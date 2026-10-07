Ceny paliw na czwartek już znane. Największa zmiana dotyczy diesla
Kierowcy dostali nowe limity cen na stacjach. W czwartek, 8 października, maksymalna cena oleju napędowego spadnie do 7,74 zł za litr. Nieco mniej niż w środę będzie można zapłacić również za benzynę 95 i 98. To efekt mechanizmu wprowadzonego w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej”. Minister energii regularnie ogłasza kwoty, których stacje nie mogą przekroczyć. Nie oznacza to jednak, że dokładnie takie ceny pojawią się na wszystkich pylonach – paliwo może być sprzedawane taniej.
Tyle maksymalnie zapłacimy w czwartek
Nowe limity na 8 października wynoszą:
- benzyna Pb95 – 6,83 zł/l
- benzyna Pb98 – 7,71 zł/l
- olej napędowy – 7,74 zł/l
Największa zmiana dotyczy diesla. W środę jego cena maksymalna wynosi 7,80 zł, więc w ciągu jednego dnia limit spada o 6 gr na litrze.
W przypadku Pb95 obniżka wynosi 3 gr – z 6,86 do 6,83 zł. O tyle samo spadnie maksymalna cena benzyny 98, z 7,74 do 7,71 zł.
Środowe limity opublikowane przez Ministerstwo Energii wynosiły 6,86 zł dla Pb95, 7,74 zł dla Pb98 i 7,80 zł dla oleju napędowego.
Cena maksymalna to nie obowiązkowa cena na stacji
W praktyce podana przez ministra kwota jest górną granicą. Stacja może ustawić na pylonie niższą cenę, ale nie może sprzedać benzyny lub diesla powyżej obowiązującego limitu.
Mechanizm obejmuje stacje w całej Polsce, więc te same ograniczenia obowiązują również w Warszawie.
Pierwsze limity po uruchomieniu obecnej odsłony programu wynosiły od 3 do 5 października 6,73 zł dla Pb95, 7,59 zł dla Pb98 oraz 7,88 zł dla diesla. Oznacza to, że w porównaniu z pierwszym weekendem programu benzyny są obecnie nieco droższe, za to maksymalna cena oleju napędowego wyraźnie spadła.
VAT na paliwa wynosi teraz 8 proc.
Program „Ceny Paliwa Niżej” ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. Jednym z jego najważniejszych elementów jest obniżenie VAT na benzynę i olej napędowy z 23 do 8 proc. Obniżono także akcyzę, a dodatkowym zabezpieczeniem przed zatrzymaniem obniżki podatków przez sprzedawców są właśnie maksymalne ceny detaliczne.
Rząd chce częściowo finansować program wpływami z podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Stawka tej daniny wynosi 60 proc. nadzwyczajnego zysku, a wpływy szacowano na około 4 mld zł.
Dla kierowców najważniejsza jest jednak czwartkowa zmiana na stacjach. Pb95 i Pb98 tanieją w limicie o 3 gr, a diesel o 6 gr na litrze. Przy tankowaniu 50 litrów oleju napędowego maksymalny rachunek będzie więc o 3 zł niższy niż przy środowym limicie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.