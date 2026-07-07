Władze Warszawy znalazły się pod ogromną presją. Radni musieli podjąć decyzję
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy ważył się los wiceprezydenta Tomasza Menciny. Jak informuje Wirtualna Polska Radni zdecydowali, czy po doniesieniach dotyczących Szpitala Południowego i zwolnienia sygnalisty z ZDM stolica powinna domagać się jego dymisji. Sprawa nie kończy się jednak na jednym głosowaniu.
Rada Warszawy podjęła decyzję. Ważyły się losy wiceprezydenta po aferze w Szpitalu Południowym
Los jednego z najważniejszych urzędników stołecznego ratusza ważył się podczas nadzwyczajnej sesji Rady m.st. Warszawy. Opozycja domagała się politycznych konsekwencji po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i sprawie sygnalisty z Zarządu Dróg Miejskich. Ostatecznie zapadła decyzja, która kończy ten etap sporu, ale nie zamyka całej sprawy.
Radni zdecydowali. Wniosek o dymisję Tomasza Menciny przepadł
Rada Warszawy nie przyjęła stanowiska wzywającego do dymisji wiceprezydenta Tomasza Menciny. Wniosek zgłoszony przez radnego PiS Damiana Kowalczyka został odrzucony głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej wszyscy radni zgodzili się jedynie na wprowadzenie punktu do porządku obrad.
Zdaniem wnioskodawców Tomasz Mencina ponosi polityczną odpowiedzialność za nadzór nad radami nadzorczymi miejskich spółek, w tym Szpitala Południowego, a także nad Zarządem Dróg Miejskich. To właśnie te dwie instytucje znalazły się w centrum ostatnich kontrowersji. :contentReference
Rafał Trzaskowski: decyzje będą po zakończeniu audytu
Podczas sesji głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że miasto nie zamierza podejmować kolejnych decyzji wyłącznie na podstawie medialnych doniesień. Jak zaznaczył, ratusz oczekuje na zakończenie miejskiego audytu prowadzonego w Szpitalu Południowym.
„Nie feruję wyroków, nie skazuję i nie uniewinniam na podstawie konferencji prasowych czy doniesień medialnych. Decyzje podejmuję w oparciu o fakty” – powiedział prezydent stolicy podczas obrad. Audyt ma zakończyć się pod koniec lipca.
Trzaskowski przypomniał również, że kilka dni wcześniej przyjął rezygnacje dwóch swoich zastępczyń – Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Jednocześnie odwołano zarząd oraz radę nadzorczą Szpitala Południowego.
Od czego zaczęła się cała sprawa?
Nadzwyczajna sesja była konsekwencją serii publikacji dotyczących funkcjonowania Szpitala Południowego oraz Zarządu Dróg Miejskich.
Według medialnych doniesień Onetu oraz Kanału Zero dotyczących prosektorium Szpitala Południowego jego kierownik miał m.in. promować powiązaną firmę pogrzebową, publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał oraz wykorzystywać pomieszczenia prosektorium jako plan filmowy. Równolegle pojawiły się informacje dotyczące przyjmowania niektórych osób poza kolejnością oraz zwolnienia sygnalisty z Zarządu Dróg Miejskich.
W sprawie pracownika ZDM prezydent Warszawy wskazał, że ewentualne roszczenia mogą zostać rozstrzygnięte przez sąd pracy. Z kolei dyrektor ZDM wcześniej przekonywał, że wypowiedzenie umowy nie miało związku ze statusem sygnalisty.
Warszawa czeka na kolejne decyzje
Choć wniosek o wezwanie Tomasza Menciny do dymisji nie uzyskał większości, polityczne konsekwencje afery już są widoczne. W ostatnich dniach doszło do zmian personalnych w stołecznym ratuszu, a władze miasta zapowiadają dalsze działania po zakończeniu kontroli.
Najważniejszym terminem pozostaje koniec lipca, kiedy mają zostać przedstawione wyniki audytu w Szpitalu Południowym. To od jego ustaleń mają zależeć ewentualne kolejne decyzje personalne lub organizacyjne.
Dlaczego ta sprawa wywołuje tyle emocji?
Szpital Południowy jest jedną z największych miejskich placówek medycznych w Warszawie. Każda informacja dotycząca możliwych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale również dla całego samorządu. Sprawa stała się także przedmiotem ogólnopolskiej debaty o odpowiedzialności osób nadzorujących miejskie jednostki oraz standardach zarządzania instytucjami publicznymi.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.