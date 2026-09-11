Gigantyczne utrudnienia na kolei w Warszawie. Pociągi opóźnione, odwoływane i skracane. Jest pilny komunikat
Trwają poważne utrudnienia na kolei w Warszawie i na Mazowszu. Warszawski Transport Publiczny wydał komunikat dotyczący pociągów SKM, Kolei Mazowieckich i WKD. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami oraz skracaniem tras. Problemy mają związek z ogólnopolskim protestem maszynistów.
Piątek, 11 września, przyniósł zapowiadane problemy na polskiej kolei. Protest rozpoczął się o północy. Maszyniści biorący udział w akcji ograniczają prędkość przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km/h, co przekłada się na punktualność pociągów.
Problemy dotyczą także aglomeracji warszawskiej.
Pilny komunikat dla pasażerów SKM, KM i WKD
Warszawski Transport Publiczny poinformował, że w związku z ogólnokrajowym protestem maszynistów mogą występować utrudnienia w kursowaniu SKM, Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Jak wynika z komunikatu, pasażerowie muszą brać pod uwagę opóźnienia, odwołania oraz skrócenia relacji pociągów.
Sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że od godziny 00:01 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM, SKM i ZTM w pierwszej oraz drugiej strefie biletowej.
Oznacza to, że pasażerowie mają dodatkową możliwość kontynuowania podróży, gdy ich standardowe połączenie zostanie dotknięte utrudnieniami.
Protest uderzył w poranny ruch
Problemy nie pozostały wyłącznie zapowiedzią. Według danych Portalu Pasażera przytaczanych w piątek rano około godziny 7 opóźnionych było około 30 proc. pociągów znajdujących się w trasie. Punktualnie kursowało około 70 proc. składów, a w przypadku PKP Intercity opóźniony był mniej więcej co trzeci pociąg.
Jeszcze wcześniej sytuacja wyglądała gorzej. O godz. 2:15 punktualnie kursowało zaledwie 48 proc. pociągów będących w trasie.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że są to dane ogólnopolskie i nie można ich automatycznie odnosić wyłącznie do Warszawy.
Maszyniści zwalniają do 20 km/h
Akcja ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Jej bezpośrednim tłem jest tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie 9 września pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Zginęła pasażerka, a kolejne osoby zostały ranne.
Podczas protestu maszyniści przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h. To powoduje, że opóźnienia mogą kumulować się wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów.
Według najnowszych informacji protest został skrócony w stosunku do pierwotnego planu i ma potrwać do godziny 12:00 w piątek.
Jedziesz pociągiem? Sprawdź połączenie przed wyjściem
Pasażerowie SKM, KM i WKD powinni na bieżąco kontrolować informacje o swoim połączeniu. Sam fakt zakończenia protestu nie musi oznaczać natychmiastowego powrotu całej sieci do rozkładu — wcześniej powstałe opóźnienia mogą wpływać na kolejne kursy.
WTP odsyła podróżnych do Portalu Pasażera PKP PLK, gdzie publikowane są bieżące informacje o opóźnieniach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.