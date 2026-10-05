Carrefour ruszył z nową falą promocji. Kilka gazetek jednocześnie, oferty tylko do piątku
Carrefour mocno zmienia ofertę na początek października. Sieć uruchomiła jednocześnie kilka nowych gazetek promocyjnych – od codziennych zakupów i świeżej żywności po produkty koreańskie, ofertę halloweenową i sezonowe artykuły. Część promocji obowiązuje tylko do 10 października, podczas gdy inne akcje potrwają jeszcze przez kolejne tygodnie.
Klienci Carrefour mają teraz wyjątkowo dużo ofert do przejrzenia. Oficjalna strona sieci pokazuje kilka równolegle obowiązujących gazetek, a część z nich wystartowała właśnie na początku nowego tygodnia.
„Extra Okazje” i świeże produkty tylko do 10 października
Jedną z podstawowych gazetek jest „codziennie EXTRA OKAZJE”, obowiązująca od 4 do 10 października.
W tym samym terminie Carrefour prowadzi akcję „w SUMIE weź to na świeżo”, skoncentrowaną na produktach świeżych. Do 10 października obowiązuje również główna gazetka Carrefour i Carrefour Market „w SUMIE najlepszy, od poniedziałku”.
Oznacza to, że klienci mają tylko kilka dni na skorzystanie z części aktualnych ofert. Przy konkretnych produktach warto jednak sprawdzać warunki promocji, ponieważ mogą różnić się w zależności od formatu sklepu.
Carrefour mocno wchodzi w kuchnię koreańską
Na tym oferta się nie kończy. Sieć uruchomiła specjalną gazetkę „kuchnia koreańska”.
Ta akcja potrwa dłużej – od 4 aż do 17 października. To odpowiedź na utrzymującą się popularność azjatyckich smaków i produktów, które jeszcze kilka lat temu można było znaleźć przede wszystkim w specjalistycznych sklepach.
Carrefour wydzielił dla nich osobną ofertę, dzięki czemu osoby zainteresowane koreańską kuchnią mają dwa tygodnie na zakupy.
Halloween też już wystartowało
Choć do 31 października pozostało jeszcze kilka tygodni, handel już wszedł w sezon halloweenowy.
Carrefour uruchomił gazetkę „HAHA HALLOWEEN”, której oferta obowiązuje od 4 do 17 października.
Sieć przygotowała więc równolegle kilka zupełnie różnych akcji – od codziennej żywności, przez produkty kuchni koreańskiej, aż po sezonowe zakupy związane z Halloween.
Nowe gazetki wystartowały również 5 października
Zmiany nie ograniczają się do największych sklepów Carrefour.
Od 5 października obowiązuje również nowa gazetka Carrefour Market „w SUMIE urodzinowe OKAZJE”, która potrwa do 12 października. W tym samym terminie dostępne są nowe oferty Carrefour Express „w SUMIE ekspresowe zakupy”.
W praktyce oznacza to, że klienci powinni zwracać uwagę nie tylko na cenę produktu, ale także na format sklepu i datę obowiązywania konkretnej gazetki.
Kilka akcji potrwa znacznie dłużej
Carrefour ma również oferty, które nie kończą się wraz z bieżącym tygodniem.
Do 17 października mają obowiązywać m.in. gazetki związane z kuchnią koreańską i Halloween. Jeszcze dłużej, bo do 31 października, sieć prowadzi akcje „w SUMIE jesienne klimaty” oraz „w SUMIE sezon na okazje”.
To oznacza, że początek października przyniósł w Carrefour nie jedną, ale całą serię zmian w ofercie.
Najkrócej będą obowiązywać niektóre z najważniejszych bieżących gazetek – „Extra Okazje”, „Weź to na świeżo” oraz główna oferta Carrefour i Carrefour Market kończą się 10 października.
Dlatego przed większymi zakupami warto sprawdzić aktualną gazetkę przypisaną do konkretnego sklepu. Carrefour publikuje je na swojej oficjalnej stronie i pozwala wybrać placówkę, dla której klient chce zobaczyć ofertę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.