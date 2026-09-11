Ceny paliw znów idą w górę. To może być początek większego problemu. Zapłacimy nie tylko na stacjach
Kierowcy znów z niepokojem patrzą na pylony stacji paliw. Rosnące ceny benzyny i oleju napędowego nie są jednak problemem wyłącznie dla osób tankujących samochody. Jeżeli podwyżki utrzymają się dłużej, ich skutki mogą stopniowo przełożyć się na koszty transportu, dostaw, usług, a ostatecznie również na ceny towarów w sklepach. Droższe paliwo działa na gospodarkę jak efekt domina.
Na stacjach paliw coraz częściej widać ceny, które jeszcze niedawno wydawały się wyjątkowo wysokie. Na jednej ze stacji sfotografowanych przez naszą redakcję ceny benzyny i oleju napędowego przekraczają 8 zł za litr, choć fotografia sama w sobie nie pozwala przesądzić, czy jest to reprezentatywny poziom dla całego rynku.
Jedno jest jednak pewne: paliwo jest jednym z kosztów obecnych niemal na każdym etapie dostarczania towaru do klienta.
Droższy diesel uderza w transport
Najbardziej bezpośrednio wzrost cen paliw odczuwają przedsiębiorstwa transportowe. Samochody ciężarowe każdego dnia przewożą żywność, materiały budowlane, elektronikę, ubrania, leki i tysiące innych produktów.
Jeżeli litr oleju napędowego drożeje nawet o kilkadziesiąt groszy, przy ogromnych przebiegach flot transportowych oznacza to znaczący wzrost kosztów działalności.
Firma może przez pewien czas wziąć dodatkowy koszt na siebie. Jeżeli jednak wysokie ceny utrzymują się dłużej, pojawia się presja na podnoszenie stawek za przewóz.
A wtedy rachunek zaczyna wędrować dalej.
Od ciężarówki aż do sklepowej półki
Mechanizm jest prosty. Producent musi dostarczyć produkt do magazynu, następnie do centrum dystrybucyjnego, a później do sklepu. Każdy z tych etapów może wymagać transportu.
Dotyczy to szczególnie produktów, które przewożone są wielokrotnie albo wymagają transportu chłodniczego.
Jeżeli rosną koszty logistyczne, przedsiębiorcy próbują je ograniczać. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W dłuższej perspektywie część dodatkowych wydatków może zostać uwzględniona w cenach płaconych przez klientów.
Nie oznacza to, że wzrost ceny paliwa automatycznie i w takiej samej skali podnosi cenę chleba, mięsa czy mleka. Cena produktu zależy od wielu elementów: energii, wynagrodzeń, surowców, podatków, marż i konkurencji. Transport jest jednak jednym z nich.
Problem może dotknąć również usług
Efekt droższego paliwa nie kończy się na handlu.
Samochodami poruszają się kurierzy, ekipy remontowe, instalatorzy, serwisanci, dostawcy jedzenia, firmy sprzątające czy przedsiębiorcy świadczący usługi bezpośrednio u klienta.
Jeżeli koszt przejechania każdego kilometra rośnie, przedsiębiorca musi zdecydować, czy bierze podwyżkę na siebie, czy przenosi przynajmniej jej część na klienta.
Dlatego długotrwały skok cen paliw może być odczuwalny znacznie szerzej niż tylko przy dystrybutorze.
Najgorszy byłby trwały wzrost
Dla gospodarki kluczowe jest teraz nie to, że na pojedynczej stacji pojawiła się wysoka cena, ale czy wzrost okaże się powszechny i trwały.
Krótkotrwałe wahania nie muszą doprowadzić do zauważalnego wzrostu cen w sklepach. Znacznie poważniejsza sytuacja powstaje wtedy, gdy wysokie ceny paliw utrzymują się przez wiele tygodni i przedsiębiorstwa zaczynają uwzględniać je w swoich cennikach.
Wówczas wyższy rachunek może zapłacić nie tylko kierowca.
Droższe paliwo oznacza bowiem droższy transport. Droższy transport zwiększa koszty przedsiębiorstw, a część z nich może ostatecznie zostać przerzucona na konsumentów. Jeżeli obecny wzrost utrzyma się na dłużej, skutki mogą być widoczne również w cenach towarów i usług.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.