjonowanie instalacji.
Przepisy przewidują więc wyjątki związane z technologią.
Nie oznacza to jednak rezygnacji z ochrony pracowników.
Pracodawca powinien ocenić ryzyko zawodowe związane z niską temperaturą i zastosować odpowiednie zabezpieczenia.
Mogą one obejmować odzież ciepłochronną, rękawice, odpowiednie obuwie oraz organizację pracy ograniczającą czas narażenia na zimno.
Znaczenie mają również możliwość ogrzania się oraz zaplanowanie odpoczynku w bezpiecznych warunkach.
W zależności od rodzaju pracy i poziomu wysiłku mogą także powstać obowiązki dotyczące napojów i posiłków profilaktycznych.
Samo stwierdzenie, że niska temperatura wynika z procesu technologicznego, nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za zdrowie zatrudnionych.
Praca na zewnątrz zimą. Czy istnieje temperatura, poniżej której nie wolno pracować?
W przypadku pracy na otwartej przestrzeni przepisy wyglądają inaczej niż w pomieszczeniach.
Polskie prawo nie przewiduje jednej ogólnej minimalnej temperatury powietrza, poniżej której każda praca na zewnątrz musi zostać wstrzymana.
Nie ma więc uniwersalnej zasady, zgodnie z którą przy minus 10 lub minus 15°C wszyscy pracownicy mogą automatycznie zakończyć wykonywanie obowiązków.
Nie oznacza to jednak, że można pracować bez zabezpieczeń niezależnie od pogody.
Pracodawca ma obowiązek chronić zatrudnionych przed zagrożeniami wynikającymi z warunków atmosferycznych.
Dotyczy to między innymi niskiej temperatury, opadów śniegu, silnego wiatru i oblodzenia.
Szczególnie istotne jest to w przypadku pracowników budowlanych, drogowców, osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury oraz zatrudnionych przy pracach transportowych i załadunkowych.
W czasie mrozów należy uwzględniać nie tylko temperaturę wskazywaną przez termometr.
Duże znaczenie ma również wiatr, wilgotność, intensywność wysiłku oraz czas przebywania na zewnątrz.
Silny wiatr może znacząco zwiększać ryzyko wychłodzenia organizmu.
Dlatego pracodawca powinien odpowiednio organizować obowiązki i ograniczać narażenie na niebezpieczne warunki.
Pracodawca musi zapewnić miejsce do ogrzania się. Obowiązuje minimum 16°C
Osoby pracujące zimą na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach powinny mieć możliwość schronienia się przed zimnem.
Przepisy przewidują obowiązek zapewnienia w pobliżu miejsc pracy odpowiedniego pomieszczenia.
Powinno ono umożliwiać ogrzanie się, schronienie przed opadami oraz zmianę odzieży.
Temperatura w takim pomieszczeniu nie może być niższa niż 16°C.
Określono również wymagania dotyczące jego powierzchni.
Na każdego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać co najmniej 0,1 mkw. powierzchni, a całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 mkw.
Pomieszczenie powinno być wyposażone w urządzenia umożliwiające podgrzewanie posiłków.
Jeżeli ze względu na rodzaj prac wykonywanych zimą na otwartej przestrzeni nie można zapewnić takiego miejsca, pracodawca powinien zorganizować w pobliżu stanowisk odpowiednio urządzone źródła ciepła.
Muszą one spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej.
Nie wystarczy więc samo stwierdzenie, że pracownicy mogą się ogrzać dopiero po powrocie do domu.
Pracodawca powinien zapewnić im realną możliwość ograniczenia skutków wychłodzenia podczas wykonywania obowiązków.
Poniżej 10°C pracownikowi przysługuje gorący napój
Przepisy dotyczące zimowej pracy przewidują także obowiązek zapewniania odpowiednich napojów.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca musi zapewniać napoje pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C.
W takich warunkach powinny to być napoje gorące.
Nie oznacza to jedynie możliwości skorzystania z czajnika znajdującego się w odległym pomieszczeniu socjalnym.
Pracownicy powinni mieć rzeczywisty dostęp do napojów w ciągu całej zmiany roboczej.
Przepisy nie określają jednej sztywnej liczby kubków przypadających na osobę.
Ilość napojów musi odpowiadać potrzebom pracowników wynikającym z warunków wykonywania pracy.
Co istotne, pracodawca nie może zastąpić należnych napojów dodatkową wypłatą pieniężną.
Świadczenie powinno zostać zapewnione w naturze.
Obowiązek ten dotyczy dni, w których występują warunki uzasadniające wydawanie napojów.
Kiedy pracodawca musi zapewnić ciepły posiłek? Nie każdemu przysługuje
Oprócz gorących napojów przepisy przewidują także posiłki profilaktyczne.
Nie otrzymuje ich jednak automatycznie każda osoba pracująca zimą.
Znaczenie ma przede wszystkim poziom wysiłku fizycznego.
W okresie od 1 listopada do 31 marca pracodawca musi zapewnić posiłek pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni, jeżeli efektywny wydatek energetyczny organizmu podczas jednej zmiany przekracza:
- 1500 kcal w przypadku mężczyzn;
- 1000 kcal w przypadku kobiet.
Takie same progi wydatku energetycznego mają znaczenie przy pracy w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych temperatura stale utrzymuje się poniżej 10°C.
Przepisy przewidują również inne sytuacje uprawniające do posiłków, na przykład szczególnie ciężką pracę fizyczną lub wykonywanie określonych zadań pod ziemią.
Posiłek profilaktyczny powinien mieć wartość energetyczną około 1000 kcal.
Co do zasady ma być wydawany w formie jednego gorącego dania, podczas przerwy, zwykle po trzech lub czterech godzinach pracy.
W określonych przypadkach dopuszczalne są również inne przewidziane prawem sposoby zapewnienia posiłku.
Nie jest prawdą, że każdy pracownik budowy otrzymuje automatycznie bezpłatny obiad wyłącznie dlatego, że na zewnątrz jest mróz.
O uprawnieniu decydują warunki określone w przepisach, przede wszystkim rodzaj pracy i wydatek energetyczny.
Czy pracodawca musi zapewnić dodatkowe przerwy podczas mrozów?
Praca w niskiej temperaturze może wymagać zmiany organizacji obowiązków.
Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że pracodawcy powinni ograniczać narażenie na zimno między innymi poprzez rotację na stanowiskach, odpowiednie przerwy umożliwiające ogrzanie się oraz dostosowanie czasu wykonywania określonych zadań.
Nie oznacza to jednak, że przepisy przyznają każdemu pracownikowi dodatkowe 15 minut przerwy zawsze, gdy temperatura spadnie poniżej zera.
Sposób organizacji pracy powinien wynikać z oceny zagrożeń.
Inaczej wygląda sytuacja osoby wykonującej krótkie czynności na zewnątrz, a inaczej pracownika spędzającego wiele godzin na silnym mrozie.
Znaczenie mają również zastosowane środki ochrony i możliwość regularnego ogrzewania organizmu.
Pracodawca powinien tak planować pracę, aby ograniczać ryzyko wychłodzenia.
Wprowadzenie odpowiednich przerw lub rotacji nie powinno odbywać się kosztem ochrony wynagrodzenia, jeśli rozwiązania te służą wykonaniu obowiązków BHP.
W biurze jest 16°C. Czy można odmówić pracy?
To jedno z najczęściej zadawanych pytań.
Jeżeli pracownik wykonuje obowiązki biurowe w pomieszczeniu, w którym jest 16°C, pracodawca nie spełnia wymaganego minimum 18°C.
Jest to naruszenie przepisów BHP.
Nie oznacza to jednak, że każde stwierdzenie zbyt niskiej temperatury automatycznie daje prawo do natychmiastowego opuszczenia zakładu pracy.
Zgodnie z art. 210 Kodeksu pracy pracownik może powstrzymać się od wykonywania obowiązków, jeżeli jednocześnie występują dwa warunki.
Po pierwsze, warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP.
Po drugie, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.
Istotne jest więc nie tylko samo przekroczenie minimalnej temperatury, ale również charakter zagrożenia.
Przykładowo długotrwała praca w skrajnie niskiej temperaturze, prowadząca do wyziębienia organizmu, może uzasadniać powstrzymanie się od obowiązków.
W takiej sytuacji pracownik musi niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
Jeżeli zagrożenie nie ustępuje, przepisy przewidują także możliwość oddalenia się z miejsca zagrożenia, po poinformowaniu o tym przełożonego.
Samo wskazanie termometru poniżej 18°C nie przesądza jeszcze automatycznie o spełnieniu wszystkich przesłanek z art. 210 Kodeksu pracy.
Dlatego w przypadku nieodpowiedniej temperatury warto przede wszystkim zgłosić problem pracodawcy i zażądać przywrócenia właściwych warunków.
Pracownik odmówił pracy z powodu zimna. Czy zachowuje wynagrodzenie?
Kodeks pracy przewiduje ochronę pracowników, którzy korzystają z prawa do powstrzymania się od wykonywania obowiązków w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
Jeżeli spełnione są wymagania określone w art. 210, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas powstrzymania się od pracy.
Nie może również ponosić niekorzystnych konsekwencji z powodu skorzystania z tego uprawnienia.
To ważna zasada, ponieważ pracownik nie powinien być zmuszany do wykonywania obowiązków w warunkach bezpośrednio zagrażających jego zdrowiu.
Przepisy nie oznaczają jednak, że każda samodzielna decyzja o opuszczeniu stanowiska z powodu dyskomfortu cieplnego automatycznie gwarantuje wynagrodzenie.
Znaczenie ma rzeczywiste zagrożenie i spełnienie ustawowych przesłanek.
Dlatego warto zachować dokumentację dotyczącą problemu, na przykład zgłoszenie wysłane do przełożonego, informację o awarii ogrzewania oraz wyniki pomiarów.
W przypadku sporu mogą one pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia.
Pracodawca nie zapewnia odpowiedniej temperatury? Grozi nawet 60 tys. zł grzywny
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących temperatury w miejscu pracy może prowadzić do odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.
W części publikacji nadal pojawia się informacja o maksymalnej grzywnie wynoszącej 30 tys. zł.
Ta kwota jest jednak nieaktualna. Od 8 lipca 2026 roku obowiązują wyższe kary.
Na podstawie znowelizowanego art. 283 Kodeksu pracy osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierująca pracownikami, która nie przestrzega przepisów lub zasad BHP, podlega grzywnie od 2000 do 60 000 zł.
Nowe stawki wprowadziła ustawa z 11 marca 2026 roku o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.
Nie oznacza to, że każda sytuacja, w której w biurze temperatura spadnie o jeden stopień poniżej wymaganego minimum, automatycznie skutkuje karą 60 tys. zł.
Wysokość sankcji zależy od okoliczności i właściwego postępowania.
Inspektor pracy może zastosować przewidziane prawem środki, w tym mandat albo skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.
W przypadku kontroli inspektor może także nakazać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Dla pracodawcy najważniejsze powinno być jednak nie samo ryzyko kary, lecz zapewnienie pracownikom warunków niezagrażających ich zdrowiu.
Państwowa Inspekcja Pracy przyjmuje skargi na zimno w zakładach
Pracownik, który uważa, że pracodawca narusza przepisy dotyczące temperatury, może zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.
Inspekcja ma uprawnienia do kontrolowania przestrzegania przepisów BHP.
W szczególności może sprawdzić warunki panujące w pomieszczeniach, organizację pracy oraz działania podejmowane przez pracodawcę.
W marcu 2026 roku PIP uruchomiła nawet specjalną infolinię poświęconą zgłoszeniom dotyczącym zbyt niskich temperatur w zakładach pracy.
Była to reakcja na skargi pracowników i informacje o przypadkach rażącego naruszania dopuszczalnych norm.
Inspekcja przypominała wówczas, że 14 i 18°C to wartości wynikające bezpośrednio z przepisów.
W przypadku aktualnego problemu warto w pierwszej kolejności poinformować przełożonego.
Jeżeli pracodawca nie podejmuje działań, pracownik może skierować skargę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.
W zgłoszeniu dobrze wskazać miejsce wykonywania obowiązków, rodzaj stanowiska, stwierdzoną temperaturę oraz czas utrzymywania się niewłaściwych warunków.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie zgłosić zbyt niską temperaturę w pracy?
Osoby zatrudnione w Warszawie i województwie mazowieckim mogą zwrócić się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie lub właściwej jednostki terenowej.
Przepisy dotyczące temperatury obowiązują jednakowo na terenie całej Polski.
Nie ma osobnych minimalnych wartości dla stołecznych biur, magazynów lub zakładów produkcyjnych.
W Warszawie problem może dotyczyć zarówno osób zatrudnionych w biurowcach, jak i pracowników sklepów, magazynów, budów czy firm świadczących usługi na otwartej przestrzeni.
W każdym przypadku znaczenie ma charakter wykonywanej pracy.
Przykładowo osoba zatrudniona przy pracy biurowej w Warszawie powinna mieć zapewnioną temperaturę co najmniej 18°C.
Z kolei pracownik wykonujący zimą ciężkie prace na zewnątrz powinien być odpowiednio chroniony przed wychłodzeniem, nawet jeśli przepisy nie wskazują jednej granicznej temperatury powietrza.
W przypadku naruszeń pracownik może skorzystać z pomocy PIP bez względu na wielkość zakładu pracy.
Od 11 stycznia 2027 roku nowe przepisy. Pojawią się również maksymalne temperatury
Warto pamiętać, że na początku przyszłego roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany w przepisach BHP.
11 stycznia 2027 roku wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące maksymalnych temperatur w pracy.
Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2026 roku pod pozycją 927.
Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim ochrony pracowników przed upałami.
W określonych warunkach atmosferycznych praca w pomieszczeniach nie będzie mogła być wykonywana po przekroczeniu 35°C.
W przypadku ciężkich prac fizycznych na otwartej przestrzeni granicą będzie 32°C.
Przepisy przewidują także wcześniejszy obowiązek podejmowania działań ograniczających narażenie na wysoką temperaturę, między innymi przy 28°C w pomieszczeniach podczas lżejszych prac oraz przy 25°C podczas ciężkich prac.
Regulacje zawierają wyjątki dotyczące określonych rodzajów prac i sytuacji technologicznych.
Nowe przepisy o temperaturach maksymalnych nie znoszą obowiązujących minimów 14 i 18°C.
Od 2027 roku pracodawcy będą więc musieli jeszcze dokładniej uwzględniać zarówno ryzyko wychłodzenia pracowników zimą, jak i przegrzania latem.
Marzniesz w pracy? Sprawdź, jakie masz prawa
Jeżeli w miejscu pracy panuje zbyt niska temperatura, warto zacząć od sprawdzenia wymagań dotyczących konkretnego stanowiska.
W pomieszczeniach biurowych i przy lekkiej pracy fizycznej obowiązuje minimum 18°C.
W pozostałych pomieszczeniach pracy co do zasady nie można schodzić poniżej 14°C, chyba że względy technologiczne uzasadniają wyjątek.
Osoby pracujące na zewnątrz powinny mieć zapewnioną odpowiednią ochronę przed zimnem, możliwość ogrzania się, a w określonych warunkach także gorące napoje i posiłki.
Gdy warunki naruszają przepisy, należy zgłosić problem przełożonemu i domagać się jego rozwiązania.
Jeśli niebezpieczne warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik może skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 210 Kodeksu pracy.
W takiej sytuacji, po spełnieniu ustawowych przesłanek, zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Najważniejsze jest to, że zapewnienie odpowiedniej temperatury i bezpiecznych warunków pracy nie jest dobrą wolą pracodawcy, lecz jego obowiązkiem.
Za poważne naruszenia przepisów BHP od lipca 2026 roku grozi już grzywna sięgająca 60 tys. zł.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.