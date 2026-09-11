Gigantyczne utrudnienia na kolei w Warszawie. Pociągi opóźnione, odwoływane i skracane. Jest pilny komunikat

11 września 2026 13:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Trwają poważne utrudnienia na kolei w Warszawie i na Mazowszu. Warszawski Transport Publiczny wydał komunikat dotyczący pociągów SKM, Kolei Mazowieckich i WKD. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami oraz skracaniem tras. Problemy mają związek z ogólnopolskim protestem maszynistów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Piątek, 11 września, przyniósł zapowiadane problemy na polskiej kolei. Protest rozpoczął się o północy. Maszyniści biorący udział w akcji ograniczają prędkość przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km/h, co przekłada się na punktualność pociągów.

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Pilny komunikat dla pasażerów SKM, KM i WKD

Warszawski Transport Publiczny poinformował, że w związku z ogólnokrajowym protestem maszynistów mogą występować utrudnienia w kursowaniu SKM, Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Jak wynika z komunikatu, pasażerowie muszą brać pod uwagę opóźnienia, odwołania oraz skrócenia relacji pociągów.

Sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że od godziny 00:01 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM, SKM i ZTM w pierwszej oraz drugiej strefie biletowej.

Oznacza to, że pasażerowie mają dodatkową możliwość kontynuowania podróży, gdy ich standardowe połączenie zostanie dotknięte utrudnieniami.

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Protest uderzył w poranny ruch

Problemy nie pozostały wyłącznie zapowiedzią. Według danych Portalu Pasażera przytaczanych w piątek rano około godziny 7 opóźnionych było około 30 proc. pociągów znajdujących się w trasie. Punktualnie kursowało około 70 proc. składów, a w przypadku PKP Intercity opóźniony był mniej więcej co trzeci pociąg.

Jeszcze wcześniej sytuacja wyglądała gorzej. O godz. 2:15 punktualnie kursowało zaledwie 48 proc. pociągów będących w trasie.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że są to dane ogólnopolskie i nie można ich automatycznie odnosić wyłącznie do Warszawy.

Maszyniści zwalniają do 20 km/h

Akcja ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Jej bezpośrednim tłem jest tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie 9 września pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Zginęła pasażerka, a kolejne osoby zostały ranne.

Podczas protestu maszyniści przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h. To powoduje, że opóźnienia mogą kumulować się wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów.

Według najnowszych informacji protest został skrócony w stosunku do pierwotnego planu i ma potrwać do godziny 12:00 w piątek.

Jedziesz pociągiem? Sprawdź połączenie przed wyjściem

Pasażerowie SKM, KM i WKD powinni na bieżąco kontrolować informacje o swoim połączeniu. Sam fakt zakończenia protestu nie musi oznaczać natychmiastowego powrotu całej sieci do rozkładu — wcześniej powstałe opóźnienia mogą wpływać na kolejne kursy.

WTP odsyła podróżnych do Portalu Pasażera PKP PLK, gdzie publikowane są bieżące informacje o opóźnieniach.

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