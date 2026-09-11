Bank może zablokować konto nawet bez wyroku. Tysiące rachunków już zablokowane
Bank, skarbówka, GIIF, prokurator, komornik, ZUS, a w określonych przypadkach również inne organy państwa mogą doprowadzić do zablokowania pieniędzy znajdujących się na rachunku. Powody są bardzo różne – od podejrzenia oszustwa podatkowego lub prania pieniędzy, przez podejrzaną transakcję, aż po zwykły niezapłacony podatek, mandat, alimenty czy inną należność objętą egzekucją. Czasami właściciel rachunku dowiaduje się o wszystkim dopiero wtedy, gdy nie może wykonać przelewu.
Skala nie jest mała. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że od początku funkcjonowania systemu STIR w 2018 r. do końca czerwca 2026 r. zablokowano w tym mechanizmie 8279 rachunków bankowych. Blokady były związane z oszacowanymi zobowiązaniami podatkowymi przekraczającymi łącznie 3,176 mld zł. Z kolei Generalny Inspektor Informacji Finansowej tylko w 2025 r. zastosował 1170 blokad w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, obejmując nimi 266,58 mln zł. Tych liczb nie można jednak po prostu dodać i ogłosić jako liczby wszystkich zablokowanych kont w Polsce – dotyczą innych procedur, różnych okresów i mogą obejmować te same podmioty lub więcej niż jeden rachunek.
Najpierw może zareagować sam bank. Nie musi czekać na wyrok sądu
Jednym z najbardziej zaskakujących przypadków jest blokada dokonana bezpośrednio przez bank. Prawo bankowe pozwala na nią, jeżeli instytucja nabierze uzasadnionego podejrzenia, że pieniądze znajdujące się na rachunku pochodzą z przestępstwa skarbowego lub innego przestępstwa albo mają z nim związek. Nie chodzi przy tym o dowolne zamrożenie wszystkich oszczędności klienta. Bank może objąć blokadą środki tylko do wysokości kwoty, której dotyczy podejrzenie.
Taka blokada może trwać maksymalnie 72 godziny. Bank niezwłocznie zawiadamia wtedy prokuratora. Jeżeli zostanie wszczęte postępowanie, prokurator może utrzymać blokadę na okres do 6 miesięcy, a następnie przedłużyć ją o kolejne maksymalnie 6 miesięcy. Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu. Co istotne, prokurator może w określonych sytuacjach zarządzić blokadę również bez wcześniejszego zawiadomienia ze strony banku.
To mechanizm inny niż zwykła blokada karty po podejrzanym logowaniu czy nietypowym zakupie. Bank może także zablokować instrument płatniczy, jeżeli istnieją uzasadnione względy bezpieczeństwa, podejrzenie nieuprawnionego użycia albo próby dokonania nieautoryzowanej transakcji. W takim przypadku pieniądze na rachunku nie muszą być prawnie zajęte – przestać działać może karta, aplikacja albo konkretny sposób dokonywania płatności. Po ustaniu przyczyny bank powinien instrument odblokować lub zastąpić nowym.
Podejrzenie prania pieniędzy. Tu nie istnieje bezpieczna kwota przelewu
Osobny i bardzo rozbudowany system działa na podstawie przepisów AML. Banki są tzw. instytucjami obowiązanymi i analizują operacje klientów pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nie istnieje zasada, zgodnie z którą przelew poniżej 15 tys. euro jest niewidzialny albo nie może zostać zatrzymany. Próg 15 tys. euro występuje w przepisach dotyczących informacji o określonych transakcjach ponadprogowych, ale podejrzana operacja może zostać zgłoszona niezależnie od wartości.
Jeżeli bank stwierdzi uzasadnione podejrzenie i przekaże zawiadomienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, przez maksymalnie 24 godziny może nie wykonywać wskazanej transakcji ani innych operacji obciążających rachunek. GIIF może następnie nakazać wstrzymanie transakcji lub zablokowanie rachunku na okres do 96 godzin. Jeżeli podejrzenie się utrzyma, zawiadamiany jest prokurator, który może przedłużyć blokadę do 6 miesięcy, a następnie o kolejne maksymalnie 6 miesięcy.
Skala tego mechanizmu rośnie. W 2025 r. GIIF przeprowadził 1170 blokad rachunków. Rok wcześniej było ich 1054, w 2023 r. – 679, a w 2022 r. – 392. Na rachunkach zablokowanych w 2025 r. znajdowało się łącznie 266,58 mln zł. Dodatkowo GIIF odnotował 124 przypadki wstrzymania transakcji na około 12,1 mln zł. Najnowsze pełne roczne sprawozdanie dotyczy 2025 r. – pełnych danych za cały 2026 r. siłą rzeczy jeszcze nie ma.
STIR może odciąć firmę od rachunku na 3 miesiące
Jeszcze innym mechanizmem jest STIR – System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Służy przede wszystkim do wykrywania przepływów mogących mieć związek z wyłudzeniami skarbowymi. System analizuje dane dotyczące rachunków i transakcji, a Szef KAS może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, gdy analiza ryzyka wskazuje, że może on być wykorzystywany do działalności związanej z wyłudzeniem podatkowym.
Pierwsza blokada może zostać zastosowana na okres do 72 godzin. Jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że przedsiębiorca nie wykona istniejącego lub przyszłego zobowiązania podatkowego przekraczającego równowartość 10 tys. euro, blokada może zostać przedłużona nawet do 3 miesięcy. W określonych przypadkach przedsiębiorca może wnioskować między innymi o zwolnienie środków potrzebnych na pensje pracowników, alimenty czy zapłatę zobowiązania podatkowego.
I właśnie tutaj pojawia się najświeższa liczba. Ministerstwo Finansów podało, że od 2018 r. do końca czerwca 2026 r. w ramach STIR zablokowano 8279 rachunków bankowych. Łączna wartość szacowanych zobowiązań podatkowych związanych z tymi blokadami przekroczyła 3,176 mld zł. Nie jest to jednak 8279 blokad dokonanych wyłącznie w 2026 r. – to wynik narastający od początku funkcjonowania mechanizmu.
Jest też bardzo ważne ograniczenie. STIR nie jest narzędziem, za pomocą którego skarbówka może profilaktycznie zamrozić zwykłe prywatne konto każdego Kowalskiego. Mechanizm dotyczy rachunków podmiotów kwalifikowanych, czyli przede wszystkim rachunków związanych z działalnością gospodarczą. Prywatny rachunek osoby fizycznej może natomiast zostać objęty innymi opisanymi procedurami – AML, postanowieniem prokuratora albo zajęciem egzekucyjnym.
Nie zapłacisz długu? Komornik, urząd skarbowy albo ZUS mogą zająć pieniądze
Z punktu widzenia przeciętnego posiadacza konta znacznie częstszy jest zupełnie inny scenariusz. Nie ma podejrzenia prania pieniędzy ani oszustwa VAT. Jest za to niezapłacona należność. Po uzyskaniu odpowiedniej podstawy rachunek może zostać zajęty w egzekucji sądowej przez komornika albo w egzekucji administracyjnej. Tak dochodzone mogą być między innymi podatki, składki ZUS, mandaty, opłaty lokalne i inne należności publicznoprawne. Bank po otrzymaniu elektronicznego zajęcia ma obowiązek zablokować środki do kwoty wskazanej przez organ.
To formalnie nie jest taka sama „blokada rachunku” jak STIR czy AML. Konto nadal może przyjmować przelewy, a klient może zachować dostęp do części pieniędzy. Dla właściciela efekt bywa jednak podobny: określona kwota widoczna na rachunku staje się niedostępna i bank nie może pozwolić na jej swobodne wykorzystanie.
Przy zwykłym rachunku osobistym obowiązuje miesięczna kwota wolna od zajęcia wynosząca 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Minimalna pensja w 2026 r. wynosi 4806 zł, a więc kwota wolna to 3604,50 zł miesięcznie. Limit dotyczy łącznie rachunków danej osoby, a nie każdego konta oddzielnie. Są również świadczenia ustawowo chronione przed zajęciem. Inaczej wygląda egzekucja alimentów – tutaj ogólna bankowa kwota wolna nie chroni środków w taki sam sposób.
Są też ekstremalne przypadki. Sankcje mogą zamrozić cały majątek
Jeszcze dalej idą przepisy sankcyjne. Osoba lub firma wpisana na polską albo odpowiednią unijną listę sankcyjną może zostać objęta zamrożeniem wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych. Bank nie tylko blokuje wtedy dostęp do znajdujących się na rachunku pieniędzy, ale obowiązuje również zakaz udostępniania takiej osobie nowych środków. Jest to jednak wyjątkowy mechanizm dotyczący konkretnie wskazanych osób i podmiotów, a nie zwykła procedura stosowana wobec klientów banków.
Specjalne uprawnienia istnieją także na rynku kapitałowym. Przy podejrzeniu niektórych przestępstw związanych z wykorzystaniem informacji poufnej lub manipulacją rynkiem może dojść do blokady rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego. KNF sama podkreśla, że informacje o zastosowaniu takich blokad może publikować, gdy przemawia za tym interes uczestników rynku lub znaczenie sprawy. To jednak procedura dotycząca rachunków inwestycyjnych, a nie klasycznego ROR-u używanego do wypłaty pensji i codziennych zakupów.
Ile kont zablokowano w Polsce w 2026 r.? Nie ma jednej takiej statystyki
Państwo nie publikuje jednej zbiorczej liczby wszystkich rachunków, do których dostęp został w Polsce ograniczony. Są to różne instrumenty prawne i różne statystyki. STIR liczy rachunki i decyzje dotyczące podmiotów kwalifikowanych, GIIF raportuje czynności blokowania w systemie AML, a egzekucja komornicza i administracyjna funkcjonuje jeszcze innym torem.
Na 11 września 2026 r. najświeższe twarde dane pozwalają powiedzieć, że 8279 rachunków zostało zablokowanych w ramach STIR od 2018 r. do końca czerwca 2026 r. Osobno GIIF wykazał 1170 blokad rachunków w samym 2025 r. Nie można ich zsumować do 9449 i ogłosić, że tyle kont „zablokowało państwo”, ponieważ nie wiemy, ile blokad dotyczyło unikalnych rachunków, czy te same rachunki pojawiały się w różnych procedurach i nie obejmujemy wówczas setek tysięcy potencjalnych zajęć egzekucyjnych.
Widać za to jednoznacznie, że narzędzia są realnie wykorzystywane. W 2022 r. GIIF raportował 392 blokady AML, w 2023 r. było ich 679, rok później 1054, a w 2025 r. już 1170. Wartość środków objętych blokadami w ostatnim pełnym roku osiągnęła 266,58 mln zł. Jednocześnie STIR od początku swojego działania objął ponad 8 tys. rachunków przedsiębiorców.
Warszawa nie ma własnych zasad, ale różnica jest. Blokada może pojawić się zanim przyjdzie jakikolwiek list
W Warszawie nie obowiązują żadne dodatkowe progi ani odrębne przepisy. Mieszkaniec stolicy i przedsiębiorca prowadzący firmę w Warszawie podlegają tym samym regulacjom co osoba z Krakowa, Gdańska czy niewielkiej miejscowości. Różnica polega raczej na tym, z jakiego powodu rachunek został ograniczony i który organ wszczął procedurę.
Przy egzekucji właściciel konta może często ustalić w swoim banku, jaki organ przesłał zajęcie i jakiej należności dotyczy. Nie należy wtedy składać reklamacji tylko dlatego, że bank odmawia wypłacenia zajętych pieniędzy – instytucja wykonuje obowiązek wynikający z otrzymanego zajęcia, a spór co do samego długu prowadzi się z organem egzekucyjnym lub wierzycielem.
Przy blokadach związanych z przestępczością sytuacja może być mniej przejrzysta. Bank może mieć ograniczoną możliwość przekazywania klientowi informacji o prowadzonych czynnościach, szczególnie gdy ujawnienie szczegółów mogłoby naruszyć przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy albo utrudnić postępowanie. Dlatego komunikat w aplikacji o niedostępnych środkach nie zawsze od razu odpowie na pytanie, co dokładnie się wydarzyło.
Jeżeli konto nagle przestaje działać, pierwszym krokiem powinno być ustalenie, czy rzeczywiście zablokowano rachunek lub pieniądze, czy tylko kartę albo bankowość elektroniczną. Podejrzenie kradzieży danych może spowodować blokadę instrumentu płatniczego bez zajmowania oszczędności. Przy formalnym zajęciu bank powinien natomiast móc wskazać organ, od którego otrzymał dyspozycję, o ile szczególne przepisy nie zabraniają przekazania tej informacji. Nie należy próbować omijać zajęcia przez gorączkowe przesyłanie środków na inne rachunki. Znacznie ważniejsze jest ustalenie podstawy prawnej, sprawdzenie otrzymanych decyzji i wykorzystanie właściwej drogi odwoławczej.
Samo posiadanie dużej kwoty na koncie nie jest powodem do blokady. Nie istnieje również jeden przelew czy określona wartość, która automatycznie odbiera dostęp do rachunku. Potrzebna jest konkretna podstawa: podejrzenie przestępstwa, ryzyko wyłudzenia skarbowego, procedura AML, decyzja właściwego organu, egzekucja istniejącego długu albo szczególny reżim taki jak sankcje. Jednocześnie przepisy pozwalają w części przypadków działać bardzo szybko – jeszcze zanim sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez sąd. I właśnie dlatego blokada rachunku jest jednym z najbardziej dotkliwych narzędzi, jakimi w 2026 r. dysponują banki i organy państwa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.