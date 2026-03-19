Cała Polska pod stopniami alarmowymi. Wojsko na ulicach i kolei, specjalne wytyczne dla szkół. Jest oficjalny komunikat władz
Do 31 maja 2026 roku do godz. 23:59 w całym kraju obowiązuje drugi stopień BRAVO i BRAVO-CRP. Na liniach kolejowych PKP – trzeci stopień CHARLIE. To nie pierwszyzna: stopnie alarmowe funkcjonują w Polsce niemal bez przerwy od listopada 2022 roku. Jednak za każdym razem, gdy rząd je przedłuża, pytanie jest to samo – po co i co z tego wynika dla zwykłego obywatela.
Skąd się wzięły i dlaczego trwają od miesięcy
Obecna seria stopni alarmowych startowała w listopadzie 2025 roku, gdy na odcinku między Warszawą a Lublinem doszło do 2 aktów dywersji na infrastrukturze kolejowej. Premier Tusk wprowadził wtedy CHARLIE na liniach PKP PLK i PKP LHS – i ten poziom obowiązuje nieprzerwanie do dziś.
Podstawą prawną decyzji jest ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 194). Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW.
Oficjalne uzasadnienie zarządzeń wprost wskazuje na działania o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś wobec Polski i innych krajów Unii Europejskiej. To nie jest retoryka – sabotaże na infrastrukturze kolejowej, podpalenia obiektów logistycznych, cyberataki na systemy administracji i dezinformacja to dokumentowane działania, które w ostatnich miesiącach odnotowały służby kilku państw NATO.
Cztery zarządzenia, cztery obszary zagrożeń
Decyzja premiera obejmuje 4 odrębne zarządzenia, każde dotyczące innego obszaru bezpieczeństwa.
Zarządzenie nr 15 z 26 lutego 2026 r. – BRAVO na terenie całego kraju. Drugi stopień alarmowy oznacza zwiększone i przewidywalne zagrożenie atakiem terrorystycznym, przy czym konkretny cel nie został zidentyfikowany. W praktyce: wzmożone patrole służb mundurowych, dodatkowe kontrole w miejscach publicznych, większy nadzór nad obiektami użyteczności publicznej. Obywatele mogą częściej spotykać policjantów i żołnierzy uzbrojonych w broń długą – szczególnie na dworcach, lotniskach i przy obiektach strategicznych.
BRAVO-CRP – cyberprzestrzeń pod wzmocnioną ochroną. Drugi stopień alarmowy CRP dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej. Oznacza całodobowe dyżury administratorów, intensywniejsze monitorowanie sieci oraz weryfikację integralności usług elektronicznych państwa. To odpowiedź na rosnącą liczbę prób cyberataków na polskie instytucje – od urzędów przez szpitale po systemy energetyczne.
BRAVO dla infrastruktury energetycznej poza Polską. Osobne zarządzenie obejmuje polskie instalacje i aktywa energetyczne zlokalizowane za granicą. To element ochrony strategicznych interesów państwa i ciągłości dostaw energii – szczególnie wrażliwy obszar w kontekście trwającej wojny w Ukrainie i wcześniejszych sabotaży na podmorskiej infrastrukturze gazowej na Bałtyku.
CHARLIE na kolei – najwyższy z wprowadzonych stopni. Trzeci poziom alarmowy obowiązuje na obszarach linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP PLK zarządza ok. 93% całej infrastruktury kolejowej w Polsce, co pokazuje skalę objętych nim działań. CHARLIE wprowadza się, gdy służby uzyskają wiarygodne informacje o możliwym zdarzeniu terrorystycznym – lub gdy takie zdarzenie już wystąpiło i wskazuje na dalsze zagrożenie. W praktyce oznacza to całodobowe dyżury, wzmocnione patrole i gotowość do natychmiastowego uruchomienia procedur kryzysowych.
Co widzisz na dworcu – i dlaczego to nie jest przypadek
Dla pasażerów kolei CHARLIE to widoczna zmiana: więcej patroli, w tym uzbrojonych funkcjonariuszy, dodatkowe kontrole bagażu i osób wzbudzających podejrzenia, większa liczba pracowników ochrony na peronach i w pociągach. Zarządcy stacji mogą też czasowo ograniczać dostęp do wybranych stref lub wprowadzać dodatkowe procedury przy wejściu.
Dla pozostałej infrastruktury publicznej BRAVO oznacza zmiany mniej spektakularne, ale odczuwalne: częstsze patrole w galeriach handlowych, przy urzędach i obiektach rządowych, sprawdzanie pojazdów zaparkowanych w pobliżu miejsc zgromadzeń. Administracja publiczna pozostaje w podwyższonej gotowości – kluczowi urzędnicy są dostępni poza standardowymi godzinami pracy.
Dla zdecydowanej większości obywateli te zmiany nie wpływają bezpośrednio na codzienne funkcjonowanie. Nie ma zakazu zgromadzeń, ograniczeń w przemieszczaniu się ani żadnych restrykcji dla zwykłych ludzi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje jedynie o zachowanie czujności i zgłaszanie podejrzanych sytuacji pod numer 112.
RCB publikuje komunikat i wyjaśnia
Jest oficjalny komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wynika z niego, że premier podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych w Polsce do 31 maja 2026 roku.
Chodzi o drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP, które obowiązują na terenie całego kraju. Dodatkowo utrzymano stopień BRAVO wobec infrastruktury energetycznej poza granicami Polski oraz trzeci stopień CHARLIE na wybranych liniach kolejowych.
Komunikat jasno wskazuje, że decyzja obejmuje cały kraj i kluczową infrastrukturę, a jej celem jest utrzymanie podwyższonego poziomu bezpieczeństwa.
Z kolei grafika opublikowana przez RCB pokazuje szczegóły zarządzeń oraz zakres obowiązywania poszczególnych stopni alarmowych – w tym ich poziom, obszar działania i dokładny termin, czyli od 1 marca do 31 maja 2026 roku.
Nowa normalność – Polska w stanie podwyższonej gotowości od lat
Warto mieć świadomość szerszego kontekstu: stopnie alarmowe obowiązują w Polsce z niewielkimi przerwami od 2022 roku, czyli od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Każde kolejne przedłużenie to sygnał, że ocena zagrożeń przez ABW i MSWiA nie wskazuje na poprawę sytuacji bezpieczeństwa w regionie.
W zarządzeniu premiera z 26 lutego 2026 r. wprost mowa o atakach hybrydowych Rosji i Białorusi jako głównym uzasadnieniu decyzji – to rzadko spotykana bezpośredniość w oficjalnych dokumentach rządowych. Sabotaże na infrastrukturze kolejowej w Polsce, seria podpaleń w Europie Zachodniej powiązanych z rosyjskimi służbami oraz rosnąca liczba incydentów cybernetycznych budują obraz zagrożenia, które nie zniknie po 31 maja.
Analitycy bezpieczeństwa są zgodni: dopóki trwa wojna w Ukrainie i dopóki Rosja prowadzi operacje hybrydowe, Polska będzie funkcjonować w stanie podwyższonej gotowości. Kwestia, czy po majowym terminie stopnie alarmowe zostaną zniesione, jest raczej retoryczna.
Jak zachować się w przypadku zagrożenia – praktyczne wskazówki
Na dworcu i w pociągu zgłaszaj to, co wydaje się podejrzane. Walizki, torby i plecaki pozostawione bez nadzoru w miejscach publicznych, szczególnie na dworcach, to podstawowy sygnał ostrzegawczy. Nie dotykaj, nie przenoś – zadzwoń pod 112 i opisz dokładnie lokalizację oraz wygląd pozostawionego przedmiotu.
Zwracaj uwagę na zachowanie innych ludzi. Osoby zachowujące się nerwowo, unikające kontaktu wzrokowego ze służbami, mapujące okolice obiektów strategicznych lub fotografujące infrastrukturę bez wyraźnego powodu – to sytuacje, które warto zgłosić. Nie chodzi o donoszenie: chodzi o to, że w warunkach CHARLIE każda wskazówka może mieć znaczenie.
Zainstaluj aplikację RCB Alert lub upewnij się, że masz włączone alerty RCB w swoim telefonie. W przypadku nagłego zagrożenia – ataku, ewakuacji, incydentu w okolicy – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty na wszystkie aktywne telefony w danym obszarze. To narzędzie, które w sytuacji kryzysowej może być pierwszym źródłem wiarygodnej informacji.
Sprawdź plan ewakuacyjny w miejscu pracy i zamieszkania. Każdy budynek użyteczności publicznej i większy zakład pracy ma obowiązek posiadać aktualny plan ewakuacji. Warto wiedzieć, gdzie są wyjścia awaryjne i punkt zbiórki – nie w momencie alarmu, ale przed nim.
Nie rozpowszechniaj niepotwierdzonych informacji. W warunkach BRAVO i CHARLIE dezinformacja jest jednym z narzędzi ataku hybrydowego. Jeśli na mediach społecznościowych pojawi się nagłe, dramatyczne doniesienie o incydencie bezpieczeństwa – poczekaj na potwierdzenie z oficjalnych źródeł: RCB, PAP, TVP Info, strony rządowe. Panika jest celem dezinformacji, nie efektem ubocznym.
